Das ist der komplette Spielplan der Eishockey-WM 2021

In Riga läuft aktuell die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021. Hier finden Sie den Spielplan und weitere Informationen zur WM.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2021 umfasst bis zum 6. Juni jede Menge Partien. In diesem Artikel finden Sie alle Termine und erfahren auch den Zeitplan für die Deutschland-Spiele.

Deutschland ist am 21. Mai erfolgreich mit einem 9:4 gegen Italien in die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga gestartet. Danach folgten zwei weitere Siege gegen Norwegen und Kanada, bevor das Team am 26. und am 29. Mai die ersten beiden Niederlage gegen Kasachstan und Finnland hinnehmen musste. Am Montag, 30. Mai, stand die schwere Partie gegen die USA an, welche Deutschland mit 0:2 verlor. Am Dienstag, 1. Juni, musste das deutsche Team gegen Lettland ran und gewann mit 2:1. Insgesamt bestritt das DEB-Team in der Gruppe B somit sieben Spiele und steht nun im Viertelfinale, bevor bei einem weiteren Sieg das Halbfinale und dann das Finale oder zumindest das Spiel um Platz 3 folgen.

Hier bekommen Sie die Angaben zu den Gruppen und den kompletten Spielplan der Eishockey-WM 2021.

Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 der Herren: Gruppen und Teams

Der Modus der Eishockey-WM 2021: Die Teams der Top-Division spielen in zwei Gruppen mit je acht Mannschaften. Die besten vier Mannschaften aus jeder Gruppe tragen dann die Viertelfinale unter sich aus.

So sind die Gruppen aufgeteilt:

Gruppe A der Eishockey-WM 2021

Russland

Schweden

Tschechien

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Belarus

Großbritannien

Gruppe B der Eishockey-WM 2021

Kanada

Finnland

USA

Deutschland

Lettland

Norwegen

Italien

Kasachstan

Zeitplan der Eishockey-WM 2021 für das DEB-Team: Wann spielt Deutschland?

Bevor der komplette Spielplan zur Eishockey-Weltmeisterschaft folgt, sehen Sie hier die Spiele von Deutschland im Überblick. So spielt die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Toni Söderholm:

Freitag, 21. Mai 2021, 15.15 Uhr: Deutschland - Italien

- Samstag, 22. Mai 2021, 11.15 Uhr: Norwegen - Deutschland

- Montag, 24. Mai 2021, 19.15 Uhr: Deutschland - Kanada

- Mittwoch, 26. Mai 2021, 15.15 Uhr: Kasachstan - Deutschland

- Samstag, 29. Mai 2021, 19.15 Uhr: Deutschland - Finnland

- Montag, 31. Mai 2021, 15.15 Uhr: USA - Deutschland

- Dienstag, 1. Juni 2021, 19.15: Deutschland - Lettland

- Donnerstag, 3. Juni 2021, 15.15 Uhr: Schweiz - Deutschland

Deutschland startete bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Gruppe B. Foto: Roman Koksarov, dpa

Eishockey-WM 2021: Spielplan der Gruppe A

Freitag, 21. Mai 2021

15.15 Uhr: Russland - Tschechien

- 19.15 Uhr: Belarus - Slowakei

Samstag, 22. Mai 2021

11.15 Uhr: Dänemark - Schweden

- Schweden 15.15 Uhr: Großbritannien - Russland

- 19.15 Uhr: Tschechien - Schweiz

Sonntag, 23. Mai 2021

11.15 Uhr: Großbritannien - Slowakei

- 15.15 Uhr: Schweden - Belarus

19.15 Uhr: Dänemark - Schweiz

Montag, 24. Mai 2021

15.15 Uhr: Slowakei - Russland

- 19.15 Uhr: Tschechien - Belarus

Dienstag, 25. Mai 2021

15.15 Uhr: Großbritannien - Dänemark

- 19.15 Uhr: Schweiz - Schweden

Mittwoch, 26. Mai 2021

15.15 Uhr: Russland - Dänemark

- 19.15 Uhr: Belarus - Großbritannien

Donnerstag, 27. Mai 2021

15.15 Uhr: Schweiz - Slowakei

- 19.15 Uhr: Schweden - Tschechien

Freitag, 28. Mai 2021

15.15 Uhr: Schweden - Großbritannien

19.15 Uhr: Dänemark - Belarus

Samstag, 29. Mai 2021

11.15 Uhr: Tschechien - Großbritannien

- 15.15 Uhr: Schweiz - Russland

- 19.15 Uhr: Slowakei - Dänemark

Sonntag, 30. Mai 2021

15.15 Uhr: Belarus - Schweiz

- 19.15 Uhr: Schweden - Slowakei

Montag, 31. Mai 2021

15.15 Uhr: Tschechien - Dänemark

- 19.15 Uhr: Russland - Schweden

Dienstag, 1. Juni 2021

11.15 Uhr: Schweiz - Großbritannien

- 15.15 Uhr: Slowakei - Tschechien

- 19.15 Uhr: Russland - Belarus

Eishockey-WM 2021: Spielplan der Gruppe B

Freitag, 21. Mai 2021

15.15 Uhr: Deutschland - Italien

- 19.15 Uhr: Kanada - Lettland

Samstag, 22. Mai 2021

11.15 Uhr: Norwegen - Deutschland

- 15.15 Uhr: Finnland - USA

- 19.15 Uhr: Lettland - Kasachstan

Sonntag, 23. Mai 2021

11.15 Uhr: Norwegen - Italien

- 15.15 Uhr: Kasachstan - Finnland

- 19.15 Uhr: Kanada - USA

Montag, 24. Mai 2021

15.15 Uhr: Lettland - Italien

- 19.15 Uhr: Deutschland - Kanada

Dienstag, 25. Mai 2021

15.15 Uhr: USA - Kasachstan

- 19.15 Uhr: Finnland - Norwegen

Mittwoch, 26. Mai 2021

15.15 Uhr: Kasachstan - Deutschland

- 19.15 Uhr: Kanada - Norwegen

Donnerstag, 27. Mai 2021

15.15 Uhr: USA - Lettland

- 19.15 Uhr: Finnland - Italien

Freitag, 28. Mai 2021

15.15 Uhr: Kasachstan - Kanada

- 19.15 Uhr: Lettland - Norwegen

Samstag, 29. Mai 2021

11.15 Uhr: Italien - Kasachstan

- 15.15 Uhr: Norwegen - USA

- 19.15 Uhr: Deutschland - Finnland

Sonntag, 30. Mai 2021

15.15 Uhr: Italien - Kanada

- 19.15 Uhr: Finnland - Lettland

Montag, 31. Mai 2021

15.15 Uhr: USA - Deutschland

- 19.15 Uhr: Norwegen - Kasachstan

Dienstag, 1. Juni 2021

11.15 Uhr: Kanada - Finnland

- 15.15 Uhr: Italien - USA

- 19.15 Uhr: Deutschland - Lettland

Spielplan der Eishockey-WM 2021: Termine für Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale

Viertelfinale

Donnerstag, 3. Juni 2021, 15.15 Uhr: Schweiz - Deutschland

Donnerstag, 3. Juni 2021, 15.15 Uhr: USA - Slowakei

Donnerstag, 3. Juni 2021, 19.15 Uhr: Russland - Kanada

Donnerstag, 3. Juni 2021, 19.15 Uhr: Finnland - Tschechien

Halbfinale

Samstag, 5. Juni 2021, 13.15 Uhr: Gewinner Viertelfinale - Gewinner Viertelfinale

Samstag, 5. Juni 2021, 17.15 Uhr: Gewinner Viertelfinale - Gewinner Viertelfinale

Spiel um Platz 3

Sonntag, 6. Juni 2021, 14.15 Uhr: Verlierer Halbfinale - Verlierer Halbfinale

Finale

Sonntag, 6. Juni 2021, 19.15 Uhr: Gewinner Halbfinale - Gewinner Halbfinale

Kapitän Moritz Müller führt das DEB-Team bei der Eishockey-WM 2021 in Riga an. Foto: Timm Schamberge, dpa

Turnier sollte ursprünglich auch in Weißrussland stattfinden

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde die Eishockey-WM in Riga auf einen relativ späten Termin im Jahr verschoben. Dass sie erst im Juni endet, ist ungewöhnlich.

Neben dem Termin war auch der Ort zuerst anders geplant: Das Turnier findet nun komplett in Riga in Lettland statt. Ursprünglich waren auch Spiele in Weißrussland geplant. Unter anderem wegen der umstrittenen Wiederwahl von Alexander Lukaschenko war der Druck auf die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) aber groß, Weißrussland die Eishockey-Weltmeisterschaft wieder zu entziehen.

Lukaschenko werden Wahlbetrug und nach der massiven Gewalt gegen Demonstranten auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Mehr lesen Sie hier: Weltverband IIHF rückt von einer WM in Belarus ab. (sge)

