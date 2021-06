Eishockey-WM 2021: So sehen Sie alle Deutschland-Spiele im TV oder Live-Stream

Deutschland ist in der Gruppe B in die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 gestartet. Hier erfahren Sie, wann und wie Sie alle Spiele des DEB-Teams sehen können.

Alle Deutschland-Spiele live im Free-TV oder Online-Stream: Viele Spiele der Eishockey-WM 2021 in Riga lassen sich gratis im Fernsehen sehen - darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung. Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Hier finden Sie die Informationen und TV-Termine.

Für das DEB-Team ist die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 am 21. Mai in der Gruppe B gegen Italien gestartet. Heute steht die letzte Partie gegen Lettland an. In der Gruppenphase bestreitet die deutsche Nationalmannschaft insgesamt sieben Spiele. Wenn sie am Ende zu den vier besten Teams der Gruppe gehört, geht es Anfang Juni im Viertelfinale weiter.

Wann und wo laufen die Deutschland-Spiele im TV oder Live-Stream? Hier folgen die Angaben zur allgemeinen Übertragung der Eishockey-WM 2021 und zu den Deutschland-Spielen.

Eishockey-WM 2021 live im TV oder Gratis-Stream: Übertragung und Sender

Wer die Eishockey-Weltmeister komplett im Fernsehen oder Live-Stream sehen möchte, ist bei Sport1 richtig. Der Sender zeigt alle 64 Spiele der WM.

Nach Angaben des Senders werden 30 Spiele davon kostenlos im Free-TV übertragen - darunter auch alle Deutschland-Spiele. Begleitet wird das von Kommentator Basti Schwele, Moderatorin Laura Papendick und Experte Rick Goldmann. Die anderen Partien werden im Pay-TV auf Sport1+ gezeigt.

Im Live-Stream im Internet auf sport1.de sollen sich alle Spiele der Eishockey-WM 2021 gratis sehen lassen. Hier gelangen Sie direkt zur offiziellen Seite mit der Online-Übertragung.

Eishockey-WM 2021: Deutschland - Lettland live im Free-TV oder Live-Stream heute am 01.06.21

Deutschland gegen Lettland lautet das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga. Hier bekommen Sie die Angaben im Überblick:

Spiel: Deutschland - Lettland

- Datum: 1. Juni 2021

1. Juni 2021 Uhrzeit: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Übertragung: im Free-TV und Live-Stream von Sport1

Moritz Müller ist der Kapitän des DEB-Teams. Foto: Timm Schamberger, dpa

Deutschland live im Fernsehen oder Online-Stream: TV-Termine fürs DEB-Team bei der Eishockey-Weltmeisterschaft

Wann spielt Deutschland bei der Eishockey-WM 2021? Das sind die TV-Termine:

Freitag, 21. Mai 2021, 15.15 Uhr: Deutschland - Italien live im TV und Stream von Sport1

- live im und Stream von Samstag, 22. Mai 2021, 11.15 Uhr: Norwegen - Deutschland live im TV und Stream von Sport1

- live im und Stream von Montag, 24. Mai 2021, 19.15 Uhr: Deutschland - Kanada live im TV und Stream von Sport1

- live im und Stream von Mittwoch, 26. Mai 2021, 15.15 Uhr: Kasachstan - Deutschland live im TV und Stream von Sport1

- live im und Stream von Samstag, 29. Mai 2021, 19.15 Uhr: Deutschland - Finnland live im TV und Stream von Sport1

- live im und Stream von Montag, 31. Mai 2021, 15.15 Uhr: USA - Deutschland live im TV und Stream von Sport1

- live im und Stream von Dienstag, 1. Juni 2021, 19.15: Deutschland - Lettland live im TV und Stream von Sport1

Deutschland-Kader bei der Eishockey-WM: Spieler im DEB-Team

So sieht der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft aus:

Torwart

Felix Brückmann ( Adler Mannheim )

( ) Matthias Niederberger ( Eisbären Berlin )

( ) Niklas Treutle ( Nürnberg Ice Tigers )

Torwart Felix Brückmann gehört bei der Eishockey-WM 2021 zum Deutschland-Kader. Foto: Timm Schamberger, dpa

Verteidiger

Dominik Bittner ( Grizzlys Wolfsburg )

( ) Marcel Brandt ( Straubing Tigers )

( ) Leon Gawanke ( Manitoba Moose )

) Korbinian Holzer ( Awtomobilist Jekaterinburg )

( ) Jonas Müller ( Eisbären Berlin )

( ) Moritz Müller ( Kölner Haie )

( ) Marco Nowak (Düsseldorfer EG )

(Düsseldorfer ) Moritz Seider ( Rögle BK )

( ) Fabio Wagner ( ERC Ingolstadt )

Stürmer

Lean Bergmann ( San Jose Sharks )

( ) Andreas Eder ( Straubing Tigers )

( ) Markus Eisenschmid ( Adler Mannheim )

( ) Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG )

(Düsseldorfer ) Maximilian Kastner ( EHC Red Bull München )

( ) Nicolas Krämmer ( Adler Mannheim )

( ) Tom Kühnhackl ( Bridgeport Sound Tigers /AHL)

( /AHL) Stefan Loibl ( Adler Mannheim )

( ) Marcel Noebels ( Eisbären Berlin )

( ) John Peterka ( EHC Red Bull München )

( ) Leonhard Pföderl ( Eisbären Berlin )

) Matthias Plachta ( Adler Mannheim )

( ) Lukas Reichel ( Eisbären Berlin )

( ) Tobias Rieder ( Buffalo Sabres )

( ) Frederik Tiffels ( Kölner Haie )

Modus beim Turnier

Die Mannschaften der Top-Division starteten in zwei Gruppen mit je acht Teams in das Turnier. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die besten vier für das Viertelfinale. Für die Gewinner geht es im Halbfinale und dann im Finale oder zumindest im Spiel um Platz 3 weiter.

Das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft ist für den 6. Juni 2021 angesetzt. Dass das Turnier in diesem Jahr ungewöhnlich spät stattfindet, liegt an den Auswirkungen der Corona-Pandeme. In vielen Ländern war die Eishockey-Saison erst verspätet gestartet, wodurch auch die WM weiter nach hinten gerückt ist. (sge)

