vor 35 Min.

Ein Augsburger macht in Moskau Pizza für Klinsmann und Lineker Sport

Der gebürtige Augsburger Francesco Voce kocht während der WM in seinem Restaurant in Moskau für ehemalige Fußball-Größen. Wie er die WM erlebt.

Von Dimitrios Dimoulas

Francesco Voce betreibt in Moskau erfolgreich ein italienisches Restaurant. Während der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich das „Pepe Nero“ am Ufer der Moskwa zu einem Intreff für illustre Fußballpersönlichkeiten entwickelt. Dabei lassen sich Jürgen Klinsmann, Gary Lineker oder Alan Shearer schwäbisch-italienische Küche schmecken. Denn der 49-jährige Gastronom hat nicht nur das Kochen in Augsburg gelernt. „Ich bin im Josefinum geboren. Ich glaube, das war damals die einzige Entbindungsklinik in Augsburg“, erzählt er. Seine Eltern waren als italienische Gastarbeiter aus Crotone in Kalabrien nach Augsburg gekommen, um bei der damaligen Textilfabrik NAK zu arbeiten.

Voce wuchs im Augsburger Stadtteil Kriegshaber auf

Den Schulalltag erlebte er im Augsburger Stadtteil Kriegshaber und beim Post SV trat er erstmals gegen den Ball. Es folgten Stationen in den Jugendmannschaften des TSV Schwaben und der TG Viktoria, ehe er sich als Erwachsener dem AC Torres angeschlossen hat. „Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich mit der Pfanne besser umgehen kann als mit dem Ball, und habe dann meine aktive Karriere beendet“, sinniert der glühende Inter-Mailand-Anhänger mit einem schelmischen Lächeln.

Eine angefangene Kochlehre beendete er ohne Abschluss, um anschließend bei italienischen Restaurants anzuheuern. „Ich habe viele Jahre beim „Tartufo“ am Perlachberg und im „Ferrari“ in Neusäß gearbeitet, ehe ich in Pfersee mein eigenes Restaurant eröffnete“, blickt Voce auf seine Augsburger Wurzeln zurück.

Wahrscheinlich würde er immer noch in der Fuggerstadt leben, wenn er 2002 nicht einen Kurztrip nach Moskau unternommen hätte. Hier hat er damals seinen jetzigen Geschäftspartner, Mauricio Pizzutti, kennengelernt, der ihn überredet hat, mit ihm ein Restaurant in der russischen Hauptstadt zu eröffnen. „Während meines damaligen Aufenthalts wurde ich gefragt, ob ich für das Unternehmen „Gazprom“ ein Bankett organisieren könnte. Das war die Initialzündung“, resümiert er, während er an einem Espresso nippt. Als Sahnehäubchen oben drauf kam dann noch die Liebe zu einer russischen Frau. Das erleichterte das Einleben, wenngleich die Anfangsjahre in der riesigen Metropole nicht einfach waren. Mittlerweile hat sich das „Pepe Nero“ etabliert und gilt als Geheimtipp gehobener italienischer Küche. Einen großen Anteil daran hat die italienische Botschaft, welche den zahlreichen italienischen Geschäftsreisenden das Restaurant am Ufer der Moskwa weiterempfiehlt. „Wir sind aber auch das einzige italienische Restaurant in Moskau, wo der Koch Italiener ist. Die anderen proklamieren nur den italienischen Namen“, erwähnt Voce mit einer leichten Dosis von Genugtuung.

Der ehemalige englische Nationalstürmer Gary Lineker ist oft im Restaurant

Der gute Ruf des Restaurants hat sich bis nach London herumgesprochen, denn bei der laufenden Weltmeisterschaft ist das gesamte Reporterteam der BBC tagtäglich bei „Signor Francesco“ zu Tisch. Mit dabei auch die einstigen Torjäger Gary Lineker und Alan Shearer, die als Kommentatoren für den britischen TV-Sender vor Ort sind. „Die Direktoren haben uns im Winter inkognito getestet und als zumutbar eingestuft“, erklärt der Tifoso mit leicht britischem Humor, nachdem die BBC bei den Olympischen Spielen in Sotschi gastronomisch einen Reinfall erlebt haben soll. Zudem wohnen die edlen Fußballgäste ganz in der Nähe im Hotel. „Die meisten von ihnen sind sehr umgänglich und keinesfalls arrogant“, urteilt der „Chef“, während am Nachbartisch der ehemalige Innenverteidiger von Manchester United, Rio Ferdinand, Platz nimmt.

Den FC Augsburg verfolgt er aus Russland ganz genau

Den Augsburger Fußball hat er auch in Moskau im Blick: „Ich verfolge gelegentlich die Bundesliga und habe registriert, dass der FCA sich dort etabliert hat“, unterstreicht Voce. In der Schwabenmetropole lebt auch ein Cousin von ihm, der in Steppach eine Eisdiele betreibt. „Mit dem bin ich aber spinnefeind. Er ist Juventus-Anhänger“, fügt er mit einem Grinsen im Gesicht hinzu.

Francesco Voce (3. v. l.) mit seinem Geschäftspartner Mauricio Pizzutti (links), Jürgen Klinsmann und dem italienischen Ex-Nationalspieler Riccardo Ferri. Bild: Voce

In den letzten Tagen hat sich ein weiterer prominenter Gast im „Pepe Nero“ hinzugereiht. Der ehemalige Bundestrainer der Nationalmannschaft und Vorgänger von Joachim Löw, Jürgen Klinsmann, hat auf Einladung der BBC Kalifornien verlassen und ist nach Moskau geflogen, um von einem Studio am Roten Platz die K.-o.-Spiele zu kommentieren. „Sehr enttäuscht und negativ überrascht sei er von der deutschen Elf“, betont Voce, der von Klinsmann, respektzeugend und jovial als „capo“ angesprochen wird.

Der Schwabe wird übrigens bis zum Finale im Luschniki-Stadion in der russischen Hauptstadt bleiben, ehe er dann die Heimreise in die USA antritt. Das Endspiel würde natürlich auch Voce gerne live sehen. Seine großen Hoffnungen liegen in der Chefetage der BBC, die der gebürtige Augsburger mit den italienischen Wurzeln nicht nur kulinarisch bezirzt. „Sie haben mir versprochen, dass sie mich honorieren“, erzählt Voce abschließend und prophezeit ein Finale zwischen Brasilien und Kroatien. So leise, dass es Ferdinand nicht hören kann.

Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur WM, den Sie über diesen Link auch im PDF-Format zum Ausdrucken finden: Spielplan zum Herunterladen und Ausdrucken.

Themen Folgen