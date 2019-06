EM Qualifikation: Deutschland - Weißrussland live in TV & Stream

vor 16 Min.

Deutschland trifft in der EM Quali 2019/2020 am 3. Spieltag am Samstagabend auf Weißrussland. Die Kräfteverhältnisse sind eindeutig. Wir verraten, wo Sie das EM-Qualifikationsspiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Kommt das Spiel des DFB-Teams im Free-TV auf RTL oder nur auf Sky oder DAZN?

Deutschland - Weißrussland live in Free-TV und online im Live-Stream: Wo ist der 3. Spieltag der EM-Qualifikation 2019/2020 live zu verfolgen? Wir geben Antwort, wo Sie das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend um 20.45 Uhr (8.6.2019) live sehen können. Im Free-TV auf RTL oder nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Nach dem seltenen öffentlichen Trainings-Test vor gut 20.000 Deutschland-Fans sagte der ausübende Chef der Nationalmannschaft, Marcus Sorg, bezogen auf das EM-Quali-Spiel gegen Weißrussland. "Wir kommen aus der Pause, brauchen den Rhythmus. Dazu gehört auch mal, dass man seinen inneren Schweinehund überwindet." Am Freitagnachmittag flog die "Mannschaft" von Düsseldorf nach Minsk. Eine Niederlage will Sorg in seinen zwei Spielen als Verantwortlicher vermeiden. Nach Weißrussland und dem Spiel am Dienstag gegen Estland soll Bundestrainer Jogi Löw wieder übernehmen. "Natürlich tauschen wir uns jeden Abend aus", sagte Sorg.

Neuanfang der deutschen Nationalelf: Zuversicht und Realismus

"Wir fangen gerade an, eine neue Mannschaft aufzubauen", erklärte Paris-Spieler Julian Draxler im niederländischen Trainingslager. "Sicher wird es noch eine Weile dauern, bis wir das Niveau von 2014 oder 2016 erreicht haben." Der Außenseiter Weißrussland hat in der EM-Quali schon zweimal verloren, während das DFB-Team beim Top-Gegner Holland mit 3:2 siegenkonnte. Doch es bleibt die Ungewissheit, ob alle Spieler mental und körperlich nochmal an ihre Grenze kommen.

Datum : 8. Juni 2019

: 8. Juni 2019 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr TV: Weißrussland - Deutschland live im Free-TV auf RTL ab 20.15 Uhr und im Live-Stream bei TVNOW

Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden schon länger bei RTL übertragen. So auch die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020. Wer das DFB-Team live sehen will, kommt um RTL bzw. TVNOW nicht herum. Die EM Quali 2019/2020 Spiele von Deutschland sind nur dort live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen. Neben dem Free-TV auf RTL gibt es keine Übertragung live oder im Stream auf Sky oder DAZN.

