EM Quali: Deutschland - Weißrussland live in TV & Stream - Free-TV?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet gegen Weißrussland am 16. November das nächste EM-Quali-Spiel. Wie Sie Deutschland live in TV und Stream sehen und ob das Spiel im Free-TV auf RTL oder auf Sky oder DAZN kommt, verraten wir hier.

In der EM-Qualifikation geht es um die EM 2020, die einzigartig sein wird, da sie in mehreren Städten Europas und in einer Stadt Asiens ausgetragen wird. Unter anderem ist München Gastgeber von einigen Partien.

EM-Quali - Die Ausgangslage für Deutschland vor Weißrussland

Deutschland ist in die EM-Qualifikation super gestartet, erhielt zuletzt im September 2019 aber einen Dämpfer. Da verlor das DFB-Team mit 2:4 gegen die Niederlande. Trotzdem sieht es für Deutschland vor dem Spiel gegen Weißrussland sehr gut. Die Niederlande führen zwar mit 15 Punkten nach sechs Spielen, aber nur aufgrund des Torverhältnisses. Danach kommt Deutschland mit ebenfalls 15 Punkten, auf Platz 3 liegt Nordirland mit ebenfalls 6 Spielen, aber nur 12 Punkten. Weißrussland und Estland sind mit sieben Spielen und 4 bzw. einem Punkt schon raus.

TV-Termin: Deutschland - Weißrussland live in der Übertragung im Live-TV und Live-Stream - Free-TV auf RTL?

Hier finden Sie TV-Termin, Uhrzeit und alle Infos zur Live-Übertragung.

Wer? Deutschland - Weißrussland

- Wo? Borussia-Park in Mönchengladbach

Wann? 16. November 2019, 20.45 Uhr (Anpfiff)

Live im Free-TV: Ja, auf RTL live im TV

live im TV Live im Gratis-Stream? Nein, kostenpflichtiger Stream auf TV-NOW

Live im Pay-TV auf Sky oder DAZN ? Nein

RTL hat sich die TV-Rechte für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gesichert während der EM-Qualifikation und für die Freundschaftsspiele gesichert. Deshalb kommen alle Spiele vom DFB-Team live in TV, Fernsehen und Live-Stream bei RTL. Den Live-Stream gibt es allerdings nicht kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung bei RTL, sondern bei TV-Now mit Anmeldung. Eine Live-Übertragung in TV auf Sky oder im Live-Stream auf SkyGo und DAZN gibt es leider nicht.

Deutschland live sehen gegen Weißrussland in der EM-Quali

Wer Deutschland gegen Weißrussland am 16. November 2019 live in TV oder Stream verfolgt, könnte schon den Einzug der Nationalmannschaft in die EM 2020 sehen. Denn bei einem Sieg hätte Deutschland zwar weiterhin nur 3 Punkte Vorsprung auf Nordirland, aber aufgrund des extrem besseren Torverhältnisses sowie des Siegs aus dem Hinspiel alle Karten in der Hand. Bekommt Deutschland einen Punkt und Nordirland verliert, ist Deutschland ebenfalls bereits qualifiziert und die EM-Quali vorzeitig beendet.

