Eishockey-WM 2018: Der Spielplan und alle Live-Übertragungen

ATP-Turnier in München

Routinier Kohlschreiber souverän weiter - Marterers Coup

Dreimal schon hat Philipp Kohlschreiber die BMW Open in München gewonnen - und auch in diesem Jahr ist er wieder in starker Form. Im Achtelfinale ließ er seinem Hamburger Rivalen Mischa Zverev keine Chance. Vor dem Routinier hatte ein junger Deutscher überrascht.