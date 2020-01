vor 17 Min.

Eiskunstlauf-EM 2020: Termine heute am 26.1.20, Zeitplan, Live-TV

Die Eiskunstlauf-EM 2020 heute am 26.1.20: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit sowie alles zur Übertragung (Free-TV, Sky oder DAZN?) live im TV und Stream - hier gibt es die Infos.

Infos zur Eiskunstlauf-EM 2020 rund um Termine, Zeitplan und die Übertragung im Live-TV und Stream: Heute am 26.1.20 geht das Programm weiter.

20 Jahre nach den letzten Eiskunstlauf-EM in Österreich ( Wien 2000) findet nun das beliebte Wintersport-Event in Graz (Steiermark) statt. Im Juni 2017 vergab die Internationale Eislaufunion die EM an die steirische Hauptstadt. Somit verwandelt sich Graz in das Zentrum des europäischen Eiskunstlaufs. Vom 20. bis 26. Januar 2020 empfängt die Stadt Stadt 160 Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen aus 35 Ländern.

Eiskunstlauf-EM 2020: Termine, Datum, Uhrzeit, Zeitplan heute am 25.1.20

Montag, 20., und Dienstag, 21. Januar

Offizielle Trainingseinheiten (den ganzen Tag über) in der Steiermarkhalle / Schwarzlsee und Trainingshalle Hart

Mittwoch, 22. Januar

Offizielles Training in der Trainingshalle Hart Wettkampf und in der Steiermark-Halle / Schwarzlsee

11:30 Uhr: Herren – Kurzprogramm

18:30 Uhr: Eröffnungsfeier 19:15 Uhr: Paarlaufen – Kurzprogramm

Donnerstag, 23. Januar

Offizielles Training in der Trainingshalle Hart Wettkampf und in der Steiermark-Halle / Schwarzlsee

12:00 Uhr: Eistanzen – Rhythmustanz

18:30 Uhr: Herren – Kür

Freitag, 24. Januar

Offizielles Training in der Trainingshalle Hart Wettkampf und in der Steiermark-Halle / Schwarzlsee

11:30 Uhr: Damen – Kurzprogramm

19:00 Uhr: Paarlaufen – Kür

Samstag, 25. Januar

Offizielles Training in der Trainingshalle Hart Wettkampf und in der Steiermark-Halle / Schwarzlsee

13:25 Uhr: Eistanzen – Kürtanz

18:30 Uhr: Damen – Kür

Sonntag, 26. Januar

14:30 Uhr: Schaulaufen / Gala in der Steiermark-Halle / Schwarzlsee

Eiskunstlauf-EM 2020 heute: Übertragung live im TV und Stream auf ARD und One

Die ARD bietet einen Live-Stream im Internet an, der zu verschiedenen Uhrzeiten bis zum 25.01.2020 angeboten wird. Hier der Überblick:

22.01.2020, 19.20 Uhr - Kurzprogramm der Paare

der Paare 23.01.2020, 18.35 Uhr - Kurzprogramm der Männer

der Männer 24.01.2020, 19.05 Uhr - Kür im Paarlauf

25.01.2020, 18.35 Uhr - Kür der Frauen

Außerdem überträgt das ARD-Zusatzprogramm One die Eiskunstlauf-EM 2020 teilweise im Live-TV, setzt aber teilweise auch auf Zusammenfassungen:

23.01.2020, 13.00 Uhr: Eistanzen – Rhythmustanz

– Rhythmustanz 23.01.2020, 22.00 Uhr: Herren – Kür (Zusammenfassung vom Abend)

24.01.2020, 13.00 Uhr: Damen – Kurzprogramm

24.01.2020, 21.00 Uhr: Paarlaufen – Kür (Zusammenfassung vom Abend)

25.01.2020, 14.00 Uhr: Eistanzen – Kürtanz

– Kürtanz 25.01.2020, 21.45 Uhr: Damen – Kür (Zusammenfassung vom Abend)

26.01.2020, 14.30 Uhr: Schaulaufen

