vor 38 Min.

Effenberg kritisiert Lahm Sport

„Jetzt zeigt sich der wahre Charakter“

Stefan Effenberg hat sich mit Unverständnis zur Kritik von Philipp Lahm an Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geäußert. „Wenn man zusammen so erfolgreich war, stellt man jemanden nicht so öffentlich an den Pranger“, sagte der ehemalige Nationalspieler in einem Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er habe Lahms Kritik als „grenzwertig“ empfunden.

Lahm sei ein Beispiel dafür, wie glattgebügelt viele Spieler heutzutage während ihrer Karriere seien, meinte Effenberg; viele hätten Angst davor, anzuecken. „Ich kann mich kaum daran erinnern, dass er in seiner Zeit als Fußballer etwas Negatives oder Kritisches gesagt hat“, sagte der 50-Jährige über Lahm.

„Kaum hört er auf, putzt er den Löw weg. Das hätte er nie gemacht, wenn er noch aktiv gewesen wäre. Jetzt, nach der Karriere, zeigt sich der wahre Charakter“, meinte Effenberg. Lahm hatte Mitte Juli im Netzwerk Linkedin indirekt Löws Führungsstil bemängelt und vom Bundestrainer „eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidungen“ gefordert. Er müsse mit neuen Nationalspielern weniger kollegial umgehen, um Erfolg zu haben. (dpa)

