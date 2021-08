Europa League: Auslosung der Gruppenphase 2021/22 - Alle Infos zur Übertragung

Heute werden die Gruppen der Europa League ausgelost. Hier erfahren Sie alles Wichtige über die Mannschaften und die Übertragung der Auslosung im TV oder Live-Stream.

32 Mannschaften treten in der Gruppenphase der Europa League gegeneinander an. Mit dabei sind auch zwei Mannschaften aus Deutschland: Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben sich für die Gruppenphase qualifiziert.

Inzwischen stehen alle 32 Mannschaften fest, die als Teilnehmer in der Gruppenphase dabei sind. Die Teams mussten sich zunächst in den Play-offs durchsetzen, um im Anschluss daran die Gruppenphase zu erreichen. Die unterlegenen Teams spielen nicht in der Europa League, sondern in der Europa Conference League weiter. Wer am Ende als Sieger des Turniers hervor geht, sichert sich automatisch einen Platz in der Champions League der nächsten Saison.

Zunächst müssen jedoch die Gruppen des weiteren Turniers ausgelost werden. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Auslosung der Gruppenphase in der Europa League 21/22.

Europa League 21/22 Gruppenphase: Termin und Uhrzeit der Auslosung

Hier die wichtigsten Informationen zur heutigen Auslosung in der Übersicht:

Wettbewerb: UEFA Europa League

Auslosung : Gruppenphase

: Datum: Freitag, 27. August 2021

Uhrzeit: 13.00 Uhr

Ort: Istanbul ( Türkei )

Europa League Auslosung live im TV und Stream: Läuft die Übertragung im Free-TV?

Im Free-TV wird die Auslosung der Gruppenphase der Europa League leider nicht zu sehen sein. Dafür können Sie diese über einen Live-Stream der UEFA verfolgen. Diesen finden Sie zum Auslosungstermin hier.

Außerdem wird die Veranstaltung am heutigen 27. August 2021 auch vom Sport-Streaming-Dienst DAZN übertragen. Um die Auslosung verfolgen zu können, ist jedoch der Abschluss eines Abonnements nötig. Hierfür werden monatlich 14,99 Euro fällig. Laut Anbieter kann der Dienst allerdings einen Monat kostenlos getestet werden.

Auslosung Europa League 2021 heute: Das sind die Mannschaften des Turniers

Hier sehen Sie alle Mannschaften, die in der Gruppenphase der Europa League 2021/2022 teilnehmen dürfen:

Deutschland: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Frankreich: Olympique Lyon, Olympique Marseille, AS Monaco

Italien: Lazio Rom, SSC Neapel

Portugal: SC Braga

England: Leicester City, West Ham United

Spanien: Real Sociedad, Betis Sevilla

Russland: Lokomotive Moskau, Spartak Moskau

Tschechien: Sparta Prag

Dänemark: FC Midtjylland, Bröndby

Belgien: KRC Genk, Royal Antwerpen

Ungarn: Ferencváros

Bulgarien: Ludogorets

Kroatien: Dinamo Zagreb

Niederlande: PSV Eindhoven

Österreich: Sturm Graz, Rapid Wien

Polen: Legia Warschau

Türkei: Galatasaray, Fenerbahce

Schottland: Rangers, Celtic

Serbien: Roter Stern Belgrad

Griechenland: Olympiakos Piräus

Lostöpfe bei der Auslosung der Europa League 21/22

Hier in unserem Überblick sehen Sie alle bisher bekannten Lostöpfe:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Olympique Lyon Celtic Olympique Marseille Rapid Wien SSC Neapel Eintracht Frankfurt Ludogorets Razgrad Galatasaray Bayer Leverkusen Roter Stern Belgrad West Ham Utd Legia Warschau Lazio Rom Leicester City Real Sociedad Midtjylland Dinamo Zagreb Rangers Betis Sevilla Ferencvaros Olympiakos Piräus Lok Moskau Fenerbahce Royal Antwerpen AS Monaco Genk Spartak Moskau Sturm Graz Braga PSV Eindhoven Sparta Prag Bröndby

Termine der Europa League 21/22: Gruppenphase und K.O.-Runde

Gruppenphase

16. September 2021: 1. Spieltag

30. September 2021: 2. Spieltag

21. Oktober 2021: 3. Spieltag

4. November 2021: 4. Spieltag

25. November 2021: 5. Spieltag

9. Dezember 2021: 6. Spieltag

K.O.-Phase

17. und 24. Februar 2022: Runde der letzten 32

10. und 17. März 2022: Achtelfinale

7. und 14. April 2022: Viertelfinale

28. April und 5. Mai 2022: Halbfinale

18. Mai 2022: Endspiel

