12:29 Uhr

Ein Turnier für die Region

Nicht alle waren erfreut darüber, dass im August auf der Anlage des TC Augsburg ein ATP Challenger Turnier mit Tennisprofis aus aller Welt stattfindet

Von Robert Götz

Als Hans Jörg Rußwurm Anfang Februar erfuhr, dass vom 5. bis 11. August auf der Anlage des TC Augsburg mit dem „Schwaben Open“ erstmals ein Weltranglistenturnier in Augsburg stattfinden wird, schwankte die Gefühlslage des umtriebigen Tennis-Funktionärs hin und her. „Ich war geschockt, aber auch begeistert.“

Dieser Zwiespalt ist gut zu verstehen, wenn man weiß, dass Rußwurm als Vorsitzender des TC Meitingen genau eine Woche vorher die „Offenen Meitinger Pokalmeisterschaften um den ruwu-Cup“ veranstaltet. Es ist das größte nationale Turnier in Bayern mit 15000 Euro Preisgeld. Bisher war Rußwurm mit seinem Turnier Platzhirsch in der Region, was ihm bei der Sponsorensuche und beim Zuschauerzuspruch durchaus half. Zudem hat der Unternehmer, der mit seiner Firma nicht nur Namensgeber „seines“ Turniers ist, sondern dort auch für einen ausgeglichenen Haushalt sorgt, die „Schwaben Challenge“ ins Leben gerufen.

Eine lokale Serie mit fünf Turnieren in der Region. Dafür hatte Rußwurm schon für diese Saison einen Hauptsponsor finden wollen, der die Aufstockung der Preisgelder finanziert. Daraus wird nichts. Rußwurm muss improvisieren.

Und jetzt kommt so ein Turnierkracher, der die wichtigsten Einnahmequellen (Sponsoren und Zuschauer) durchaus trockenlegen könnte. Denn auch die Organisatoren des ATP-Challenger-Turnieres suchen noch Geldgeber aus der Region. „Die Turnierlandschaft hier wird natürlich durcheinandergewirbelt“, gibt Rußwurm zu. „Die Kapazitäten an Helfern, Sponsoren und Zuschauern wird extrem belastet“, sagt Rußwurm ganz offen.

Zumal sich im August die Turniere ballen (siehe Infografik). Was also tun? Auf Konfrontationskurs gehen, dem „Eindringling“ das Leben schwer machen? Nein, meint Rußwurm und spricht da für den TC Schwaben, den TC Schießgraben und den TC Meitingen, also für die Vereine, die im August größere Turniere veranstalten, „wir sehen das nach der ersten Aufregung ganz positiv und machen den August zu einem schwäbischen Tennismonat.“

Damit rennen sie beim TCA und bei Turnierorganisatorin Alessandra Trenkle offene Türen ein. „Es ist ein Turnier für und von der Region“, sagt die Geschäftsführerin der Marketingagentur IsarOne, die die Rechte am ATP-Turnier hält. Rußwurm spielt dabei das Bindeglied, wirkt aktiv im Turnierausschuss mit. Er sagt: „Wir können unheimlich viel lernen und, wenn wir es richtig anstellen, viel für das Tennis in der Region bewirken.“

