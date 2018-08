vor 51 Min.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern heute im Supercup live im TV und Stream Sport

Erstes Pflichtspiel der Saison: Meister FC Bayern spielt heute gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt im Supercup. So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream.

Es ist ein Spiel mit besonderer Vorgeschichte: Im Supercup, dem ersten Spiel der neuen Saison, treffen der Meister FC Bayern München und der Pokalsieger Eintracht Frankfurt aufeinander. Beide Team bestritten bekanntlich auch das letzte Pflichtspiel der vergangenen Saison gegeneinander. Schauplatz war damals das Berliner Olympiastadion. Damals stand der heutige Trainer des FC Bayern München, Niko Kovac, noch an der Seitenlinie der Frankfurter - und landete einen Coup gegen den haushohen Favoriten: Mit 3:1 gewann die Eintracht das Duell. Am Sonntag, 12. August, kommt es im Rahmen des Supercups zur Neuauflage: In Frankfurt steigt ab 20.30 Uhr der deutsche Supercup. Zu sehen gibt es das Spiel live im TV sowie im Stream.

Der Supercup 2018 live: Frankfurt gegen Bayern

Dabei ließen die Frankfurter am Freitagabend mit einer Personalmeldung von sich hören: Ante Rebic, der im Pokalfinale gegen die Bayern als doppelter Torschütze geglänzt hatte und bei der WM mit Kroatien Vize-Weltmeister wurde, verlängerte bei der Eintracht überraschend seinen Vertrag bis 2022. An Interessenten für den 24-Jährigen hätte es nach seiner beeindruckenden Formen der vergangenen Monate wohl nicht gemangelt: Neben zahlreichen ausländischen Top-Klubs soll angeblich auch der FC Bayern mit Rebic`langjährigem Förderer Niko Kovac ein Interessent gewesen sein. Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sagte dazu: "Dieser Spieler wurde auf dem Markt sehr genau beobachtet und begutachtet. Das macht mich und uns alle sehr stolz."

Allerdings musste die Eintracht im Sommer ohnehin schon einen starken Personalwechsel verarbeiten: Neben Trainer Kovac verließen auch die wichtigen Stammspieler Lukas Hradecky (Leverkusen), Kevin-Prince Boateng (Sassuolo), Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Omar Mascarell (Schalke) brach den Frankfurtern gleich eine ganze Achse weg.

Probleme, die Niko Kovac und den Bayern fremd sind - auch wenn der deutsche Rekordmeister sich auf dem Transfermarkt in diesem Sommer bislang nicht durch übermäßigen Aktionismus hevorgetan hat. Möglicherweise tut sich aber noch etwas, wenn der Transfer von Jerome Boateng zu Paris wirklich noch fix werden sollte. Dem Vernehmen nach bietet der französische Hauptstadtklub mit Trainer Thomas Tuchel 45 Millionen Euro für den Abwehrspieler. Sollte Boateng noch wechseln, könnte Bayern noch einen Innenverteidiger holen.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München live im TV und Stream sehen

Wie das Aufeinandertreffen der beiden Klubs ausgeht, können Fußball-Fans am Sonntag ab 20.30 Uhr sehen. Übertragen wird die Partie im ZDF, der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit der Übertragung um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Neben der Übertragung im TV bietet das ZDF einen Live-Stream an, dieser ist hier zu sehen. Zu sehen gibt es das Spiel auch über die Mediathek-App des Senders. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein, Claudia Neumann wird die Partie kommentieren. (eisl)

