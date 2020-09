vor 3 Min.

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen heute live im TV und Stream: Free-TV-Übertragung am 13.09.20?

Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen live im TV und Stream: In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die beiden Vereine am 13.9.20 aufeinander. Die Infos zur Übertragung.

Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen live im TV und Stream: Die DFB-Pokal-Partie findet heute am 13.9.20 statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen finden Sie hier. Läuft Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen im Free-TV?

Insgesamt 64 deutsche Mannschaften nehmen am DFB-Pokalturnier 2020/21 teil. Demnach kann es beim Losverfahren dazu kommen, dass auch Regional-Liga-Clubs gegen Bundesligisten spielen müssen. Und genau das ist bei der Partie zwischen dem Eintracht Norderstedt und Bayer 04 Leverkusen am 13.9.2020 der Fall. Eintracht Nordersted spielt in der Regionalliga Nord, Bayer 04 Leverkusen in der 1. Bundesliga. Die Saison 2019/20 beendete der Bundesligist auf Platz 5, gilt also als einer der Top-Vereine in Deutschland. Kann Eintracht Norderstedt den enormen Klassenunterschied überwinden?

Ob das Spiel Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky zu sehen ist, lesen Sie hier mitsamt aller Infos zur Übertragung.

Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder nur auf Sky oder DAZN?

Wann findet das Spiel zwischen Eintracht Norderstedt und Bayer 04 Leverkusen statt? Hier gibt es alles Wichtige im Überblick:

Wer: Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen

Eintracht - Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Wann: Sonntag, 13.09.2020, um 15.30 Uhr

Sonntag, 13.09.2020, um 15.30 Uhr Wo : BayArena , Leverkusen

: , Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

Obwohl die Ausrichtung der DFB-Pokalspiele für viele Vereine der Regionalliga eigentlich ein Highlight der Saison ist, haben sich viele in den aktuellen Krisenzeiten dafür entschieden, das Heimrecht abzugeben - so auch Eintracht Norderstedt. Die Partie wird stattdessen in der BayArena in Leverkusen ausgetragen. Die Organisation würde den Regionalligisten zwischen 30.000 bis 35.000 Euro kosten, was wegen Corona eine zu hohe finanzielle Belastung darstellt.

TV-Übertragung: Wo läuft das DFB-Pokal-Spiel Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen im Fernsehen? Gibt es einen kostenlosen Stream?

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - allerdings nicht die Partie zwischen Eintracht Norderstedt und Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel ist nur auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen - auch DAZN wird den DFB-Pokal nicht übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit die Partien im Stream über Sky Go anzusehen.

Ab dem Achtel- und Viertelfinale im Februar und März werden die DFB-Pokal-Spiele häufiger im Free-TV zu sehen sein. Die Rechte teilten sich bisher die ARD und Sky - seit der Spielzeit 2019/20 sind auch die Axel Springer SE und Sport1 vertreten.

In der ersten Hauptrunde werden nur zwei Spiele im Free-TV übertragen, hier der Überblick:

Die zweite Hauptrunde soll am 22. Dezember starten. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen