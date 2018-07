19:26 Uhr

Enttäuschung in Wimbledon für Mischa Zverev Sport

Mischa Zverev hatte erst kurz vor dem Turnier in Wimbledon einen Titel in Eastbourne geholt

Bereits in der ersten Runde ist der Hamburger Tennisprofi Mischa Zverev in Wimbledon ausgeschieden. Sein Bruder Alexander und Angelique Kerber sind weiter.

Drei Tage nach seinem Tennis-Titel in Eastbourne hat Mischa Zverev in Wimbledon eine Enttäuschung erlebt. Der 30-jährige Hamburger scheiterte durch das 4:6, 3:6, 4:6 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert überraschend klar schon in der ersten Runde. Nach 1:41 Stunden musste sich der ältere Bruder von Deutschlands bestem Tennisspieler Alexander Zverev im dritten Duell mit dem Franzosen erstmals geschlagen geben. Am Samstag hatte der Linkshänder bei der Generalprobe für Wimbledon den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Sein Bruder Alexander Zverev hatte zuvor am zweiten Turniertag der traditionsreichen Rasen-Veranstaltung im Südwesten Londons ebenso wie die Kielerin Angelique Kerber die zweite Runde erreicht. Ausgeschieden waren am Dienstag auch Maximilian Marterer, Florian Mayer und Peter Gojowczyk. (dpa)

