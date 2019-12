09:56 Uhr

Eiskunstlauf-WM 2020: Termine, Zeitplan & Live-TV

Der US-Amerikaner Chen hat bereits zum dritten Mal in Folge das Grand-Prix-Finale gewonnen. Eiskunstlauf-WM 2020: Termine, Zeitplan & Live-TV.

Die Eiskunstlauf-WM 2020 steht an und Fans fiebern dem Großevent bereits entgegen. Hier finden Sie alle Infos zur Weltmeisterschaft von Terminen und Zeitplan bis zur Übertragung live in TV und Stream. Und wie sieht es mit der Zeitverschiebung aus?

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2020 (2020 World Figure Skating Championships) findet vom 16. bis 22. März 2020 in Montreal (Quebec, Kanada) statt. Die Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen kämpfen um den Weltmeistertitel im Herren-Einzel, Damen-Einzel, Paar und Eistanz. Damit wird Montreal erstmals seit 1932 wieder Gastgeber der Eiskunstlauf-WM sein. Der Wettbewerb bestimmt die Teilnahmequoten für jeden Verband bei den Weltmeisterschaften 2021.

Eiskunstlauf-WM 2020: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Montag, 16. März: Übungen

Dienstag, 17. März: Übungen

Mittwoch, 18. März:

10.30 Uhr Ortszeit: Paare - Kurzprogramm

14.45 Uhr Ortszeit: Eröffnungszeremonie

15.45 Uhr Ortszeit: Frauen - Kurzprogramm

Donnerstag, 19. März:

10.45 Uhr Ortszeit: Männer - Kurzprogramm

18 Uhr Ortszeit: Paare - freies Eiskunstlaufen

Freitag, 20. März:

11.25 Uhr Ortszeit: Eistanz - Rhythmisches Tanzen

18 Uhr Ortszeit: Frauen - freies Eiskunstlaufen

Samstag, 21. März:

14.30 Uhr Ortszeit: Eistanz - freier Eistanz

19 Uhr Ortszeit: Männer, freier Eiskunstlauf

Sonntag, 22. März: Auszeichnungen

Eiskunstlauf-WM 2020: Übertragung live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV, Sky oder DAZN?

Aktuell sieht es so aus, dass die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2020 nicht in TV und Stream auf ARD, ZDF oder Eurosport zu sehen sein wird. Somit scheidet das Free-TV aus. Auch eine TV-Übertragung im Sky oder im Bezahl-Stream auf DAZN ist aktuell nicht geplant. Allerdings soll die Eiskunstlauf-WM auf Youtube kostenlos im Stream zu sehen sein.

Eiskunstlauf-WM in Montreal: Zeitunterschied, Zeitverschiebung und Zeitzonen

Deutschland liegt 6 Sunden vor Montreal. Ist es also in Deutschland 15 Uhr, ist es in Montreal erst 9 Uhr.

Wer ist teilnahmeberechtigt?

Eiskunstläufer sind für die Weltmeisterschaft 2020 qualifiziert, wenn sie vor dem 1. Juli 2019 15 Jahre alt geworden sind und die Mindestanforderungen an die technischen Elemente erfüllt haben. Die ISU akzeptiert Ergebnisse, wenn sie bei von der ISU anerkannten internationalen Wettbewerben auf Senior-Level mindestens 21 Tage vor dem ersten offiziellen Trainingstag der Meisterschaften erzielt wurden.

