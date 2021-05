Übertragung der EM 2021: So sehen Sie England gegen Kroatien im TV und Stream

England spielt bei der Fußball-EM 2021 im Juni gegen Kroatien. Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen alle Infos zu Übertragung im TV und Stream, Datum und Uhrzeit.

Im Juni startet die Fußball-Europameisterschaft 2021. In Gruppe D tritt am Sonntag, den 13. Juni, England gegen Kroatien an. Wird das Spiel im TV und im Gratis-Stream übertragen? ARD oder ZDF - bei welchem Sender können Sie das Spiel sehen? Hier in unserem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie zur Übertragung sowie zu Datum und Uhrzeit der Partie wissen müssen.

England - Kroatien live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung, Datum und Uhrzeit

Am dritten Tag der Fußball-Europameisterschaft 2021 tritt für Gruppe D England gegen Kroatien an. Wir haben die wichtigsten Infos zur Partie hier für Sie zusammengefasst:

Spiel: England - Kroatien , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 13. Juni 2021

13. Juni 2021 Uhrzeit : 15 Uhr

15 Uhr Ort: Wembley Stadion, London

Stadion, Übertragung: live im Free-TV bei der ARD ; Telekom (Magenta TV )

live im Free-TV bei der ; (Magenta ) Gruppe: D

Wenn Sie das Spiel England - Kroatien im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite von Magenta TV.

England gegen Kroatien live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Es sind insgesamt 24 Nationen, die in diesem Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft im Zeitraum vom 11. Juni 2021 bis 11. Juli 2021 teilnehmen werden. Jedes der Spiele wird im Fernsehen übertragen - wenn nicht im Free-TV in der ARD oder im ZDF, dann im Pay-TV bei Magenta TV der Telekom - hierfür brauchen Sie ein kostenpflichtiges Abo. Neben einer Übertragung in der ARD wird die Partie England - Kroatien auch im Pay-TV bei Magenta TV ausgestrahlt. Damit ist es eines von insgesamt neun Spielen.

Noch steht nicht genau fest, welche Spiele alle übertragen werden. Diese sind bereits bekannt:

Wales - Schweiz : 12. Juni 2021

: 12. Juni 2021 England - Kroatien : 13. Juni 2021

- : 13. Juni 2021 Schottland – Tschechien : 14. Juni 2021

– : 14. Juni 2021 Finnland – Russland : 16. Juni 2021

– : 16. Juni 2021 Schweden – Slowakei : 18. Juni 2021

Hier finden Sie die weiteren Informationen zur Übertragung von allen Spielen der Europameisterschaft: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

England - Kroatien: Das sind die National-Trainer

Englands Nationalmannschaft:

Gareth Southgate, ein ehemaliger Fußballspieler, ist seit 2016 als Nationaltrainer der englischen Fußball-Elf tätig. Bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2018 führte er die National-Elf bis ins Halbfinale - England belegte damals den vierten Platz hinter Belgien.

Harry Kane (r) ist Kapitän der englischen National-Elf. Foto: Shaun Botterill/POOL Getty/AP/dpa

Kroatiens Nationalmannschaft:

Seit dem Jahr 2017 ist Zlatko Dalić Trainer der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft. Unter seiner Führung wurde Kroatien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zweiter Platz hinter Frankreich.

Luka Modric (r) ist Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft. Foto: Pablo Morano/AP/dpa

Mehr Infos zur EM 2021:

