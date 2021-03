13:19 Uhr

Einbruch bei Paris-Star Angel di Maria - während seine Familie zu Hause war

Schock für Angel di Maria von Paris St. Germain: Während er für seinen Verein spielte, wurde bei ihm eingebrochen. Seine Familie war währenddessen zu Hause.

Von Franziska Müller

Es waren absurde Szenen, die sich am Sonntag im Parc de Princes abspielten. Selbst die Heimniederlage von Paris Saint-Germain gegen den FC Nantes wurden in der französischen Ligue 1 überschattet: Ein Spieler, der das Fußballstadion fluchtartig verlässt und ein Trainer, der während des Spieles einfach verschwindet.

Betroffen war der Argentinier Ángel di María (33), der in der 62. Minute ausgewechselt wurde und wenig später nach Hause raste. Dort waren Diebe kurz zuvor eingebrochen. Ohne den Argentinier verlor PSG das Spiel trotz des zwischenzeitlichen Führungstreffers von Julian Draxler (27) mit 1:2.

Ángel di María bei PSG nach Einbruch während des Spiels plötzlich ausgewechselt

Nach knapp einer Stunde Spielzeit fing alles mit einem Anruf bei PSG-Sportdirektor Leonardo (51) an, der anschließend in einer Loge sichtlich angespannt telefonierte. Auch der Trainer Mauricio Pochettino (49) wurde schnell in die aktuellen Meldungen eingeweiht und diskutierte mit einem PSG-Offiziellen in der Coachingzone.

In der 62. Spielminute nahm er di María schließlich vom Feld und informierte ihn vom Spielfeldrand aus über den Einbruch. Diese Szene wurde ständig bei der TV-Übertragung des Spiels eingeblendet. Während das Match normal weiterlief, verschwanden beide in der Kabine. Pochettino kam zwei Minuten später wieder zurück in den Stadion-Innenraum. Di María packte hastig seine Sachen und verließ Medienberichten zufolge fluchtartig das Gelände des Parc de Princes in der französischen Hauptstadt.

Di Marías Familie war während des Einbruchs zu Hause

Einem Bericht der Zeitung Le Parisen zufolge, soll der Safe im Obergeschoss des Hauses von di Maria in Neuilly-sur-Seine geknackt und geleert worden sein. Der Schaden liege vermutlich bei über 500.000 Euro. Auch Uhren und Schmuck wurden gestohlen. Eine Spezialeinheit für Einbruchsdelikte soll die Ermittlungen übernommen haben. Der französische Sender RMC Sport berichtete, dass seine Frau sowie seine beiden Töchter während des Einbruchs zu Hause waren. Sie sollen nichts von dem Einbruch mitbekommen haben. Bereits 2015 war die María während seiner Zeit bei Manchester United Opfer eines Einbruchs geworden.

PSG-Akteur Marquinhos beim Kopfballduell mit Leipzigs Yussuf Poulsen (rechts). Bild: Thibault Camus, AP/dpa

Auch Eltern von PSG-Teamkollege Marquinhos wurden beraubt

Am selben Abend war der argentinischer Fußballspieler aber nicht das einzige Einbruchs-Opfer. Auch die Eltern von Kapitän Marquinhos (26) sollen zur gleichen Zeit beraubt worden sein. Über den Vorfall gab es zunächst allerdings keine öffentlichen Berichte. Erst im Januar war bei Mitspieler Mauro Icardi eingebrochen worden, einen Einbruchsversuch hatte es laut Le Parisien bei Marquinhos ebenfalls im Januar gegeben.

PSG-Coach Mauricio Pochettino zeigte sich nach Spielende sichtlich angefasst und sagte: "Wir haben über anderes als die Niederlage nach dem Spiel gesprochen. Die Spieler sind sensibel.“ Als Entschuldigung für die Niederlage will der Argentinier den Vorfall nicht gelten lassen, sagte aber auch: "Es gibt Situationen außerhalb des Sports, die auch die zweite Hälfte erklären. Es ist keine Entschuldigung, aber es hat uns unsere Energie geraubt. Schon in der Pause sprachen wir über Dinge, die nichts mit Fußball zu tun haben. (mit dpa)

