Eintracht Frankfurt - Arsenal London live im TV & Stream sehen

Heute Abend startet die Europa League und Eintracht Frankfurt tritt zum Auftakt gegen Arsenal London an. Das Spitzenspiel der EL 2019/20 ist live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen. DAZN oder im Free-TV auf RTL? Wir geben Antwort.

Eintracht Frankfurt - Arsenal London live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream sehen: Wir verraten Ihnen, wo Sie das Europa-League-Spiel zwischen Arsenal und Eintracht (19.9.2019, 18.55 Uhr) heute Abend live verfolgen können, ob im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV auf dem Streaming-Portal DAZN.

Vor einem Jahr Marseille, heuer Arsenal: Eintracht Frankfurt steht in der Europa League wieder einmal vor einer schweren Aufgabe. Coach Andi Hütter ist zuversichtlich, aber da Costa warnt vor Aubameyangs Stürmer-Qualitäten. Die gewaltige Zuschauerkulisse in der Commerzbank-Arena soll für Frankfurt wieder einer der Schlüssel zum Erfolg werden. "Jeder weiß, wie gut das tut, mit einem Sieg zu starten", so Hütter vor dem Spiel.

EL: Eintracht gegen Arsenal mit Neustart nach Abgang von Sturmtrio

Neu ist es jedoch nicht nur, dass das bewährte Sturmtrio aus Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic den Verein verlassen hat, sondern dass Eintracht Frankfurt seinen Außenseiter-Charakter durch die letzte Saison in der Europa-Leage zumindest teils verloren hat. SGE-Profi Danny da Costa sagt: "Ein Unterschied ist, dass wir nicht mehr so krass der Underdog sind. Aber ich glaube, dass wir uns im letzten Jahr international schon ein gewisses Standing erarbeitet haben." Los geht es heute Abend um 18.55 Uhr und der Gegner, Arsenal, verspricht großen Glanz - ohne Mesut Özil, der aus ungeklärten Gründen in England bleibt. Dazu weiter unten noch ein wenig mehr Infos.

Eintracht Frankfurt - Arsenal London Live-Übertragung in TV & Stream

Wird Frankfurt - Arsenal heute Abend am Donnerstag live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein?

Donnerstag, 19. September 2019:

Eintracht Frankfurt - Arsenal live im TV & Stream: Free-TV oder DAZN?

Die Europa League 2019/20 wird fast komplett von DAZN übertragen, nur RTL darf jeden Spieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung zeigen. Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London wird heute nicht live im TV oder Fernsehen zu sehen sein, sondern nur im Live-Stream auf DAZN. Auch eine Übertragung im Gratis-Stream oder Free-TV (RTL, RTL Nitro), die kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert wird es an diesem Spieltag nicht geben.

Europa League heute Abend: Frankfurt - Arsenal ohne Özil

Arsenal-Coach Unai Emery begründete den Verzicht auf Mesut Özil mit "einer Pause". Die englischen Journalisten waren verblüfft und fragten mehrfach nach. Eine Pause? Nach nur einem Einsatz in der Startelf? Emery begründete: "Wir haben viele Spiele. Ich will immer unterschiedliche Spieler spielen lassen. Wir haben 19 Spieler im Aufgebot." Mit dem Spielort habe das nichts zu tun, hieß es.

