EM-Qualifikation beim Handball am 10.1.21: Termin und Übertragung live im TV oder Stream

Am 10. Januar 2021 tritt die Nationalmannschaft zu einem EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich in der Lanxess-Arena in Köln an. Alle Infos zum konkreten Termin, der Uhrzeit und zur Übertragung live in TV und Stream erhalten Sie hier.

Das deutsche Handball-Team trägt am 10. Januar 2021 das Rückspiel in der EM-Qualifikation gegen Österreich aus. Am 6. Januar findet bereits das Hinspiel in Graz, Österreich, zwischen den beiden Handball-Teams statt. Der Termin gilt trotz der Corona-Pandemie als feststehend. Im Vorfeld hatte DHB-Präsident Andreas Michelmann einen Appell an die Europäische Handball-Föderation gesandt, das Spiel abzusagen.

Wir verraten Ihnen Termin, Uhrzeit und Ort der Begegnung, außerdem die Live-Übertragung in TV und Stream, Moderatoren und Kommentatoren.

Handball EM-Qualifikation 10.01.2021: Termin und Uhrzeit

Was : EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Deutschland

: EM-Qualifikationsspiel zwischen und Wann : 10. Januar 2021

: 10. Januar 2021 Wo : Lanxess Arena Köln

: Uhrzeit : 18.10 Uhr

Handball EM-Qualifikation: Live-Übertragung in TV und Stream – ARD oder ZDF?

Das Rückspiel im EM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Deutschland findet in Köln in der Lanxess Arena statt und kann live im Free-TV verfolgt werden. Die Partie ist in DasErste, in der Sportschau, als Live-Stream verfügbar. Weitere Infos sind zur Live-Übertragung im Free-TV oder Pay-TV sind derzeit noch nicht erhältlich. Wir aktualisieren an dieser Stelle bei Neuigkeiten.

Handball: Kader der Nationalmannschaft 2021

Der Kader für die Spiele der Handball-WM 2021 ist stark reduziert. Es ist davon auszugehen, dass DHB-Trainer Alfred Gislason auch zu den EM-Qualifikationsspielen mit dem neu formierten Kader antritt. Steffen Weinhold, Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler verzichten auf die Teilnahme an der WM wegen der Corona-Krise. Verletzungen hindern drei weitere Spieler, Fabian Wiede, Franz Semper und Tim Suton, an der Teilnahme. Gislason betont in Bezug auf die Handball-WM, dass es hart sei, in der Kürze der Zeit etwas Neues einzustudieren. Ob das auch für die EM-Qualifikations-Spiele gilt, wird sich Anfang Januar zeigen.

