Wie voll werden die Hallen in der kommenden DEL-Saison?

Die neue DEL-Saison startet an diesem Donnerstag. Die Panther greifen dann am Sonntag ins Geschehen ein. Fraglich ist allerdings noch, wie viele Fans in die Hallen strömen werden.

Plus Als letztes Bundesland hat Bayern kurz vor dem DEL-Start erlaubt, dass vor fast vollen Rängen gespielt werden darf. Noch ist aber völlig unklar, ob die Fans überhaupt wollen.

Von Andreas Kornes

Bis wenige Tage vor Beginn der neuen DEL-Saison herrschten in Bayern große Aufregung und noch größerer Unmut. Fünf Klubs der höchsten deutschen Liga sind im Freistaat beheimatet, und genau dort, so wollte es die Staatsregierung, sollten Zuschauer nur unter sehr strengen Vorgaben in die Hallen dürfen. Das Resultat wären Besucherzahlen gewesen, die sich wirtschaftlich nicht gerechnet hätten. Inzwischen lenkte Ministerpräsident Markus Söder ein, nun dürfen auch die bayerischen DEL-Klubs vor gut gefüllten Rängen spielen – so denn die Fans auch tatsächlich kommen. Bei fast allen Spielen der Fußball-Bundesliga und auch zuletzt beim Supercup im Handball überstieg das Ticketangebot die Nachfrage deutlich.

