Erlösung für Argentinien Sport

Spätes 2:1 gegen Nigeria sichert Messi und Co. das Achtelfinale. Frankreich macht mit tristem 0:0 den Gruppensieg perfekt. Auch Dänemark und Kroatien sind weiter

Nigeria – Argentinien 1:2

Superstar Lionel Messi hat Argentinien mit seiner ersten WM-Show in Russland doch noch ins Achtelfinale geführt und seinem Trainer Jorge Sampaoli wohl vorerst den Job gerettet. Der fünfmalige Weltfußballer schoss beim dramatischen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Nigeria mit seinem ersten WM-Treffer nach 660 erfolglosen Minuten das 1:0 (14. Minute) und war mit dem 100. Tor des Turniers der Wegbereiter des so dringend benötigten Sieges. Nach dem Ausgleich durch Victor Moses (51.) per Foulelfmeter sah es nach einem bitteren Vorrunden-Aus für Argentinien aus, doch Marcos Rojo erlöste Messi und den auf der Tribüne leidenden Diego Maradona mit seinem Tor in der 86. Minute. „Ich wusste, dass Gott mit uns ist und uns nicht verlassen würde“, sagte Messi, „wir waren zuversichtlich, dass wir dieses Spiel gewinnen würden.“

Tore 0:1 Messi (14.), 1:1 Moses (51./FE), 1:2 Rojo (86.) Zuschauer 64468

Island – Kroatien 1:2

Geheimfavorit Kroatien hat mit einer besseren B-Elf das erste WM-Abenteuer von Außenseiter Island vorzeitig beendet und sich als souveräner Gruppensieger ins Achtelfinale gegen Dänemark geschossen. Trotz einer annähernden Komplett-Rotation vermasselte der WM-Dritte von 1998 den sympathischen Insel-Kickern aus dem hohen Norden Europas am Dienstag beim umkämpften 2:1 (0:0) das erhoffte Fußball-Wunder.

In Rostow am Don trafen der Ex-Hamburger Milan Badelj (53. Minute) und der frühere Dortmunder Ivan Perisic (90.) für die Kroaten. Der Treffer von Gylfi Sigurdsson (76./Handelfmeter) war zu wenig für die Isländer. Für sie gab es nach dem Einzug ins Viertelfinale der EM vor zwei Jahren in Frankreich damit keinen neuen Coup.

Tore 0:1 Badelj (53.), 1:1 G. Sigurdsson (76./Handelfmeter), 1:2 Perisic (90.) Zuschauer 43472

Frankreich – Dänemark 0:0

Mit dem ersten 0:0 dieser WM hat Frankreich den Gruppensieg perfekt gemacht und damit auch Gegner Dänemark zum Weiterkommen verholfen. Der ohne diverse Stars angetretene EM-Zweite zeigte sich aber ziemlich uninspiriert, der umfangreiche Umbau der Startelf, der insgesamt sechs Spieler betraf, machte sich von Beginn an bemerkbar. Denn die hochgelobte Offensive der Franzosen konnte kaum Akzente setzen. Und weil sich auch die Dänen spürbar zurückhielten und vor allem auf Torsicherung bedacht waren, blieben beide Keeper lange Zeit nahezu beschäftigungslos.

Phasenweise glich die Partie einem lauen Sommerkick, bei dem beide von Anfang an auf ein 0:0 spielten. Das dürftige Niveau kam vor allem beim neutralen Publikum in Moskau nicht gut an. Von den Tribünen waren zunehmend gellende Pfiffe zu hören.

Zuschauer 78011

Peru – Australien 2:0

Angetrieben von seinen feierfreudigen Fans hat sich Peru mit einem Erfolg verabschiedet und Australiens letzte Hoffnung auf das Achtelfinale zerstört. Die Peruaner setzten sich in Sotschi verdient mit 2:0 (1:0) durch, obwohl sie bereits vor der Partie keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten. Die schönen Tore von Andre Carrillo (18. Minute) und dem früheren Bundesliga-Stürmer Paolo Guerrero (50.) waren für Peru die ersten WM-Treffer seit dem Turnier 1982 in Spanien.

Auch wenn das Aus für die Peruaner bereits feststand, feierten deren Fans auf der Tribüne schon vor dem Anpfiff eine Riesen-Party. Zwar übernahmen die Australier anfangs das Kommando, agierten dann aber weitgehend passiv und ideenlos. Der erste nennenswerte Angriff der Lateinamerikaner führte dann zum 1:0. (dpa)

Tore 0:1 Carrillo (18.), 0:2 Guerrero (50.) Zuschauer 44073

