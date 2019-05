11:59 Uhr

Eishockey WM 2019: Ergebnisse für Deutschland und Tabelle

Am 11. Mai stand das erste Deutschland-Spiel bei der Eishockey WM 2019 an. Hier informieren wir Sie über die Ergebnisse und Resultate von Deutschland sowie die Tabelle der Gruppe A und B bei der WM.

Ergebnisse und Resultate der Eishockey WM 2019 finden Sie hier zeitnah und aktuell. Wie hat Deutschland gespielt und wie sieht es in der Tabelle in Gruppe A und Gruppe B aus?

Am 11. Mai bestritt das deutsche Team unter Coach Toni Söderholm sein erstes Spiel der 85. Weltmeisterschaft im Eishockey. Mit einem verdienten 3:1 siegte die Nationalmannschaft gegen den Underdog aus Großbritannien. Schon heute, am 12.05.19, steht die Partie gegen Dänemark an.

Eishockey WM 2019: Ergebnisse/Resultate Deutschland bei der Vorrunde

Samstag, 11. Mai 2019: Deutschland vs. Großbritannien um 16.15 Uhr (3:1)

Sonntag, 12. Mai 2019: Dänemark vs. Deutschland um 16.15 Uhr

Dienstag, 14. Mai 2019: Deutschland vs. Frankreich um 20.15 Uhr

Mittwoch, 15. Mai 2019: Deutschland vs. Slowakei um 20.15 Uhr

Samstag, 18. Mai 2019: Kanada vs. Deutschland um 16.15 Uhr

Sonntag, 19. Mai 2019: Deutschland vs. USA um 16.15 Uhr

Eishockey WM 2019: Tabelle Gruppe A und Gruppe B

Tabelle Gruppe A:

Kanada USA Finnland Deutschland Slowakei Dänemark Frankreich Großbritannien

Tabelle Gruppe B:

Schweden Russland Tschechien Schweiz Norwegen Lettland Österreich Italien

Eishockey WM 2019: Ergebnisse/Resultate von Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Rückblick Eishockey WM 2018: So schnitt Deutschland ab – Ergebnisse, Resultate, Tabelle

In der Vorrunde konnte Deutschland sehr durchwachsene Ergebnisse abliefern, in den Resultaten standen viele Niederlagen, so dass Deutschland nach der Vorrunde ausschied, auf Platz 6 in der 8er-Gruppe. Im Viertelfinale der Eishockey Weltmeisterschaft des vergangenen Jahres setzte sich Schweden gegen Lettland, die USA gegen Tschechien, die Schweiz gegen Finnland und Kanada gegen Russland durch. Das Halbfinale überstanden überraschend die Schweden gegen die USA und die Schweiz gegen Kanada. Weltmeister wurde Schweden.

Themen Folgen