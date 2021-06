Übertragung der EM 2021: So sehen Sie England - Schottland live im Free-TV und Stream

In der Gruppenphase der Fußball-EM 2021 spielt England heute gegen Schottland. Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung bekommen Sie hier.

England gegen Schottland live im Free-TV und Stream bei der EM 2021: Die beiden Mannschaften begegnen sich heute Abend im Rahmen der Gruppenphase in Gruppe D auf dem Rasen. Die Partie findet im englischen Hauptstadt London statt.

Dieses Jahr werden die einzelnen Spiele der Europameisterschaft nicht wie sonst üblich nur in einem europäischen Land ausgetragen, sondern finden corona-bedingt verteilt in Europa statt. Einzig und allein die Stadt Baku in Aserbaidschan, welche 2021 ebenfalls zu den Austragungsorten zählt, befindet sich außerhalb von Europa.

Wo wird die Partie England gegen Schottland ausgestrahlt? Gibt es das Spiel auch gratis im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen? Hier in diesem Artikel versorgen wir Sie mit allen wichtigen Infos zum Spiel der Fußball-Europameisterschaft.

England - Schottland heute live im Free-TV und Stream: Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Spiel England - Schottland im Überblick:

Spiel: England - Schottland , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , der 2021 Datum: 18. Juni 2021

18. Juni 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Wembley-Stadion

Übertragung live im Free-TV: ZDF

Circa eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gibt es bei "ZDF EM live", Vorberichte und Informationen zu den jeweiligen EM-Teams zu sehen. Der Sender bietet neben der Übertragung im Stream auch einen kostenlosen Live-Stream an. Außerdem finden die Zuschauer im Internet auf sportstudio.de einen Highlight-Player mit entsprechenden Sprungmarken und einer Rückblickfunktion, wie der Sender in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab.

Übertragung der Fußball-EM 2021: England - Schottland live: Welche Spiele sind im Fernsehen und Online-Stream beim ZDF zu sehen?

Im ZDF sind insgesamt 13 Spiele der EM-Gruppenphase zu sehen. Darüber hinaus zeigt der Sender drei Achtelfinal-Spiele, zwei Viertelfinal-Spiele, ein Halbfinale und auch das Finale. Hier finden Sie die EM-Partien, die bereits sicher vom ZDF im Free-TV übertragen werden:

Finnland – Dänemark ( ZDF , 12. Juni)

– ( , 12. Juni) Belgien – Russland ( ZDF , 12. Juni)

– ( , 12. Juni) Spanien – Schweden ( ZDF , 14. Juni)

– Schweden ( , 14. Juni) Ungarn – Portugal ( ZDF , 15. Juni)

– ( , 15. Juni) Ukraine – Nordmazedonien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Dänemark – Belgien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Niederlande – Österreich ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Kroatien – Tschechien ( ZDF , 18. Juni)

Bei späteren Terminen steht die Übertragung noch nicht abschließend fest.

England gegen Schottland: Bilanz bisheriger Spiele

In der Vergangenheit spielten die beiden Nationalmannschaften bereits ganze 106 Mal gegeneinander. Die erste Begegnung liegt fast 150 Jahre zurück und fand im November 1872 im Rahmen eines Testspiels statt, welches 0:0 ausging. Bei insgesamt 45 Spielen gingen die Engländer als Gewinner vom Rasen und 23 Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Die Schotten schafften es hingegen erst 38 Mal die Engländer zu besiegen.

Eckdaten zu den Nationalteams England und Schottland

Englische Nationalmannschaft:

Cheftrainer: Gareth Southgate

Kapitän: Harry Kane

Gruppe: D

Schottische Nationalmannschaft:

Cheftrainer: Steve Clarke

Kapitän: Andrew Robertson

Andrew Robertson Gruppe: D

Neben England und Schottland befinden sich noch Kroatien und Tschechien in Gruppe D der Fußball-Europameisterschaft 2021.

