EM-Quali: Deutschland vs. Estland heute live im TV & Stream sehen

EM-Qualifikation: Deutschland trifft heute, am 13.10.2019, auf Estland. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie live im TV, Fernsehen und Stream verfolgen können.

Für das zweite EM-Quali-Spiel der Rückrunde reist die deutsche Nationalmannschaft nach Tallinn: Am heutigen Sonntag steht die Partie gegen Tabellenschlusslicht Estland auf dem Programm. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der A. Le Coq Arena. Die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 läuft noch bis Mitte November. Hier lesen Sie, wo die Partie gegen Estland live im TV und Stream übertragen wird und ob die Begegnung im Free-TV und Live-Stream zu sehen ist.

EM-Quali: Deutschland - Estland gibt es hier im live Free-TV & live im Stream zu sehen

Anpfiff: 20.45 Uhr

Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr

TV-Sender: RTL

Live-Stream: RTL now

Deutschland vs. Estland läuft als Übertragung live im TV auf RTL. Der private TV-Sender hat die Fußballrechte für die Qualifikationsspiele zu EM und WM erworben. RTL now zeigt den Online-Stream des Länderspiels live. Der Live-Stream ist nur im Gratis-Monat kostenfrei. Der PayTV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN übertragen das Spiel Deutschland gegen Estland ebenfalls nicht. Es gibt also keinen Live-Stream, der kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert.

Europameisterschaft: Qualifikation von Deutschland für die EM 2020 live im TV & Stream

Die deutsche Nationalelf hat sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel gegen ihre stärksten Konkurrenten bereits hinter sich: Nordirland besiegten die Deutschen auswärts mit 0:2, gegen die Niederlande musste Deutschland im Rückspiel eine 4:2-Niederlage hinnehmen. Ob sich der deutliche 8:0-Sieg gegen Estland auch beim Auswärtsspiel gegen die Esten wiederholt, sehen Fußballfans am 13. Oktober 2019 live im TV oder online auf RTL now. Das zweite Gruppenspiel zwischen Weißrussland und den Niederlanden können Fans um 18 Uhr auf dem Streaming-Portal DAZN verfolgen.

Live im TV und Stream: Deutschland trifft erst zum fünften Mal auf Estland

Die estnische Nationalmannschaft bestreitet am 13. Oktober erst ihre fünfte Partie gegen Deutschland, wovon die letzte Begegnung in derselben EM-Qualifikationsrunde stattfand. Durch die sowjetische Annexion Estlands konnte das Land seit 1940 bis 1991 keine Nationalmannschaft stellen. Im Gegensatz zu Deutschland hat das baltische Land noch nie die Qualifikationsrunde einer Europameisterschaft hinter sich lassen können.

