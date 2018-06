08:00 Uhr

Effenberg: DFB hätte Özil und Gündogan rauswerfen müssen Sport

Nach Ansicht von Stefan Effenberg hätte der DFB Mesut Özil und Ilkay Gündogan rauswerfen müssen. Er selbst wurde jahrelang aus der Nationalelf ausgeschlossen.

News zu der Fußball-WM 2018 in Russland

13. Juni: Effenberg: DFB hätte Özil und Gündogan rauswerfen müssen

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg vermisst in der Debatte um Mesut Özil und Ilkay Gündogan eine klare Linie des Deutschen Fußball-Bundes. "Wenn man auf gewisse Werte setzt, so wie das der DFB immer wieder vermittelt, dann kann die Entscheidung eigentlich nur so ausfallen, dass man die beiden Spieler rauswirft", sagte der 49-Jährige dem Internetportal t-online.de in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Die beiden Nationalspieler Özil und Gündogan waren wegen gemeinsamer Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan scharf in die Kritik geraten.

Effenberg selbst durfte jahrelang nicht mehr für die Nationalelf spielen, nachdem er Fans bei der WM 1994 den Mittelfinger gezeigt hatte. "Der DFB war damals sehr konsequent und sehr schnell in der Entscheidung. Özil und Gündogan haben jetzt Glück gehabt, dass der DFB in diesem Fall inkonsequent und nicht schnell gehandelt hat", sagte Effenberg.

Auch im Fall Uli Stein hatte sich der Deutsche Fußball-Bund 1986 für einen Rauswurf des Ersatztorwarts entschieden, nachdem dieser Teamchef Franz Beckenbauer als "Suppenkasper" bezeichnet hatte. "Man dreht es sich beim DFB allerdings so, wie man es gerade braucht. Bei mir oder bei Uli Stein haben sie anders reagiert", sagte Effenberg.

12. Juni: Philipp Lahm: Özil und Gündogan nicht EM-Wahlhelfer für Türkei

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm (34) sieht die Erdogan-Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan nicht als Werbehilfe für Deutschlands Gegner Türkei im Wahlkampf um die Fußball-EM 2024. "Jedenfalls habe ich es nicht so empfunden, dass sie für die türkische und gegen die deutsche Bewerbung waren. Ich glaube auch, dass sich viele türkischstämmige Bürger in Deutschland freuen würden, wenn die EM 2024 bei uns stattfinden würde", sagte Lahm im Interview der Süddeutschen Zeitung. Der frühere Bayern-Profi ist inzwischen Botschafter der deutschen EM-Bewerbung.

Fotos von einem Treffen der beiden deutschen Nationalspieler Özil und Gündogan mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatten ein harsches Echo ausgelöst und die WM-Vorbereitung der DFB-Auswahl überschattet. Auf einem Trikot, das Gündogan an Erdogan überreicht hatte, stand handschriftlich über der Signatur auf Türkisch: "Für meinen verehrten Präsidenten - hochachtungsvoll". "Um die Fußballersprache zu bemühen: Das war ein Fehlpass", sagte Lahm.

Der DFB-Ehrenspielführer zählt allerdings auf Özil und Gündogan, die türkische Vorfahren haben, als Unterstützer der deutschen Bemühungen um die Europameisterschaft. "Mesut und Ilkay haben auch bei uns hautnah erlebt, wie es 2006 war. Nicht als Spieler, aber als deutsche Bürger, in dem Land, in dem sie gelebt haben. Die Leute, die 2006 erlebt haben, sind immer noch begeistert", sagte Lahm.

Kurzfristige Entscheidung über Salah-Einsatz bei Ägyptens WM-Start

Ein Einsatz von Stürmerstar Mohamed Salah für den WM-Auftakt der Ägypter am Freitag (14 Uhr) in Jekaterinburg gegen Uruguay wird sich erst kurzfristig entscheiden. Vor dem Morgen des Spiels werde es keine Entscheidung geben, sagte ein Sprecher des ägyptischen Fußballverbands. Man werde nichts überstürzen, um den 25-Jährigen behutsam fit zu bekommen. Der weiter an der linken Schulter verletzte Angreifer Salah vom FC Liverpool nahm auch am Dienstag nur eingeschränkt am Training seiner Mannschaft teil.

Weltmeister reisen zur WM: Abflug bei Schmuddelwetter

Das Unternehmen Titelverteidigung ist gestartet. Joachim Löw und seine 23 WM-Spieler schritten bei Schmuddelwetter über einen grünen Teppich in den WM-Charter. Mit dem legendären "Siegerflieger" waren der Bundestrainer und seine Weltmeister vor vier Jahren aus Brasilien zurückgekehrt, mit dem Gold-Logo auf dem "Mannschaftsflieger Fanhansa" hob das deutsche Nationalteam am Vormittag mit etwa einer halben Stunde Verspätung nach Russland ab. Das klare Ziel: Wieder mit dem WM-Pokal zurückkommen. Neben einem Vertrauensvorschuss der Bundesbürger nahmen Löw und seine Auswahl aber auch Skepsis und Misstöne mit in die Chartermaschine LH 2018. "Die Mannschaft ist in ihrer taktischen Reife und technischen Qualität hoch entwickelt", erklärte der Bundestrainer. Das müsse sie nun ab dem ersten Gruppenspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Mexiko im Moskauer Luschniki-Stadion auch auf den Platz bekommen. Am 15. Juli will der Bundestrainer ebendort den historischen WM-Wiederholungssieg feiern. "Die Details müssen stimmen, daran müssen wir arbeiten", sagte Löw.

Das DFB-Team steigt in den WM-Flieger nach Moskau. Bild: Arne Dedert. dpa

Flughafenmitarbeiter und Stewardessen standen zum Abschied noch Spalier. Im Airbus A321 war alles bestens vorbereitet für den Zweieinhalb-Stunden-Flug gen Osten. Auf den Kopfstützen waren sogar die Namen von Thomas Müller und seinen Kollegen eingestickt. Löw konnte entspannt auf seinem Sitz in der ersten Reihe Platz nehmen, DFB-Kapitän Manuel Neuer direkt dahinter. Wenige Stunden vor dem Abflug hatte sich eine Delegation um Neuer und Teammanager Oliver Bierhoff noch in der Verbandszentrale in Frankfurt verabschiedet. Die DFB-Mitarbeiter trugen WM-Trikots, Neuer stimmte La Ola an.

Das Gemeinschaftsgefühl sollte noch einmal betont werden, nach einer keinesfalls reibungslosen Vorbereitung und den Dauer-Misstönen um die Fotos vom Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Ich mache mir weniger Sorgen generell um die Mannschaft, sondern eher um die beiden Spieler. Es beschäftigt Mesut und Ilkay schon sehr", sagte Bierhoff der Bild-Zeitung.

Die Testspiel-Niederlage gegen Österreich (2:1) und die auffälligen Defizite gegen den krassen WM-Außenseiter Saudi-Arabien (2:1) haben Löws grundlegende Zuversicht allerdings nicht geschmälert. "Die Grundidee steht. Wir müssen uns nicht über unsere Spielweise Gedanken machen", erklärte der Weltmeister-Coach selbstbewusst. Die neun Spieler, die als WM-Sieger von 2014 mit im DFB-Charter in die russische Hauptstadt flogen, sollen das neue Team anführen. "Es ist die große Herausforderung und der Reiz, den WM-Titel zu bestätigen, die Emotionen dieses Triumphes noch einmal zu haben", sagte Löw.

Umfrage: Fast ein Drittel der Deutschen erwarten WM-Titel für DFB-Elf

Fast ein Drittel der Deutschen glaubt an eine erfolgreiche WM-Titelverteidigung in Russland. Laut einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die vor dem letzten WM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien stattfand, rechnen 32 Prozent der Befragten mit einem Triumph des DFB-Teams am 15. Juli im Moskauer Finale. Nur zwei Prozent gehen von einem Scheitern schon in der Gruppenphase aus. 28 Prozent erwarten die Mannschaft im Halbfinale. 17 Prozent sehen das Aus im Viertelfinale kommen.

Vor vier Jahren gewann Deutschland die Weltmeisterschaft. Ein Drittel der Deutschen glaubt laut einer Umfrage jetzt an die Titel-Verteidigung. Bild: Andreas Gebert, dpa (Archiv)

Auch bei der Frage, welches Team beim am Donnerstag beginnenden Turnier in Russland am ehesten den Titel gewinnen kann, sieht die deutsche Bevölkerung (ab 18 Jahre) die eigene Mannschaft vorn. 39 Prozent räumen dem Team von Bundestrainer Joachim Löw der repräsentativen Umfrage zufolge die größten Titelchancen ein.

Je zwölf Prozent sehen Brasilien und Spanien als Titelkandidat Nummer eins, kurz danach rangiert Frankreich mit zehn Prozent. Mit einem Weltmeister England rechnen nur zwei Prozent der Deutschen. Immerhin ein Prozent sieht Außenseiter Island als neuen Weltmeister.

30 Prozent der Befragten glauben, dass Löw am Dienstag im DFB-Charterflieger die richtigen 23 Spieler mit nach Russland nimmt. 21 Prozent sehen das anders, 49 Prozent wollten sich nicht entscheiden. Ein klares Votum gibt es in der Torwartfrage: 52 Prozent sind der Meinung, dass Kapitän Manuel Neuer zurecht in Russland wieder die Nummer eins ist. 16 Prozent glauben das nicht.

11. Juni: DFB erstmals seit 30 Jahren ohne Physiotherapeut Eder

Physiotherapeut Klaus Eder musste sich am Pfingstsonntag (20. Mai) einer Notoperation am Rücken unterziehen und konnte das Krankenhaus in Regensburg erst in der vergangenen Woche verlassen, berichtet die Bild-Zeitung. "So wie ich beieinander bin, kann ich der Mannschaft nicht helfen", sagte der 64-Jährige der Zeitung.

Der als "Mann mit den heilenden Händen" bekannt gewordene Therapeut sagte weiter: "Ich wollte mit der Brechstange zur WM und habe mich mehrfach gegen meine permanenten Rückenschmerzen gewehrt." Im Rücken hätten sich jedoch Keime gebildet, die Wirbelsäule vereiterte, erklärte Eder.

Die WM in Russland sollte für den Physiotherapeuten der Abschluss mit der DFB-Auswahl werden, die er seit der EM 1988 bei jedem großen Turnier betreut hatte: sieben Welt- und acht Europameisterschaften. Neben den großen Fußball-Turnieren nahm Eder auch an zehn Olympischen Spielen teil.

Merkel setzt sich nach Erdogan-Fotos für Gündogan und Özil ein

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die wegen ihrer Erdogan-Fotos in die Kritik geratenen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan eingesetzt. "Ich glaube, die beiden Spieler haben nicht bedacht, was das Foto auslöst mit dem Präsidenten Erdogan", sagte Merkel am Sonntagabend bei Anne Will in der ARD. Sie sei überzeugt, dass beide die deutschen Fans in keiner Weise enttäuschen wollten. Sie habe es sehr berührend empfunden, das Gündogan trotzdem gesagt habe, er spiele gerne für Deutschland und sei gerne Mitglied der Nationalmannschaft.

Ilkay Gündogan und Mesut Özil posierten zusammen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan: Dieses Foto löste viel Ärger aus. Bild: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP, dpa

Die Kanzlerin ergänzte: "Ich finde, wir brauchen die jetzt alle, damit wir gut abschneiden." Gündogan und Özil gehörten zur Nationalmannschaft, "und deshalb würde ich mich freuen, wenn mancher Fan auch klatschen könnte".

Auf die Frage, ob sie trotz ihrer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Spielen der deutschen Mannschaft reisen werde, sagte Merkel, dies könne gut sein. Solche Reisen verstießen nicht gegen ihre Prinzipien. Sie müsse ihre Entscheidung aber an die sonstigen Verpflichtungen anpassen.

10. Juni: Pläne zur WM-Aufstockung 2022 vorerst gestoppt

"Es wäre verfrüht, diese Frage beim Kongress zu behandeln", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Sitzung des Gremiums in Moskau.

Die zehn südamerikanischen Fußball-Verbände zogen ihren Antrag zurück, beim Kongress am Mittwoch eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag geben zu lassen. Infantino betonte, dass stattdessen die FIFA-Administration nun Gespräche mit dem Gastgeber Katar zu dem Thema führen werde.

Bislang ist das Turnier in Katar noch mit 32 Teams geplant. Eine Aufstockung mit dann 80 Turnierspielen könnten die Katarer wohl nicht allein organisieren. Die Suche nach einem Co-Gastgeber wäre schwierig, da das Emirat derzeit in der Region politisch isoliert ist.

Infantino ist generell ein Befürworter einer 48er-WM, hatte zu einer Aufstockung schon 2022 zuletzt aber nur ausweichend geantwortet. 2026 wird die WM entweder in Marokko oder in den USA, Mexiko und Kanada mit 48 Teams stattfinden. Der Gastgeber wird beim Kongress am Mittwoch bestimmt.

Löw und der Weltmeisterfluch - Mit großem WM-Ballast nach Russland

Manuel Neuer begleitete seine Dressur reitende Frau Nina zu einem Turnier im Sauerland. Mario Gomez genoss nochmal das "schöne Gefühl als Papa" mit dem vier Wochen alten Sohn Levi. Thomas Müller verbreitete ein Ausflugsfoto mit Ehefrau Lisa zum Schloss Neuschwanstein: "Bayern ist wunderschön." Miroslav Klose konnte seinen 40. Geburtstag mit der Familie feiern. Und auch Joachim Löw gönnte sich am Wochenende ein wenig Müßiggang, obwohl der Bundestrainer kurz vor dem WM-Ernstfall gegen Mexiko mit zahlreichen sportlichen Baustellen und heftigen atmosphärischen Störungen rund ums Team zu kämpfen hat. Das Projekt Titelverteidigung steht nach dem mauen 2:1 (2:0) gegen Saudi-Arabien auf tönernen Füßen.

"Diese zwei freien Tage tun mir auch mal gut. Im Trainingslager war es ja doch so, dass man ständig präsent sein musste von morgens bis spätabends. Ein, zwei Tage durchschnaufen - und dann wieder Gedanken machen nach vorne", sagte Löw zu seinem Programm bis zum Abflug des DFB-Trosses nach Russland an diesem Dienstag. Einer dagegen konnte nicht abschalten: Ilkay Gündogan versucht auch nach den Pfiffen in Leverkusen, einen Ausweg aus der selbst ausgelösten Affäre um das Treffen und die Fotos von ihm und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu finden. Der 27-Jährige schrieb trotz der Unmutsbekundungen vieler deutscher Fans bei Twitter: "Letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft und immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen." Gündogan gibt seinen WM-Traum nicht auf.

Unbeschwert und mega-optimistisch können aber weder Löw noch seine Spieler die Reise ins WM-Land antreten. Denn abgesehen von dem auch die Mannschaft beeinflussenden Özil-Gündogan-Erdogan-Wirbel ist der Weltmeister auch sportlich von einer ermutigenden Verfassung noch weit entfernt. "Wir müssen sicherlich noch drauflegen, klar", gab Löw nach der Generalprobe gegen WM-Leichtgewicht Saudi-Arabien zu. Zugleich beschwichtigte er: "Wenn es losgeht, werden wir da sein!"

Das haben die Franzosen 2002, die Italiener 2010 und zuletzt die Spanier 2014 in Brasilien auch gedacht: Und dann? Schieden sie als Titelverteidiger in der Gruppenphase aus. Bei drei der letzten vier WM-Turniere fuhr der Weltmeister bereits nach der Vorrunde heim!

An eine Fortsetzung dieses Weltmeister-Fluches mag beim aktuellen Champion (noch) keiner denken. "Wir sind eine Turniermannschaft", sagte WM-Neuling Marco Reus, der einzige Lichtblick beim letzten Probelauf. Teamsenior Gomez sagte zwar: "Beim Turnier müssen wir uns schon straffen. Da dürfen wir so eine Leistung nicht bringen." Aber zugleich warnte der 32-Jährige vor Panikmache: "Wenn wir jetzt ratlos wären, wäre es etwas anderes. Wir wissen ganz genau, was los war."

Was war denn los? Bis auf Özil (Knieprellung) schickte Löw die Wunschelf für das Auftaktspiel gegen die Mexikaner auf den Platz, die ihren letzten Test übrigens beim 0:2 in Dänemark völlig vermurksten. Im Moskauer Luschniki-Stadion, wo am 15. Juli das Finale ausgetragen wird, dürften in Neuer, Boateng, Hummels, Khedira, Kroos, Müller, Özil und Draxler gleich acht Weltmeister auflaufen. Dazu kommen die Confed-Cup-Gewinner und WM-Neulinge Joshua Kimmich, Jonas Hector und Timo Werner, der in Leverkusen das frühe Führungstor erzielt hatte.

Der 22-Jährige erinnerte an seine Kindheit: "Da waren die Deutschen in den Vorbereitungsspielen vor der WM nie so prickelnd. Und am Ende sind wir mindestens immer ins Halbfinale gekommen." So war es bislang auch bei jedem der fünf großen Turniere mit Löw als Chefcoach. "Ich will und kann nichts versprechen vom Ergebnis her. Aber wir werden alles reinwerfen", erklärte Titelspezialist Toni Kroos: "Mit Hingabe können wir ein sehr gutes Turnier spielen."

Es gibt positive Anzeichen, die aber zugleich Fragezeichen sind. Der Fuß von Torwart Neuer scheint einer Turnierbelastung standhalten zu können. Auch der Oberschenkel von Abwehrturm Jérôme Boateng hielt ein 45-Minuten-Comeback aus. Sami Khedira geht endlich mal topfit in ein Turnier. Müller ist sowieso der WM-Müller (je fünf Tore 2010 und 2014). Und Offensivmann Reus könnte ein Trumpf sein, der wie Mario Götze im Finale von Rio 2014 sticht. "Ich bin überzeugt, dass er wichtige Akzente setzen kann und einen wesentlichen Beitrag leisten wird, dass wir in diesem Turnier hoffentlich sehr weit kommen", sagte Löw.

Gegen die Saudis fehlte noch der notwendige WM-Ernst im DFB-Team. "Es hat sich so angefühlt, als wenn wir Angriffsschemen trainieren und da irgendwelche Stangen stehen", rügte Kapitän Neuer. Um Defensivarbeit wollte sich kaum jemand kümmern. "So ist es schwer", sagte Khedira mit Blick auf die angestrebte Titelverteidigung.

Geredet wurde hinterher aber fast nur über die Unmutsbekundungen gegen Gündogan. Der Abend in Leverkusen bewies, dass die Fotos von ihm und Özil mit Erdogan für viele deutsche Fußball-Anhänger ein No-Go von Nationalspielern darstellen. Die Affäre schaukelte sich noch weiter hoch. "Das hat mich schon geschmerzt", sagte Löw.

Während die Verbandsspitze mit ihrem Krisenmanagement gescheitert ist, versuchen es die Kollegen des beharrlich schweigenden Özil und des wenigstens um Erklärungen bemühten Gündogan mit Appellen an die Fans. "Ab jetzt bitte ich die Leute einfach darum, daran zu denken, dass wir Weltmeister werden wollen. Dafür brauchen wir den Illy, dafür brauchen wir den Mesut", sagte Angreifer Gomez, früher selbst Zielscheibe pfeifender Anhänger bei Spielen im Deutschland-Trikot.

9. Juni: Ägyptens Starstürmer Salah auf dem Weg der Besserung

Ägyptens Fußballstar Mohamed Salah ist nach eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung. Nach seiner Schulterverletzung gehe es ihm spürbar besser, sagte der 25 Jahre alte Stürmer des FC Liverpool bei einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, wie ein Sprecher des Staatsoberhauptes am Samstag über Facebook mitteilte. Al-Sisi hatte Ägyptens Team vor dem Abflug zur WM nach Russland in den Präsidentenpalast eingeladen.

Volksstar trifft auf Volksvertreter: Mohamed Salah beim Handshake mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi. Bild: Egyptian Presidency, dpa

Salah hatte sich am 26. Mai im Champions-League-Endspiel der Liverpooler gegen Real Madrid (1:3) eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen. Nationaltrainer Héctor Cúper hofft, den Stürmer bereits im ersten Spiel der Ägypter am 15. Juni gegen Uruguay einsetzen zu können.

Präsident Putin begrüßt WM-Teams und Fußballfans in Russland

Wenige Tage vor dem Anpfiff der Fußball- Weltmeisterschaft in Russland hat Präsident Wladimir Putin Mannschaften und Fans begrüßt. "Wir haben alles getan, damit sich unsere Gäste - Sportler, Experten und natürlich die Fans - in Russland wie zu Hause fühlen", sagte Putin in einem Video-Clip, den der Kreml am Samstag auf seiner Webseite veröffentlichte. Darin sprach er auf Russisch von einem Fest voller Leidenschaft und Emotionen. Putin sagte, er hoffe, dass nicht nur die Spiele unvergessliche Eindrücke hinterlassen würden, sondern auch Russlands Kultur, Geschichte und Natur. "Welcome to Russia" (Willkommen in Russland), schloss er in dem Video auf Englisch.

Die Fußball-WM beginnt am Donnerstag mit einem Spiel der russischen Sbornaja gegen Saudi-Arabien im Moskauer Luschniki-Stadion. Das Turnier dauert bis zum 15. Juli.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin rief die Arbeitgeber in der Hauptstadt auf, ihren Angestellten am Donnerstag frei zu geben. Er verwies der Agentur Interfax zufolge darauf, dass es am Tag des Eröffnungsspiels leicht zu Staus auf den Straßen kommen könne.

DFB-Elf gewinnt letzten WM-Test gegen Saudi-Arabien mit 2:1

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der Abreise zur Weltmeisterschaft in Russland einen Pflichtsieg verbucht. Neun Tage vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko konnte das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Freitagabend beim 2:1 (2:0) gegen WM-Außenseiter Saudi-Arabien in Leverkusen aber nur streckenweise überzeugen. Der Leipziger Timo Werner brachte die DFB-Auswahl vor 30.210 Zuschauern in der BayArena in der 8. Minute in Führung, kurz vor der Pause traf Omar Hausawi ins eigene Tor (43.). Den Treffer für die Saudis erzielte Taissir Al-Dschassim im Nachschuss nach einem von Marc-André ter Stegen gehaltenen Elfmeter (85.).

Thomas Müller feiert das Tor zum 2:0 im Testspiel gegen Saudi-Arabien. Ansonsten gab es in Leverkusen allerdings wenig zu bejubeln. Das DFB-Team siegte mit Ach und Krach 2:1. Bild: Guido Kirchner, dpa

Bis auf den angeschlagenen Mesut Özil konnte Löw seine WM-Wunschelf aufbieten. Im Tor des viermaligen Weltmeisters stand in der ersten Halbzeit wieder Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem Comeback beim 1:2 gegen Österreich weitere Spielpraxis sammeln konnte.

Hier lesen Sie einen ausführlichen Spielbericht.

8. Juni: Bierhoff-Appell: Debatte um Özil und Gündogan beenden

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff hat Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund über den Umgang mit dem umstrittenen Treffen der Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutlich zurückgewiesen. Auf die Frage, warum der DFB im Trainingslager in Südtirol nicht alles dafür getan habe, ohne das Thema zur Weltmeisterschaft nach Russland reisen zu können, antwortete Bierhoff am Donnerstag: "Was hätten wir noch mehr machen sollen? Ich bin der Meinung, wir haben sehr viel gemacht - und jetzt reicht es dann auch."

Auch Bundestrainer Joachim Löw äußerte sich vor der Abreise aus Südtirol nochmals: "Irgendwie ist das Thema jetzt lange diskutiert worden. Ilkay und Mesut identifizieren sich absolut mit unseren Werten hier in der Nationalmannschaft", sagte Löw im ARD-Hörfunk. "Beide haben sich uns gegenüber geäußert. Das ist für mich das Wichtigste." Er hoffe, dass es bei der WM-Generalprobe am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien keine Pfiffe, sondern Unterstützung für die beiden Spieler geben werde.

Ilkay Gündogan und Mesut Özil trafen den türkischen Präsidenten Erdogan und überreichten ihm Trikots. Seitdem stehen sie in der Kritik. Bild: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP, dpa (Archiv)

Bierhoff sagte: "Man hat jetzt vieles gesagt. Es ist viel diskutiert worden. Und es wird uns auch weiter begleiten. Was ich den beiden Spielern sage, ist, hakt es ab." Der 50-Jährige appellierte vor dem Testspiel an die deutschen Fans. "Bei aller Verärgerung, die wir haben: Wir sind ein Team auch in Deutschland mit unseren Fans."

7. Juni: Weltmeister Deutschland als Weltranglisten-Erster zur WM

Fußball-Weltmeister Deutschland nimmt die Titelverteidigung bei der WM in Russland als Weltranglisten-Erster in Angriff. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw behauptete mit 1558 Punkten die Top-Position vor Brasilien (1431), Belgien (1298), Europameister Portugal (1274) und dem WM-Zweiten Argentinien (1241). Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervor.

Deutschlands erster WM-Gruppengegner Mexiko (17. Juni/17.00 Uhr/ZDF) bleibt 15. (989). Schweden (23. Juni/20.00 Uhr/ARD) verlor einen Platz und wird mit 880 Punkten an Position 24 geführt. Der letzte deutsche Vorrundengegner Südkorea (27. Juni/16.00 Uhr/ZDF) rückte um vier Ränge auf den 57. Platz (544 Punkte) vor.

Abschlusstraining in Eppan - Özil für Generalprobe fraglich

Mit dem Abschlusstraining für die WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien verabschiedet sich die deutsche Nationalmannschaft aus Südtirol. Nach der Übungseinheit am Donnerstagvormittag in der Sportzone Rungg und der anschließenden letzten Pressekonferenz mit Manager Oliver Bierhoff, Stürmercoach Miroslav Klose und Abwehrspieler Jonas Hector wird der DFB-Tross Eppan Richtung Rheinland verlassen. Am Freitag steht in Leverkusen noch das Länderspiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien an.

Spielmacher Mesut Özil wird den letzten WM-Testspiel wahrscheinlich verpassen. Zusätzlich zu den anhaltenden Rückenproblemen plagt sich der 29 Jahre alte Fußballprofi des FC Arsenal mit einer Knieprellung, die er sich im Länderspiel gegen Österreich (1:2) zugezogen hatte. Jérôme Boateng trainiert nach ausgeheilter Muskelverletzung zwar wieder mit dem Team, die WM-Generalprobe kommt für den Abwehrspieler des FC Bayern aber noch zu früh. Alle anderen Spieler sind gesund.

"Wir sind unheimlich fokussiert", berichtete Vize-Kapitän Sami Khedira zum Abschluss des Trainingscamps. "Wir sind auch sehr selbstkritisch. Nach dem Österreich-Spiel hat kein Spieler gesagt, es war doch nicht so schlimm. Wir haben es ganz klar analysiert", ergänzte der Weltmeister, der in Leverkusen sein 75. Länderspiel bestreiten kann.

6. Juni: Fußball-WM: Fan-Forscher erwartet weniger Interesse an Public Viewing

Public-Viewing-Veranstaltungen werden bei der Fußball-WM 2018 nach Einschätzung des Fan-Forschers Gunter Pilz auf weniger Resonanz stoßen als bei früheren Turnieren. "Ich gehe davon aus, dass das Interesse deutlich reduziert sein wird", sagte der Wissenschaftler aus Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Im Vergleich zur WM 2006 liege das auch an den technischen Möglichkeiten, die viele private Haushalte mittlerweile haben. "Außerdem gab es 2006 eine Identifikation des ganzen Landes mit dem Turnier. Die Public Viewings waren ein volksverbindendes Element", so Pilz.

Die Fußball-WM in Russland beginnt am 14. Juni. Das Finale ist am 15. Juli.

Vorbereitungs-Endspurt in Südtirol: "Letzten Spirit entwickeln"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht in den Endspurt des WM-Vorbereitungslagers in Norditalien. "Wir haben einen guten Teamgeist, aber den letzten Spirit müssen wir noch entwickeln", sagte Abwehrspieler Mats Hummels. Am vorletzten Trainingstag in Südtirol lässt Joachim Löw nochmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit üben.

Der Bundestrainer präpariert am Mittwoch sein Team bereits für den letzten WM-Test am Freitag in Leverkusen gegen Saudi Arabien. Danach bekommen seine Spieler bis zur Abreise nach Russland am kommenden Dienstag nochmal drei Tage frei.

Es wird erwartet, dass Löw bei der Generalprobe schon jene Elf aufbietet, die am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko auch ins WM-Turnier starten wird. Das Plus für den Weltmeister: "Wir sind eine gut eingespielte Mannschaft", betonte Innenverteidiger Hummels.

5. Juni: Enttäuschter ter Stegen will Neuer helfen

Torwart Marc-André ter Stegen will trotz der Enttäuschung über die Rückstufung zur Nummer 2 Konkurrent Manuel Neuer bei der Fußball-Weltmeisterschaft tatkräftig unterstützen. "Ich versuche, Manuel eine Hilfe zu sein", sagte der 26 Jahre alte Schlussmann des FC Barcelona beim Medientag der deutschen Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol. Bundestrainer Joachim Löw hat den lange verletzten Weltmeister Neuer für das Turnier in Russland wieder zur Nummer 1 erklärt. "Es ist eine enttäuschende Situation, wenn man die ganze Saison gut gespielt hat und Leistung auf höchstem Niveau gebracht hat", kommentierte ter Stegen, der unter anderem 2017 beim Confed-Cup-Erfolg sowie in den meisten Spielen der WM-Qualifikation im deutschen Tor stand.

Löw startet in Südtirol Feinschliff mit dem endgültigen WM-Kader

Nach der Streichung von Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah aus dem endgültigen Kader startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol mit dem Feinschliff für die Weltmeisterschaft. "Jetzt geht es Richtung Russland und Mexiko", kündigte Joachim Löw in Eppan an. "Wir müssen in einigen Bereichen intensiv arbeiten", sagte der Bundestrainer.

Dieser Dienstag beginnt auf der Trainingsanlage mit der Aufstellung der 23 WM-Akteure zum offiziellen Mannschaftsfoto. Im Abschluss wird in der Sportzone Rungg trainiert. Dann soll auch der Münchner Innenverteidiger Jérôme Boateng erstmals nach seiner vor sechs Wochen im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid erlittenen Muskelblessur ins Teamtraining einsteigen. "Die Verletzung ist völlig ausgeheilt", hatte Löw am Montag berichtet.

Auch der erst am Wochenende angereiste Champions-League-Sieger Toni Kroos wird in die Vorbereitung einsteigen. Nahziel ist das letzte Testspiel vor dem WM-Start am kommenden Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Nach inzwischen fünf Länderspielen ohne Sieg soll es vor der Abreise nach Russland (12. Juni) wieder ein Erfolgserlebnis für das deutsche Team geben. "Wir müssen uns steigern, definitiv", sagte Weltmeister Sami Khedira: "Die Trainingssteuerung wird so angelegt, dass wir Freitag spritziger sind."

Richtig ernst wird es aber erst am 17. Juni in Moskau. "Bis zum Spiel gegen Mexiko werden wir in einem sehr gutem Zustand sein", erklärte Löw. Weitere Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.

4. Juni: Löw streicht Leno, Petersen, Tah und Sané aus WM-Kader

Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané aus dem WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestrichen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht", sagte Löw am Montag auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol. Die Enttäuschung bei den vier Profis sei "sehr, sehr groß", erläuterte Löw.

Damit ist auch klar, dass Torwart Manuel Neuer als Nummer eins zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt. "Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat", sagte Löw. Am Sonntagabend habe er ein abschließendes Gespräch mit dem Torhüter des FC Bayern geführt. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass "soweit alles in Ordnung" ist.

Der 32 Jahre alte Neuer hatte nach acht Monaten Wettkampfpause im Länderspiel gegen Österreich (1:2) sein Comeback gefeiert. "Ich habe gewusst, dass ich es schaffen kann und schaffen werde", sagte Neuer. "Ich habe den Glauben nie verloren." Die Zwangspause seit vergangenem September sei "eine sehr lange und sehr harte Zeit" für ihn gewesen.

Nun sei er jedoch überzeugt, den Belastungen der WM standhalten zu können. "Ich mache mir keine Gedanken, das Risiko ist genauso wie bei jedem anderen Spieler auch", sagte Neuer vor seiner dritten WM-Teilnahme und äußerte Mitgefühl für seinen Konkurrenten. "Es tut mir leid für Bernd Leno, dass er abreisen muss."

Für den WM-Auftakt gegen Mexiko versprach Löw eine deutsche Nationalmannschaft in Bestform. "Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein. Wir werden noch einen großen Schritt nach vorn machen", sagte Löw. Bei der ernüchternden Niederlage gegen Österreich habe er körperliche und taktische Defizite erkannt.

Er sei jedoch zuversichtlich, diese Probleme in den verbleibenden Tagen bis zum ersten Gruppenspiel am 17. Juni lösen zu können. Für den Montag gab Löw den Nationalspielern zur Regeneration frei, am Dienstag soll Weltmeister Jérôme Boateng ins Mannschaftstraining einsteigen. "Er hat seine Verletzung völlig ausgeheilt", sagte Löw. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern hatte sich im April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und zuletzt bei der Nationalmannschaft ein individuelles Aufbautraining absolviert.

Löw muss endgültigen WM-Kader nominieren

Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Am heutigen Montag bis 12 Uhr muss Bundestrainer Joachim Löw dem Fußball-Weltverband FIFA den endgültigen deutschen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland melden. Drei Feldspieler und einen Torhüter muss Löw noch streichen.

"Es fällt nicht einfach, das den Spielern mitzuteilen", sagte der Bundestrainer im Trainingslager in Südtirol. Es breche schließlich zunächst eine kleine Welt für die Spieler zusammen. Wenn Torwart Manuel Neuer nach dem persönlich positiven Comeback beim 1:2 gegen Österreich wie erwartet mit nach Russland fahren sollte, wäre auch die Nummer-1-Frage geklärt.

3. Juni: Der WM-Pokal ist in Moskau eingetroffen

Elf Tage vor Anpfiff der Fußball-WM in Russland ist der Pokal nach einer Welttournee in Moskau eingetroffen. "Heute wird Moskau zur Fußballhauptstadt der Welt, und wir begrüßen den Pokal wie einen alten Freund", sagte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, am Sonntag. "Alle Städte und alle Stadien sind bereit für die Fußballweltmeisterschaft", sagte der Generaldirektor des Organisationskomitees, Alexej Sorokin, der Agentur Tass zufolge.

Vor der WM in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli habe die Trophäe eine Rekordstrecke durch 50 Länder zurückgelegt, sagte Sorokin. In Russland gab es 24 Stationen. Kremlchef Wladimir Putin und der Präsident des Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, hatten den Pokal im September 2017 in Moskau auf den Weg geschickt.

An der Begrüßung auf dem Moskauer Manegeplatz nahm auch der deutsche Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus teil. Er liebe den Fußball, Moskau und Russland und hoffe auf ein großes Fußballfest, sagte er den russischen Berichten zufolge. Falls Deutschland bei der WM ausscheiden sollte, werde er Russland die Daumen drücken, sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1990.

Von Montag bis Donnerstag können sich Fans im Moskauer Gorki-Park mit der 6,14 Kilogramm schweren Trophäe fotografieren lassen.

Seehofer kündigt WM-Besuch an - Merkel noch ohne konkrete Pläne

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will trotz der internationalen Boykott-Diskussionen zur Fußball-WM nach Russland reisen. "Wenn es mein Terminkalender zulässt, werde ich ein Spiel der deutschen Mannschaft besuchen", sagte der auch für den Sport zuständige Minister der Bild am Sonntag. Noch keine konkreten Reisepläne für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli haben dagegen dem Bericht zufolge Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas (SPD).

"Es gibt derzeit keine konkreten Planungen für eine Reise des Bundespräsidenten nach Russland", sagte eine Sprecherin Steinmeiers dem Blatt. Im Frühjahr waren Boykott-Diskussionen laut geworden, nachdem unter anderem Vertreter der britischen Regierung angekündigt hatten, aufgrund des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal nicht zur WM reisen zu wollen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte zuletzt wegen Russlands Syrien-Politik zu einem Boykott der Eröffnungsfeier aufgerufen.

Jérôme Boateng verspricht Teilnahme bei der Fußball-WM

Weltmeister Jérôme Boateng sieht sich nach seiner Oberschenkelverletzung voll im Plan für ein Comeback bei der Fußball-WM. "Im Moment kann ich versprechen, dass ich dabei bin, ja! Es sieht wirklich sehr gut aus", sagte der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern München der Bild am Sonntag. Boateng rechnet damit, dass er in den kommenden Tagen wieder voll ins Mannschaftstraining des Nationalteams einsteigen kann. "Ich bin gut im Plan, aber ich will kein Risiko eingehen", sagte Boateng. Der Bayern-Verteidiger hatte sich die Verletzung im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid im April zugezogen.

Jérôme Boateng schuftet derzeit in Eppan für sein Comeback bei der Fußball-WM 2018. Bild: Christian Charisius, dpa

2. Juni: Kahn hält Neuer-Nominierung für ein Risiko

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn hält eine mögliche Nominierung von Manuel Neuer für die Fußball-WM in Russland für ein Risiko. "Ob er wirklich in den entscheidenden Momenten auf allerhöchstem Niveau spielen kann, wird sich zeigen", sagte der langjährige Bayern-Torhüter dem Magazin Spiegel. Wenn der Plan von Bundestrainer Joachim Löw nicht aufgehe, "dann hat sich keiner einen Gefallen getan, weder Jogi Löw noch Manuel Neuer", ergänzte Kahn.

Neuer genieße aber im Nationalteam einen Sonderstatus. "Bei keinem anderen Spieler hätte man daran gedacht, ihn ohne jede Spielpraxis mitzunehmen Neuer hat sich dieses Vertrauen erarbeitet", sagte Kahn, der sich in dessen Stellvertreter Marc-André ter Stegen gut hineinversetzen kann. "Das ist keine leichte Situation für den Torwart", betonte Kahn, der bei der WM 2006 selbst mit der Rolle des zweiten Mannes leben musste. Damals hatte Bundestrainer Jürgen Klinsmann den Kahn-Rivalen Jens Lehmann zur Nummer eins gemacht.

1. Juni: Löw: Finale Entscheidung zu Neuers WM-Einsatz erst am Sonntag

Manuel Neuer soll im WM-Testspiel gegen Österreich sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geben. "Wenn alles okay ist, dann wird er morgen von Anfang an im Tor stehen", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag im Trainingslager in Eppan. Neuer hatte seit vergangenem September wegen der Folgen einer Fußverletzung pausiert. Die Partie gegen Österreich in Klagenfurt ist der letzte deutsche WM-Test vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Montag. Für den Münchner Schlussmann wäre es das 75. Länderspiel. Eine finale Entscheidung über Neuers Nominierung solle erst am Sonntagabend fallen, sagte Löw.

Es sei noch nicht klar, ob Neuer am Samstag die kompletten 90 Minuten bestreiten werde. In den Einheiten mit Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und auch beim Einsatz im Tor der U20 im Testspiel gegen die A-Mannschaft habe Neuer "einen guten Eindruck gemacht", sagte Löw. Man habe vereinbart, "dass er sehr ehrlich ist, dass er alle Abläufe beherrscht". Die Partie gegen Österreich sei hilfreich für ihn und für uns", erläuterte Löw.

Nicht mit nach Klagenfurt werden laut Löw die beiden Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller reisen. "Sie haben viele Spiele gemacht, bei denen weiß ich, was sie können. Da ist es auch mal gut, wenn sie den Kopf frei bekommen", sagte er. Ohnehin nicht beim Testspiel dabei sind Jérôme Boateng, der nach einer Oberschenkelverletzung noch im Aufbautraining ist, und Toni Kroos, der nach dem Champions-League-Sieg mit Real erst am Samstag zum Team stoßen soll.

Zwei Tage später muss Löw sein bislang 27-köpfiges Aufgebot um vier Spieler reduzieren und sein finales WM-Aufgebot dem Weltverband FIFA melden. Im Moment sei seine "Gefühlslage vor der Nominierung noch völlig entspannt", sagte Löw. Am Sonntag werde sich der Trainerstab "nochmal die Köpfe heiß reden" und "alle Dinge auswerten, die man auswerten kann". Am Montagvormittag werde er dann mit denjenigen Spielern sprechen, die gestrichen werden.

Petersen vor Länderspiel-Debüt - Löw: "Jeden Tag entwickelt"

Der Freiburger Nils Petersen soll in Klagenfurt sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. "Nils wird sicher auch zum Einsatz kommen", kündigte Joachim Löw für das WM-Testspiel am Samstag (18 Uhr/ZDF) gegen Österreich an. Ob von Beginn an oder in der zweiten Halbzeit, sei noch nicht entschieden, berichtete der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining am Freitag in Eppan.

Petersen war ohne Länderspielerfahrung überraschend in das vorläufige WM-Aufgebot berufen worden. "Er hat schon drei, vier Tage gebraucht, um sich daran zu gewöhnen", sagte Löw zu Petersens Anpassungsphase an das hohe Niveau im Weltmeister-Team. "Der Eindruck ist immer besser geworden", schloss der DFB-Chefcoach aber an.

Nils Petersen soll am Samstag beim WM-Testspiel gegen Österreich auf dem Platz stehen. Bild: Miguel Medina, afp

Vor allem dank seiner Joker-Qualitäten hatte Petersen die Aufmerksamkeit des Bundestrainers geweckt. Im Trainingslager in Südtirol konnte der 29 Jahre alte Stürmer auch in den beiden Übungsspielen gegen die U20-Auswahl des DFB seine Fähigkeiten zeigen. Als "variabel, läuferisch gut, immer anspielbar und in der Defensive gut mitarbeitend", lobte ihn Löw. "Er weiß, was bei uns verlangt wird. Ich bin absolut zufrieden mit ihm."

Löw spricht lange mit ter Stegen - 25 Mann im Abschlusstraining

Mit 25 Spielern hat Bundestrainer Joachim Löw am Freitagvormittag in Südtirol das Abschlusstraining für das erste von noch zwei Testspielen vor der Fußball-Weltmeisterschaft bestritten. Auf dem Trainingsplatz in Eppan fehlten nur Jérôme Boateng und Toni Kroos. Beide werden auch am Samstag (18 Uhr) in Klagenfurt gegen Österreich nicht zum Einsatz kommen. Abwehrspieler Boateng befindet sich nach einer Oberschenkelverletzung im Aufbautraining. Kroos wird nach einem Sonderurlaub im Anschluss an den Champions-League-Sieg mit Real Madrid erst am Samstag nach Südtirol reisen.

Vor Beginn der Übungseinheit führte Löw auf dem Platz ein längeres Gespräch mit Torwart Marc-André ter Stegen. Der 26-Jährige vom FC Barcelona wird sich bei der WM wieder als Nummer 2 hinter Manuel Neuer einfügen müssen, sofern der Kapitän bei seinem in Klagenfurt geplanten DFB-Comeback die hundertprozentige WM-Fitness nachweisen kann. Löw hatte bereits öffentlich verkündet, dass Neuer nur als Nummer 1 mit nach Russland fahren würde.

Fußball-Nationalteam bereitet sich auf Österreich vor

Die Spannung steigt: Das Testspiel gegen Österreich bleibt für Bundestrainer Joachim Löw die letzte Sichtungsmöglichkeit für den 23-Mann-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft. "Es wird eine schwierige Entscheidung für die Trainer werden", sagte Manager Oliver Bierhoff zur bevorstehenden Streichung von vier Akteuren aus dem noch vorläufigen Aufgebot für das WM-Turnier. Am Montag muss der DFB dem Weltverband FIFA die endgültigen 23 WM-Spieler melden.

Bundestrainer Joachim Löw wird nach einer Trainingseinheit am Vormittag (11.00 Uhr) in Südtirol erläutern, wie er das erste von zwei verbleibenden Testspielen vor dem WM-Start angehen will. Klar ist: Für Kapitän Manuel Neuer wird die Partie am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Klagenfurt zur alles entscheidenden Prüfung. Acht Monate nach seinem dritten Mittelfußbruch wird der 32 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern München bei seinem Wettkampf-Comeback beweisen müssen, dass er tatsächlich als Nummer 1 mit nach Russland fahren kann. Teammanager Bierhoff ist nach den bisherigen Trainingseindrücken in Eppan davon überzeugt: "Manuel ist in der Spur."

Löws Assistent Thomas Schneider hatte bereits angekündigt, dass gegen die nicht für die WM-Endrunde vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland qualifizierten Österreicher noch einmal möglichst viele Spieler zum Einsatz kommen sollen. Der Freiburger Angreifer Nils Petersen könnte im etwas mehr als 30.000 Zuschauer fassenden Wörthersee-Stadion sein Länderspieldebüt feiern. "Ich hoffe, dass ich noch länger Teil dieser Mannschaft bleiben darf", sagte der 29 Jahre alte Profi mit Blick auf die anschließende Kaderreduzierung von 27 auf 23 Spieler.

31. Mai: Bierhoff relativiert nach Verwirrung um 23-Mann-Kader auf DFB-Homepage

Eine Veröffentlichung auf der DFB-Homepage hat im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft für Verwirrung und sogar Verärgerung gesorgt. In einem Eintrag wurden die Spieler des WM-Kaders in Gebärdenschrift vorgestellt - ohne Torhüter Kevin Trapp, Abwehrmann Jonathan Tah, Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und Stürmer Nils Petersen. "Das muss eine Panne sein. Das macht mich richtig sauer", sagte Teammanager Oliver Bierhoff bei der Pressekonferenz in Eppan und betonte: "Es ist kein Hinweis auf die finale Nominierung." Bundestrainer Joachim Löw muss bis Montag (12 Uhr) noch vier Spieler aus seinem bisher 27-köpfigen Kader für die Fußball-WM in Russland streichen. Trapp, Tah, Rudy und Petersen gehören zu den Kandidaten, die kein persönliches WM-Ticket bekommen könnten.

Der DFB erklärte die Panne mit einem Missverständnis. Auf der Homepage sei ein Plakat zu sehen, das die Mühlezeitung, eine Schülerzeitung der Schule Haslachmühle im baden-württembergischen Horgenzell, in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch, dem Deutschen Fußball-Bund und dem Dachverband Deutscher DEAF Fanclubs e.V. (DDDF) schon vor längerer Zeit erstellt habe. Das Poster soll dazu beitragen, "dass sich Fußballbegeisterte mit und ohne Behinderung gemeinsam über die WM verständigen können", heißt es auf der Internetseite.

Kimmich glaubt nicht an großen Umbruch nach WM: "Höchstens bei Titel"

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich sieht die WM in Russland nicht als Abschiedsturnier für viele Weltmeister von 2014. "Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass viele Spieler aufhören werden, wie das nach 2014 mit Per, Philipp, Miro und später Schweini und Poldi der Fall war", sagte Kimmich in einem Interview des Sportmagazins Kicker.

Der 23 Jahre alte Confed-Cup-Sieger von 2017 ist einer der wenigen jüngeren Spieler, der nach den Rücktritten von Philipp Lahm, Miroslav Klose und Per Mertesacker nach der WM 2014 sowie Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski nach der EM 2016 von Joachim Löw einen Stammplatz in der DFB-Elf bekommen haben. "Wir haben mit den Weltmeistern schon einen herausragenden Stamm, aber gerade in der Breite haben wir brutal an Qualität gewonnen", glaubt der Profi des FC Bayern.

Neun Weltmeister von Brasilien gehören dem vorläufigen Kader für die WM vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland an. "Wir haben viele Spieler im Alter zwischen 28 und 30 dabei, die müssen rein altersbedingt nicht aufhören", sagte Kimmich: "Höchstens, wir werden Weltmeister. Dann sagt sich vielleicht der eine oder andere: Mehr geht nicht."

30. Mai: Zu wenig Leistung im Training: Klare Ansage an Özil

Der Trainerstab um Joachim Löw ist mit den bisherigen Trainingsleistungen von Fußball-Weltmeister Mesut Özil in Südtirol nicht zufrieden. "Wir erwarten, dass er sich selbst fordert in den Einheiten, um Substanz aufzubauen", sagte Löws Assistent Thomas Schneider in Eppan.

Der 29 Jahre alte Özil gilt im DFB-Team als Fixkraft für die WM in Russland. Der Spielmacher des FC Arsenal hat aber auch weiter mit Rückenproblemen zu kämpfen. "Mesut ist immer wieder in Behandlung", berichtete Schneider. Er sei aber im Training dennoch "voll belastbar".

Gereifter ter Stegen in der Neuer-Falle

Es soll(te) eigentlich sein WM-Sommer werden. Doch in Südtirol muss Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen im Eiltempo die Wandlung vom Hauptdarsteller zurück zur Randfigur hinter Manuel Neuer meistern. Im Trainingslager in Eppan dreht sich so gut wie alles um den Kapitän - und so gut wie nichts mehr um ter Stegen. Neuer durfte am Mittwoch im zweiten geheimen Test gegen die U20 weitere Spielpraxis sammeln. Und am Samstag soll der 32 Jahre alte Weltmeister-Torwart in Klagenfurt gegen Österreich sein Länderspiel-Comeback nach eineinhalb Jahren feiern. Und ter Stegen? Die 26 Jahre alte Nummer 1 des FC Barcelona muss zuschauen, wie die Chancen, bei der Weltmeisterschaft in Russland im deutschen Tor zu stehen, von Tag zu Tag schwinden. Der Frust ist ihm anzusehen.

"Natürlich würde Marc diese WM gerne spielen, keine Frage", sagte Andreas Köpke. Der Torwartcoach hat ter Stegen gemeinsam mit Joachim Löw in einem Gespräch bereits auf die sich anbahnende Rückstufung zur Nummer 2 vorbereitet. "Und er kann da ganz gut mit umgehen", glaubt Köpke. Neuer genieße eben einen Sonderstatus. "Marc weiß auch, dass es eine besondere Situation ist mit Manuel. Er ist unser Kapitän. Wir sind 2014 Weltmeister mit ihm geworden. Deshalb versuchen wir bis zum Schluss alles, dass das auch hundertprozentig funktioniert."

Ter Stegen stieß erst verspätet zum vorläufigen WM-Kader in Eppan. Und noch bevor er den Konkurrenzkampf mit Neuer überhaupt richtig aufnehmen konnte, legte sich Bundestrainer Löw bereits darauf fest, dass Neuer bei der WM im Tor stehen werde, wenn er nach seinem Mittelfußbruch hundertprozentige Turnierfitness nachweisen kann.

Aktiv beeinflussen kann ter Stegen damit aktuell nichts, egal wie gut er trainiert. Alles hängt von Neuer ab. Dessen lange Abwesenheit seit dem 74. Einsatz für Deutschland am 11. Oktober 2016 beim 2:0 gegen Nordirland hatte der inzwischen 26-jährige ter Stegen aktiv für sich nutzen können. Neun Siege, drei Unentschieden, sechs Gegentore lautete seine ausgezeichnete Bilanz in zwölf Länderspielen. Die erfolgreiche WM-Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen verantwortete auf der Torwartposition hauptsächlich ter Stegen.

Noch im März, beim 1:1 im hochkarätigen Test gegen Spanien, wies ter Stegen in Düsseldorf seine WM-Reife nach. Löw rühmte den ehemaligen Gladbacher, der beim FC Barcelona in die Weltklasse aufgestiegen ist. "Beim Confed Cup hat er eine überragende Rolle gespielt. Er spielt hervorragend mit, ist sehr ruhig, gelassen und fokussiert. Er hat noch mal einen Reifeprozess durchgemacht", sagte der Bundestrainer.

