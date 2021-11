Eishockey

18:00 Uhr

Streit um DEB-Präsident Franz Reindl: Hilferuf aus dem Inneren

Plus DEB-Präsident Franz Reindl wehrt sich gegen Kritik. Kurz darauf taucht der Brandbrief einer Mitarbeiterin auf. Die Parallelen zu einem gefallenen Spitzenfunktionär sind unübersehbar.

Von Andreas Kornes

Franz Reindl nutzte die Gunst der Stunde und setzte zum Rundumschlag an. Aus seiner Sicht sollte es wohl ein Befreiungsschlag sein. Am Rande des Deutschland Cups am vergangenen Wochenende trat der DEB-Präsident vor die Kamera des übertragenden Haus-und-Hof-Senders Magentasport. Allzu kritische Nachfragen musste er nicht fürchten. Eishockey wird dort als Hochglanzprodukt vermarktet. Also sagte Reindl, dass die Kritik an ihm schon reinhaue, „ich bin auch wirklich berührt davon“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen