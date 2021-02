08.02.2021

Erik Lesser sieht Social-Media-Auftritte kritisch: "Dann hast du immer ein Thema"

Exklusiv Der Sportler betrachtet die politischen Äußerungen von Stars wie Leon Goretzka gespalten: "Das muss ich nicht bei Instagram oder Facebook nach außen tragen."

Von Andreas Kornes

Der deutsche Biathlet Erik Lesser sieht Auftritte vieler Sportler in sozialen Medien kritisch. "Ich finde die AfD auch völlig daneben, aber das muss ich jetzt nicht bei Instagram oder Facebook nach außen tragen. Das hat mit meinem Beruf selbst nicht viel zu tun", sagte er unserer Redaktion.

Welche Resonanz eine politische Äußerung in der Öffentlichkeit bewirken kann, erfuhr Lesser vor einigen Jahren: "Als die Flüchtlingskrise ausbrach, hatte die deutsche Sporthilfe angefragt, ob Athleten mitmachen würden bei einer Kampagne für Menschenrechte. Ich habe mitgemacht, ein Bild wurde gemacht und ich habe im Anschluss durchaus kontroverse Nachrichten bekommen. Viele fanden es gut, wenn man sich als Sportler politisch äußert. Und viele schrieben, was ich denn mit dem Pack hier wolle. Die Frage ist, womit man sich auseinandersetzen will."

Bayern-Star Leon Goretzka engagiert sich auch politisch. Bild: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe/Pool, dpa

Die Postings von Stars wie Bayern-Profi Leon Goretzka sieht Lesser kritisch

Dass Sportler wie Leon Goretzka vom FC Bayern München in ihren Social-Media-Auftritten klar Stellung gegen die AfD beziehen, sieht Lesser kritisch: "Naja, man sagt ja schon: Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und wenn du jetzt anfängst, die Welt zu verbessern, dann hast du immer irgendein Thema. Und bedienst deine sozialen Kanäle damit. Die Fans dort folgen dir aber, weil du deinen Sport erfolgreich machst. Die wollen wissen, was du so machst. Was frühstückt der, was trainiert der. Die wollen nicht wissen, was ich zu den verfassungsschutzrechtlichen Dingen über die AfD in Sachsen oder Thüringen sage. Oder was ich von der Impfstrategie in Deutschland halte. Für manche ist so ein Sportlerprofil ja eher eine Flucht aus dem Alltag."

Lesser stört sich an den Diskussionen, die auf Facebook und Co. geführt werden

Den Ton in sozialen Medien empfindet Lesser zudem als besonders schwierig – deswegen ergriff er vor kurzem auch Stellung für seinen Kollegen Philipp Horn Partei, der nach einem Staffeleinsatz in den sozialen Medien beschimpft wurde: "Die Kritik an Philipps Leistung in der Staffel war nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich lese mir abends gerne die Kommentare auf der Seite von "DSV Biathlon" oder auf "Biathlon im Ersten" durch. Da sind oft lustige Sachen dabei. Oft wird aber auch ein gewisses Maß überschritten. Es wird respektlos über Menschen gesprochen."

Lesen Sie hier das gesamte Interview: Biathlet Erik Lesser: "Ich finde die AfD völlig daneben"

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen