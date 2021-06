England gegen Deutschland: Liveticker, Aufstellung und Übertragung im Free-TV oder Live-Stream bei der EM 2021

Im Achtelfinale der Fußball-EM 2021 trifft Deutschland auf England. Hier finden Sie einen Liveticker und alle Infos rund um Übertragung im TV und Live-Stream, Termin und Aufstellung.

Bei der Fußball-EM 2021 ist im Achtelfinale das Spiel England gegen Deutschland im Free-TV und gratis im Stream zu sehen. Aber wird der Klassiker von der ARD oder vom ZDF übertragen?

In diesem Artikel liefern wir die Infos rund um Sender und Übertragung. Sie bekommen hier aber auch weitere Infos zum Achtelfinale England - Deutschland wie Termin oder Uhrzeit. Weiter unten finden Sie einen Liveticker samt Angaben zu Aufstellung, Spielstand und Ergebnis.

Die DFB-Elf muss sich gegen England im Vergleich zum letzten Spiel der Gruppenphase steigern. Dort hatte sich die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Jogi Löw nur knapp ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2021 gekämpft. Gegen Ungarn sah es zwischenzeitlich so aus, als wäre die Euro 2020 / 2021 für Deutschland schon nach der Gruppenphase beendet.

Stattdessen kommt es im Wembley-Stadion zum Klassiker England vs. Deutschland. Hier folgen die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream beim EM-Achtelfinale.

EM 2021: Wann spielt Deutschland gegen England? Termin, Datum, Anstoß fürs Achtelfinale

Termin für das Spiel England - Deutschland bei der EM 2021 ist der Dienstag, 29. Juni 2021. Die Uhrzeit für den Anstoß: 18 Uhr.

England - Deutschland live im Free-TV oder Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung und Sender

Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Infos zum Spiel Deutschland gegen England im Überblick. Die Partie wird kostenlos im Free-TV und Live-Stream in der ARD laufen.

Spiel: England - Deutschland , Achtelfinale der Fußball-EM 2021

- , Achtelfinale der 2021 Datum: Dienstag, 29. Juni 2021

Dienstag, 29. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Wembley-Stadion , London

, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD , kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier: zur offiziellen Seite.

England gegen Deutschland: Liveticker mit Aufstellung, Spielstand, Ergebnis beim EM-Achtelfinale 2021

Sie möchten das Duell England vs. Deutschland nicht im Fernsehen verfolgen, sondern lieber im Liveticker? Hier finden Sie unser Datencenter, das neben dem Ticker auch weitere Informationen wie die Aufstellung zeigt:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Aufstellung von Deutschland gegen England: Wie spielt die DFB-Elf im Achtelfinale der Europameisterschaft 2021?

Mit welcher Aufstellung spielt Deutschland gegen England im Achtelfinale der EM 2021? Kommen die Stammspieler wie Toni Kroos, Robin Gosens oder Kai Havertz wieder zum Einsatz? Kann Thomas Müller von Anfang an spielen? Und ist Leon Goretzka wieder nur ein Joker?

Hier finden Sie kurz vor dem Spiel die Startelf der deutschen Nationalmannschaft:

England vs. Deutschland: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Live-TV und Online-Stream

Zehn Spiele der EM 2021 werden zwar exklusiv von MagentaTV der Telekom übertragen - die Achtelfinale laufen aber alle kostenlos im Free-TV und Live-Stream. Die ARD übernimmt die Übertragung von fünf Spielen, die anderen drei laufen im ZDF.

Welcher Sender zeigt was bei der Fußball-Europameisterschaft 2021? Hier finden Sie die komplette Übersicht: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Joachim Löw hört nach der EM 2021 als Bundestrainer auf. Gegen England soll für Deutschland aber noch nicht Schluss sein. Foto: Federico Gambarini, dpa

Euro 2021: Deutschland und England bei der EM 2021

Die deutsche Fußballnationalmannschaft zeigte in der Gruppenphase der EM 2021 eine uneinheitliche Leistung. Letztendlich wurde Deutschland in der Gruppe F Zweiter hinter Frankreich - mit nur einem einzigen Sieg.

Zum Auftakt hatte es gegen Frankreich eine unglückliche 0:1-Niederlage gesetzt, da Mats Hummels ins eigene Tor traf. Im Spiel gegen Portugal zeigte die DFB-Elf dann aber eine Reaktion, spielte stark und gewann am Ende mit 4:2. Gegen Ungarn hingegen hatte Deutschland große Probleme, lag zweimal zurück und musste sich das 2:2-Unentschieden hart erkämpfen.

Doch auch England hat bei der Fußball-EM 2021 bisher noch nicht groß aufgespielt. Die englische Fußballnationalmannschaft mit Trainer Gareth Southgate und Kapitän Harry Kane schoss in drei Spielen insgesamt nur zwei Tore. The Three Lions gewannen jeweils mit 1:0 gegen Kroatien und Tschechien. Gegen Schottland gab es ein 0:0-Unentschieden.

Was dabei aber auffiel: England fing sich kein einziges Gegentor ein. Die englische Nationalmannschaft glänzte also in der Verteidigung, die die DFB-Elf vor Herausforderungen stellen könnte.

Wer gewinnt das Achtelfinale der EM 2021? Das wird sich am Dienstag zeigen, wenn das Spiel England - Deutschland live im Free-TV und Stream übertragen wird. (sge)

