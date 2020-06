vor 37 Min.

Ein Paradies für Läufer im Siebentischwald

Das Augsburger Naherholungsgebiet bietet ein weites Wegenetz. Hier kann man herrlich joggen und walken. Allerdings sollte man sich auskennen oder sich zuvor über die drei ausgeschilderten Strecken informieren

Von Wilfried Matzke

Der Laufsport erfreut sich derzeit einer enormen Beliebtheit. Die Augsburger denken beim Joggen und Walken meist an den Siebentischwald. Dieses Naherholungsgebiet reicht mit dem angrenzenden Siebentischpark bis an den Rand der Innenstadt. Ebene, schattige und kurzweilige Wege, oft begleitet von Bächen und Kanälen, lassen die Sportlerherzen höher schlagen. Als bevorzugter Startpunkt gilt der Parkplatz der Sportanlage Süd an der Ilsungstraße.

Hier beginnen die markierten Laufstrecken des Sport- und Bäderamtes über drei, fünf und acht Kilometer. Der gemeinsame Start für die beliebten Rundkurse befindet sich bei der Parkplatz-Einfahrt. Die drei Strecken sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet.

Drei, fünf oder acht Kilometer-Strecken

Für Jogging-Einsteiger empfehlen sich die drei Kilometer (grüne Farbe). Die Runde von fünf Kilometern (blaue Farbe) dürfte am beliebtesten sein. Die acht Kilometer (rote Farbe) sprechen hauptsächlich die Trainierten an. Allerdings muss man als Anfänger die lange Strecke nicht scheuen. Auch wenn das Tempo sehr langsam ist und Gehpausen eingelegt werden, profitieren der Körper und die Psyche. „Die meisten Hobbysportler laufen zu schnell“, weiß Dr. Andreas Weniger. Der Sportmediziner und Ex-Spitzenläufer mit seiner Marathon-Bestzeit von 2:12 Stunden trainierte früher als Hochzoller bevorzugt im Siebentischwald.

Keine Umkleide- und Duschräume

Die an der Sportanlage Süd startenden Sportler müssen coronabedingt derzeit auf zwei Dinge verzichten. Zum einen steht die Infrastruktur der Sportanlage, wie Umkleide- und Duschräume, nicht zur Verfügung. Zum anderen gibt es keine Möglichkeit, sich einer offenen Trainingsgruppe anzuschließen, wie dem „Lauftreff Sportanlage Süd“ oder der Läuferhochburg TG Viktoria.

Wer von den markierten Rundkursen genug hat und neue Routen sucht, findet im Siebentischwald ein rund 60 Kilometer langes Wegenetz. Für besonders lange Touren bis hin zur Lechstaustufe 23 kann man den südlich angrenzenden Haunstetter Wald mit etwa 55 Wegekilometern einbeziehen.

