Kaufbeuren hofft auf zahlreiche ESVK-Fans

Der ESV Kaufbeuren startet am Freitag gegen Ravensburg in die neue Zweitliga-Saison. US-Coach Pallin will keine fünf Busfahrer in der umgekrempelten Mannschaft.

Die Mannschaft ist längst komplett, der Trainer verfolgt ein vielversprechendes Konzept – dennoch ist Michael Kreitl vor dem Start der DEL2 ein wenig mulmig zumute: „Die Planung ist immer noch schwierig. Wir wissen nicht genau, wie der Fan sich verhält“, sagt der Geschäftsführer des ESV Kaufbeuren. Nach einer turbulenten Corona-Saison mit zahlreichen Spielausfällen zu Beginn, einem ultravoll-gestopften Spielkalender soll ab Freitag so etwas wie Normalität in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Klasse einkehren. Die Buron Joker empfangen am Freitag ab 19.30 Uhr das Team aus Ravensburg.

Wie viele Zuschauer kommen zum ESVK?

Aber wie viele Zuschauer kommen in die 3100 Besucher fassende Eishalle? „Ich hoffe, dass die meisten Zuschauer uns wieder die Treue halten. Die Leute müssen ihre Emotionen doch wieder rauslassen“, sagt Kreitl. Werden alle potenziellen Fans die Bedingungen akzeptieren. In Kaufbeuren gelten die 3G-Regeln – geimpft, genesen oder getestet. Der Ex-Stürmer, der mit den Augsburger Panthern 2010 die Vizemeisterschaft feierte, blickte nicht wegen seiner AEV-Vergangenheit nach Augsburg, sondern wegen der Zuschauerauslastung. „In Augsburg kann man mit einem Schnitt von bisher 4613 zufrieden sein. In München und Nürnberg schaut es nicht ganz so gut aus“, sagt der Geschäftsführer.

Rund 1300 Dauerkarten setzte der Klub bisher ab. „Eine ordentliche Zahl, aber es waren auch schon mal 1500“, merkt Kreitl an. Die Corona-Saison konnte der Klub ohne Gehaltskürzungen für die Profis stemmen, da die staatliche Hilfe in voller Höhe von 800.000 Euro das Überleben des Klubs sicherte. Nach einem abgespeckten Jahresetat von zuletzt etwa 1,8 Millionen Euro plant der Traditionsverein in der aktuellen Spielzeit mit 2,2 Millionen Euro.

ESV Kaufbeuren: Play-Offs sind das Ziel

Das Ziel ist es, wieder unter den besten zehn Klubs und damit in den Play-offs zu landen. Im Frühjahr qualifiezierte sich das Team direkt für das Viertelfinale und schied unglücklich erst im fünften Match gegen Freiburg aus. Trainer Rob Pallin hat in seinem zweiten Kaufbeuren-Jahr an seiner Spielidee wenig geändert. „Fit in die Spiele zu gehen, ist meine absolute Nummer-1-Priorität. Mein Spiel beruht auf Schnelligkeit, darauf, einfach zu spielen. Wer im Sommer Arbeit in sich investiert, wird erfolgreich sein.“ Das Spiel würde inzwischen an Spielern, die nicht topfit seien, einfach vorbeiziehen. Genau das wäre auch das Problem vor einem Jahr gewesen. Mit Blick auf die damaligen Fitnesswerte einiger Spieler sagt der US-Amerikaner: „Als ich vergangene Saison nach Kaufbeuren kam, hatten wir vier oder fünf Busfahrer in der Kabine. Ich musste erst einmal daran arbeiten, diese Jungs in Form zu bringen.“ Die erste Sturmreihe, wesentlich profitierend von den Kontingentspielern Tyler Spurgeon und John Lammers, sei für die Mannschaft ein Augenöffner gewesen. „Je älter ein Spieler ist, desto mehr muss er tun – und nicht weniger“, sagt Pallin. Spurgeon und Lammers gelten – mit jeweils 35 Jahren – als die fittesten Profis in der Kabine.

In der diesjährigen Vorbereitung hat Kaufbeuren vier von sechs Spielen gewonnen, darunter zwei gegen Freitagsgegner Ravensburg. Dort spielen nun Julian Eichinger, Florin Ketterer und Denis Pfaffengut, drei Verteidiger, die bis April 2021 noch die Schlittschuhe beim ESVK schnürten.

Kaufbeuren baut auf junge Profis

Auch Routiniers wie Daniel Oppolzer oder Tobias Wörle (jetzt Bad Nauheim) haben die Allgäuer verlassen. Für die Defensive wurde Simon Schütz (Ingolstadt) geholt, für die Offensive kehrt Markus Lillich (Bayreuth) zurück. In den Special Teams, die nun ohne Eichinger und Oppolzer auskommen müssen, will Pallin der Jugend eine Chance geben. „Zwei junge Spieler werden die Lücke schließen: Markus Schweiger und Philipp Krauß. Spieler wie sie werden wir hier weiterentwickeln. Ich habe auch keine Angst davor, dies zu tun.“

Spannend vor dem Auftaktspiel: Ist Torwart Stefan Vajs bis dahin fit? Vergangenen Sonntag musste er geschont werden. Pallin jedenfalls hofft darauf, nicht zuletzt, weil Vajs den Sommer über so hart an einem Comeback nach einer Verletzung gearbeitet habe. „Er ist einer der Torhüter, die einer Mannschaft ganz allein Spiele gewinnen können.“ Dennoch habe Vajs in den zurückliegenden drei Jahren verletzungsbedingt nie alle Partien bestritten, weiß auch Pallin. Entsprechend werde auch Ersatzgoalie Maximilian Meier (21) gebraucht.

