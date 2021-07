Eintracht Frankfurt - Racing Straßburg: Termin und Uhrzeit beim Fußball Testspiel

Heute steht das Fußball-Testspiel Eintracht Frankfurt - Racing Straßburg an. Wie Sie die Partie live im TV und Stream sehen können und alle weiteren Infos rund um die Übertragung lesen Sie hier.

Aktuell befindet sich die Erste Bundesliga in der wohlverdienten Sommerpause. Fußball-Fans haben dennoch keinen Grund zur Traurigkeit! Damit sich die Spieler optimal auf die neue Saison vorbereiten können, finden nämlich auch in diesem Jahr wieder diverse nationale und internationale Testspiele statt.

So auch in Frankfurt: Für die Eintracht steht gegen Straßburg das letzte von insgesamt vier Testspielen an, bevor dann am Freitag, 13. August, die Bundesliga wieder beginnt. In den ersten drei Partien musste das Team von Oliver Glasner sein Können bereits gegen den SV Wehen Wiesbaden, den SV Sandhausen und den SC Gießen unter Beweis stellen. Die Saisonvorbereitung hatte bei den Hessen bereits am 1. Juli gestartet, jedoch nicht etwa mit dem vollen Kader, sondern lediglich mit 26 Mann. So steigt beispielsweise Frederik Rönnow erst später ein: Der 28-jährige Torhüter stand bei der Fußball-Europameisterschaft mit dem dänischen Nationalteam schließlich bis zum Halbfinale unter Dauer-Belastung und soll deshalb zunächst noch geschont werden.

Wird sich Frankfurt gegen die Gäste aus Straßburg warm anziehen müssen? Das bleibt abzuwarten, immerhin beendete der französische Erstligist die vergangene Saison eher mittelmäßig mit Platz 15 von 20. Eintracht Frankfurt hingegen erreichte mit Rang 5 der Tabelle sogar einen Platz in der Europa League und sichert sich damit den Favoriten-Status für das bevorstehende Testspiel.

Wie Sie die Partie Frankfurt vs. Straßburg live im TV und Stream verfolgen können und alle weiteren Infos rund um die Übertragung des Testspiels erfahren Sie hier bei uns in der Übersicht.

Eintracht Frankfurt - RC Straßburg, Fußball-Testspiel: Termin und Uhrzeit

Spiel: Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg

gegen Ort: Commerzbankarena, Frankfurt am Main

Commerzbankarena, Datum: Samstag, 24. Juli 2021

Samstag, 24. Juli 2021 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Übertragung: Sky Sport News HD

Das Match Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg findet, wie auch schon die anderen drei Testspiele, im heimischen Station in Frankfurt am Main statt. Wie der Verein nun mitteilte, sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie allerdings nach wie vor keine Zuschauer im Stadion zugelassen.

Übertragung Frankfurt - Straßburg: So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream

Zwar lässt sich das Testspiel am 24. Juli 2021 zwischen Frankfurt und Straßburg nicht im Free-TV sehen - ganz ohne Live-Übertragung müssen die Fans der beiden Vereine aber dennoch nicht auskommen. Via gebührenpflichtigem Stream können Zuschauer die Partie bequem von der heimischen Couch aus verfolgen. Ermöglicht wird das durch den Münchner Pay-TV-Anbieter Sky Sport News HD: Dieser überträgt das Testspiel am Samstag, 24. Juli 2021, live ab 16.55 Uhr. Nicht nur dieses, sondern auch alle weiteren Test-Spiele können Fans im Live-Stream auch über SkyTicket oder SkyGo verfolgen. Um den Service von Sky in Anspruch nehmen zu können, müssen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.