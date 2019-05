vor 36 Min.

Eishockey WM 2019: Ergebnisse für Deutschland

Eishockey WM 2019, Ergebnisse: Deutschland hat das Viertelfinale am 23.5.19 verloren - und ist damit raus aus der WM. Hier alle Resultate.

Ergebnisse und Resultate für Deutschland bei der Eishockey WM 2019: In der Gruppenphase begeisterte die deutsche Mannschaft mit vielen Siegen - selbst gegen starke Mannschaften. Im Viertelfinale war aber Schluss: Gegen Tschechien setzte es am 23.5.19 eine 1:5-Niederlage. Damit ist die Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft vorbei.

Hier alle Ergebnisse des deutschen Teams bei der WM:

Eishockey WM 2019: Ergebnisse / Resultate vom Viertelfinale

Viertelfinale am Donnerstag, 23. Mai 2019:

Deutschland vs. Tschechien (1:5 - damit WM-Aus für Deutschland)

Kanada vs. Schweiz (3:2)

Russland vs. USA (4:3)

Finnland vs. Schweden (5:4)

Eishockey WM 2019: Ergebnisse Deutschland bei der Vorrunde

Samstag, 11. Mai 2019: Deutschland vs. Großbritannien um 16.15 Uhr (3:1)

Sonntag, 12. Mai 2019: Dänemark vs. Deutschland um 16.15 Uhr (1:2)

Dienstag, 14. Mai 2019: Deutschland vs. Frankreich um 20.15 Uhr (4:1)

Mittwoch, 15. Mai 2019: Deutschland vs. Slowakei um 20.15 Uhr (3:2)

Samstag, 18. Mai 2019: Kanada vs. Deutschland um 16.15 Uhr (8:1)

Sonntag, 19. Mai 2019: Deutschland vs. USA um 16.15 Uhr (1:3)

Dienstag, 21. Mai 2019: Finnland vs. Deutschland um 12.15 Uhr (2:4)

Eishockey WM 2019: Tabelle Gruppe A und Gruppe B

Tabelle Gruppe A

Platz Land Spiele Punkte 1 Finnland 7 16 2 Kanada 6 15 3 Deutschland 7 15 4 USA 6 14 5 Slowakei 6 9 6 Dänemark 6 5 7 Frankreich 7 2 8 Großbritannien 7 2

Tabelle Gruppe B

Platz Land Spiele Punkte 1 Russland 6 18 2 Tschechien 6 15 3 Schweden 6 15 4 Schweiz 6 12 5 Lettland 6 6 6 Norwegen 6 6 7 Österreich 6 0 8 Italien 6 0

Rückblick Eishockey WM 2018: So schnitt Deutschland ab – Ergebnisse, Resultate, Tabelle

In der Vorrunde konnte Deutschland sehr durchwachsene Ergebnisse abliefern, in den Resultaten standen viele Niederlagen, so dass Deutschland nach der Vorrunde ausschied, auf Platz 6 in der 8er-Gruppe. Im Viertelfinale der Eishockey Weltmeisterschaft des vergangenen Jahres setzte sich Schweden gegen Lettland, die USA gegen Tschechien, die Schweiz gegen Finnland und Kanada gegen Russland durch. Das Halbfinale überstanden überraschend die Schweden gegen die USA und die Schweiz gegen Kanada. Weltmeister wurde Schweden.

