Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 heute live: Übertragung des Testspiels im TV und Stream am 5.9.20

Heute am Samstag, 5.9.20, gibt es ein Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05. Hier erfahren Sie, ob es dazu eine Live-Übertragung im Free-TV und einen Gratis-Stream gibt.

Von Claus Holscher

Die Reihe der Testspiele geht weiter - Eintracht Frankfurt trifft auf den FSV Mainz 05. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Wann und Wo. Außerdem erfahren Sie, ob es die Möglichkeit gibt, das Spiel live im Free-TV oder im Gratis-Stream zu verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05: Wann und wo ist das Spiel live im TV und Stream zu sehen?

Die wichtigsten Fakten zum Testspiel zwischen dem Eintracht Frankfurt und FSV Mainz 05:

Wer: Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

- Wann: Samstag, 5. September 2020, um 15.30 Uhr

Samstag, 5. September 2020, um 15.30 Uhr Wo : Frankfurt , Deutsche Bank Park

: , Park Free-TV: Sky Sport News

Sky Sport News Gratis-Stream: skysport.de

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05: Übertragung live im Free-TV und Stream am 5.9.2020

Die Bundesliga-Pause wird gern für Testspiele genutzt - teilweise im Rahmen kleinerer Turniere wie dem kürzlich ausgetragenen Cup der Traditionen in Duisburg, zum größten Teil aber in Form von Einzelspielen, aufgrund individueller Vereinbarungen zwischen den Vereinen. In diese Kategorie fällt das Spiel Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05. Übrigens: Die letzten drei Bundesliga-Spiele der beiden Kontrahenten im Jahr 2019 sind alle zugunsten der Mainzer ausgegangen: 2:0, 2:1 und noch einmal 2:0.

Einige der Testspiele - auch das zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 - laufen auf Sky Sport News - frei empfangbar im Free-TV oder auf skysport.de im kostenlosen Stream. Kommentator ist Jaron Steiner.

Sky Sport News ist, abgesehen von den sendereigenen Receivern Sky Q und Sky+ sowie der Sky Go App, auch bei einigen anderen Anbietern live und kostenlos in HD-Qualität verfügbar, zum Beispiel bei:

Telekom Magenta TV /Magenta TV App

Magenta /Magenta App 1&1 Receiver

Receiver Vodafone Giga TV / Vodafone GigaTV Net

Giga / GigaTV Net Vodafone (sonstige Kabelreceiver)

(sonstige Kabelreceiver) Vodafone IPTV

IPTV Vodafone (Horizon)

