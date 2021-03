09:45 Uhr

Eiskunstlauf-WM 2021: Zeitplan, Termine, Übertragung live im Free-TV und Stream am 24.3.21

Die Eiskunstlauf-WM findet Ende März 2021 in Stockholm, Schweden, statt. Wann die Läufe der Weltmeisterschaften live im Fernsehen übertragen werden, ob sie im Free-TV, Live-Stream oder Pay-TV zu sehen sein werden, außerdem Infos zum Zeitplan und den Terminen – all das erfahren Sie hier.

Eiskunstlauf-WM Stockholm 2021: Stockholm ist Ausrichter der Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf, die vom 22. bis 28. März 2021 in der schwedischen Hauptstadt ausgetragen werden. Die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer treten um den Weltmeistertitel im Eistanzen, Paarlauf, Einzel Damen sowie Einzel Herren an. Wo die Läufe der World Figure Skating World Championship live im Fernsehen übertragen werden, ob live im Free-TV oder Pay-TV – alles Wissenswerte zu Zeitplan, Disziplinen, Terminen sowie finden Sie hier.

Eiskunstlaufen WM 2021: Übertragung live im Free-TV oder Pay-TV?

Die WM im Eiskunstlaufen dient als Qualifikationswettbewerb für die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Sie findet Ende März in Stockholm statt.

Was : Weltmeisterschaft Eiskunstlaufen 2021

: 2021 Wann : 22. bis 28. März 2021

: 22. bis 28. März 2021 Wo : Stockholm Schweden

: Schweden Ort : Ericsson Globe

: Globe Übertragung: Eurosport , ARD Sportschau, ARD One

Eiskunstlauf-WM 2021: Live im Stream? ARD oder Eurosport?

Die Weltmeisterschaft im Eiskunstlaufen wird live auf Eurosport 1 und 2 zu sehen sein. Auch im Free-TV werden die Wettkämpfe zu verfolgen sein. Die Sportschau und ARD One senden aus der schwedischen Hauptstadt Stockholm von der Eiskunstlauf-WM 2021. One ist das Fernsehzusatzangebot der ARD, das digital, per Satellit und per Livestream zu empfangen ist. Die Übertragung startet am Mittwoch um 10.00 Uhr mit dem Kurzprogramm der Damen und endet am 27. März, Samstag, mit dem Eistanzen. Am Sonntag, den 28. März, findet eines der Highlights, das Schaulaufen der Stars statt, mit dem die Weltmeisterschaft 2021 endet.

Konkrete Informationen zu den einzelnen TV-Terminen und der Übertragung finden Sie hier, auf der Webseite der Deutschen Eislaufunion.

WM 2021 in Stockholm: Eiskunstlauf-Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Der Zeitplan und Ablauf für die Läufe der Eiskunstläufer bei der WM 21 in Stockholm sieht aktuell wie folgt aus.

Datum Disziplin Uhrzeit

Mittwoch, 24. März 2021 Damen 10.00 Kurzprogramm

Alle 17.30 Eröffnungszeremonie

Paare 18.30 Kurzprogramm Donnerstag, 25. März 2021 Herren 11.00 Kurzprogramm

Paare 18.30 Kür Freitag, 26. März 2021 Eistanz 10.45 Pflichttanz

Damen 18.00 Kür Samstag, 27. März 2021 Herren 11.00 Kür

Eistanz 17.00 Kürtanz Sonntag, 28. März 2021 Alle 14.30 Siegerehrung

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf die Ortszeit in Stockholm Schweden (UTC+1.00).

Die Eiskunstlauf-WM 21 und die COVID-19-Pandemie

Ende Januar hat die International Skating Union (ISU) bekannt gegeben, dass die Weltmeisterschaft im Eiskunstlaufen 2021 stattfinden wird. Die Synchronmeisterschaft am 9. und 10. April in Zagreb (Kroatien) wird hingegen wegen organisatorischer Schwierigkeiten und Trainingseinschränkungen nicht stattfinden.

Weltmeisterschaft Eislaufen 2021: Titelverteidiger

Als Titelverteidiger treten in Stockholm bei der WM 21 der US-Amerikaner Nathan Chen und Alina Zagitova aus Russland auf. Den Weltmeistertitel im Paarlauf hatten 2019 Sui Wenjing und Han Cong aus China gewonnen. Im Eistanz nannten sich 2019 Gabriella Papadakis und Guillome Cizeron aus Frankreich Weltmeister. Die Weltmeisterschaft 2020 war wegen der Corona-Pandemie gecancelt worden.

