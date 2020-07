vor 32 Min.

Europa League 2020: Spielplan, Termine, Live-Ticker & Ergebnisse

Die Europa League 2019/20 geht nach der Corona-Pause in die zweite Runde des Achtelfinales. Wann geht es los mit den noch ausstehenden Rückspielen des Achtelfinales, wann werden die Partien der Viertel- und Halbfinalspiele stattfinden? Alle Infos dazu, außerdem zum aktuellen Spielplan, Datum, Termin und den Spielorten der UEFA EL erfahren Sie hier.

Die UEFA Europa League 19/20 meldet sich zurück: Seit dem 12. März pausierte das Turnier aufgrund der Covid-19-Pandemie – jetzt stehen Anfang August schlussendlich die ersten Partien der Rückrunde des EL-Achtelfinales an. Wie viele deutsche Mannschaften ringen um den Einzug in die Finalrunde der UEFA Europa League? Wir verraten Ihnen das Datum und die Termine, zudem weitere Informationen zum aktuellen Spielplan und den Spielorten des EL-Viertel- und Halbfinales sowie des Finales.

Aktueller Stand des Achtelfinales der EL 19/20

Mit der corona-bedingten Pause der UEFA Europa League seit dem 12. März wurde das Achtelfinale nach den ersten Hinspielen unterbrochen. Die Rückspiele stehen aus, die Mannschaften Sevilla, Rom, Inter Mailand und Getafe spielten weder das Hin-, noch Rückspiel aus. Der aktuelle Spielstand vor der Wiederaufnahme des Turniers sieht deshalb derzeit wie folgt aus:



Sevilla – Rom

– Inter Mailand – Getafe

– Manchester United – LASK ( 5:0 )

– LASK ( ) Basel – Frankfurt ( 3:0 )

– ( ) FC København – Istanbul Başakşehir ( 0:1 )

– Istanbul Başakşehir ( ) Donezk – Wolfsburg ( 2:1 )

– ( ) Leverkusen – Rangers ( 3:1 )

– Rangers ( ) Wolves – Olympiacos (1:1)

Spielorte & Modus der Achtelfinal-Rückspiele der EL 19/20

Spielorte:

Alle Achtelfinal-Begegnungen, deren Hinspiele bereits absolviert wurden, finden im Stadion des Gastgebers statt, jedoch nach wie vor ohne Fans auf den Tribünen. Die Viertel- und Halbfinalspiele der UEFA Europa League werden als K.o.-Turnier im August in Nordrhein-Westfalen, in den vier deutschen Städten Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen, ausgetragen. Es handelt sich um die Stadien Gelsenkirchener Veltins-Arena, Kölner Rhein-Energie-Stadion, Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena und Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Das Endspiel der Europa League 19/20 ist für den 21. August angesetzt und wird in Köln, im Rhein-Energie-Stadion, ausgetragen.

Modus:

Alle Begegnungen werden zudem in einer einzigen Partie ermittelt, auch die Duelle zwischen Inter Mailand und Getafe, Sevilla und Rom. Obwohl das Hinspiel in diesen Partien ausfiel, wird es lediglich ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden geben.

Sevilla – Rom : Duisburger Schauinsland-Reisen Arena

Inter Mailand – Getafe : eines der vier Stadien in Nordrhein-Westfalen

Manchester United – LASK: Old Trafford

Basel – Frankfurt : St. Jakob Park

FC København – Istanbul Başakşehir: Parken

Donezk – Wolfsburg : Charkiw

Leverkusen – Rangers: BayArena

Wolves – Olympiacos: Molineux Stadion

Europa League Achtelfinalspiele: Datum, Uhrzeit & Spielplan

Die zweite Runde der Achtelfinalspiele wird entweder um 18.55 Uhr oder 21.00 Uhr MEZ angepfiffen. Für die drei deutschen Mannschaften und alle weiteren teilnehmenden Clubs finden die Partien zu folgenden Terminen und Uhrzeiten statt:

5. August 2020:

18.55 Uhr: Donezk – Wolfsburg

– 18.55 Uhr: FCK – Istanbul BB

21.00 Uhr: ManUnited – LASK

– LASK 21.00 Uhr: Inter – Getafe

6. August 2020:

18.55 Uhr: Leverkusen – Rangers

– Rangers 18.55 Uhr: Sevilla – Roma

– Roma 21.00 Uhr: FCB – SGE

21.00 Uhr: Wolverhampton – Olympiakos

Deutsche Teams in der Europa League 2020

Die deutschen Mannschaften Eintracht Frankfurt, Wolfsburg und Bayer Leverkusen treten die Rückrunde um den Einzug ins Viertelfinale an. Dabei steht Bayer Leverkusen mit dem 3:1 Hinspiel-Sieg über die Glasgow Rangers bereits mit einem Bein im Viertelfinale, Wolfsburg bangt nach einer 1:2-Niederlage um den Einzug in die EL-Finalspiele und Frankfurt droht gegen den FC Basel sogar das Aus. Im Hinspiel hatten sich die Frankfurter eine satte 0:3 Heimpleite eingefangen.

Mehr Informationen zu den Spielen mit deutscher Beteiligung finden Sie außerdem hier:

Europa League im Live-Ticker verfolgen

Viertelfinalspiele der Europa League 2020: Datum, Uhrzeit & Spielplan

Die aktuellen Gegner der Viertelfinalspiele sind aufgrund der ausstehenden Rückspiele derzeit noch offen, potenzielle Gegner auf den Spielplänen aber kalkulierbar. Bayer Leverkusen könnte am 10. August beispielsweise auf Getafe bzw. Inter im Viertelfinale treffen. Theoretisch, wenn auch nicht sehr realistisch, wäre am 11. August sogar eine Partie zwischen Wolfsburg und Frankfurt im Viertelfinale der EL denkbar. Alle Spiele des Viertelfinales werden übrigens um 21 Uhr MEZ angepfiffen, die Spielorte der Partien stehen allerdings noch nicht fest. Folgende Fußball-Clubs treffen letztendlich im Europa League Viertelfinale aufeinander:

10. August 2020:

21.00 Uhr: Manchester United / LASK – FC København / Istanbul Başakşehir



/ LASK – / Istanbul Başakşehir 21.00 Uhr: Getafe / Inter – Leverkusen / Rangers

11. August 2020:

21.00 Uhr: Wolverhampton / Piräus – FC Sevilla / AS Roma

/ – / AS Roma 21.00 Uhr: Donezk / Wolfsburg – Basel / Frankfurt

Europa League Halbfinale 2019/20: Uhrzeit, Datum & Spielplan

Die Begegnungen des Halbfinales werden, wie die der Viertelfinalspiele, um 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen. Die Austragungsorte sind derzeit noch unbekannt.

16. August 2020:

21.00 Uhr: WOL-PIR / ROM-SEV – ManU-LASK / KOB-BSK

21.00 Uhr: GET-INT / LEV-RAN – DON-WOB / BAS-FRA

Finale der Europa League 2020: Uhrzeit, Datum & Austragungsort

Das Finale der UEFA Europa League 2020 startet um 21.00 Uhr und wird im Stadion Köln ausgetragen.

21. August 2020:

21.00 Uhr: Sieger HF1 – Sieger HF2

Wer überträgt die Europa League live im TV? DAZN, Sky oder ARD und ZDF im Free-TV?

Der Streaming-Anbieter DAZN hält die Exklusiv-Rechte an den Europa League-Spielen, deshalb werden alle Spiele der EL 19/20 dort live im Stream zu sehen sein. Der Pay-TV-Anbieter Sky überträgt in dieser Saison keines der 205 Europa League Spiele. Wer die Europa League streamen möchte, kann das über die DAZN-App oder alle gängigen mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Tablets und am Laptop über einen Browser tun.

Änderungen im Kursreglement 2019/20 der EL

Auf Liste A können Mannschaften drei neue Spieler registrieren (Voraussetzung: Seit 3. Februar 2020 für UEFA Champions League und UEFA Europa League beim jeweiligen Club registriert).

und beim jeweiligen Club registriert). Neu transferierte Spieler können nicht registriert werden.

Fünf Auswechslungen sind gestattet.

Die Anzahl der Auswechslungen in der Saison 20/21 bleibt bei drei.

Ausblick: die Europa League 2020/21

Mit Ende der Europa League 2019/10 am 21. August stehen die Termine für die UEFA Europa League 2020/21 fest.

2019/10 am 21. August stehen die Termine für die 2020/21 fest. Die Qualifikation begann am 20. August statt wie geplant am 25. Juni.

Die Auslosung der Gruppenphase findet am 2. Oktober in Athen statt.

statt. Erster Spieltag ist am 22. Oktober.

Die Qualifikationsspiele werden als Duelle vor freien Rängen ausgetragen.

Das Finale der Europa League 2020 findet in Köln statt, das Finale 2021 dann in Gdansk , Polen. Gdansk war als ursprünglicher Austragungsort für 2020 gesetzt.

