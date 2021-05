Übertragung: So sehen Sie das Finale der Europa League im TV und Stream

FC Villarreal trifft im Finale der Europa League in diesem Jahr auf Manchester United. So sehen Sie das Spiel im Fernsehen oder Live-Stream.

Finale der Europa League 2021: Manchester United setzte sich im Halbfinale mit 8:5 gegen Roma durch und qualifizierte sich so für das entscheidende Spiel. Der FC Villarreal erkämpfte sich mit 2:1 gegen Arsenal den Platz im Finale der Europa League 2021. Im Anschluss an das Finale tritt der Gewinner der Europa League gegen den Sieger der Champions League an und hat so die Chance auf den UEFA Super Cup. Zudem spielt er in der kommenden Saison in der Champions League. Verfolgen Sie, wie sich Manchester United und Villarreal im Finale der Europa League schlagen: Wir informieren Sie über den Termin, die Uhrzeit, den Austragungsort und die Übertragung im Live-Stream und Free-TV.

Finale der Europa League 2021: Termin und Uhrzeit

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021 um 21.00 Uhr MEZ, startet das Finale der Europa League 2021. Das abschließende Spiel der Champions League wiederum findet nur drei Tage später, am 29. Mai 2021, statt. So ist gewährleistet, dass die nationale Saison bereits abgeschlossen wurde. Für das Finale der Europa League konnten beide Mannschaften jeweils 2000 Tickets verkaufen, 2000 weitere Karten waren auf der Webseite der UEFA, auf UEFA.com, zu erwerben. Coronabedingt lassen die polnischen Behörden eine Auslastung der Stadionkapazität um 25 % zu – folglich bis zu 9.500 Zuschauer. Hier sind die Eckdaten des Finalspiels der EL 2021:

Was : Europa League Finalspiel

: Finalspiel Wer: Villarreal – Manchester United

– Wo : Danzig , Polen , Stadion Miejski

: , , Stadion Miejski Wann : Mittwoch, 26. Mai 2021

: Mittwoch, 26. Mai 2021 Uhrzeit : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Übertragung: RTL Nitro und DAZN

Übertragung des Finales der Europa League 21 live im Free-TV und Stream

Fußball-Fans können das Finale der UEFA Europa League 21 live im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen. Die RTL Mediengruppe erwarb einen Teil der Übertragungsrechte und zeigt deshalb die finale Partie der Europa League live bei RTL Nitro. Das Finalspiel ist zudem beim Streamingdienst DAZN im Live-Stream zu verfolgen.

Finale der Europa League 2021: Austragungsort

Ursprünglich wurde der Sieger der UEFA Europa League in einem Hin- und Rückspiel in den Stadien der Finalisten ermittelt. Seit 1998 besteht das Finale der Europa League nur noch aus einem Endspiel an einem bereits vor Wettbewerbsbeginn bestimmten Austragungsort. 2021 handelt es sich hierbei um das städtische Stadion in Danzig, Polen, das bereits der Veranstaltungsort für die Saison 19/20 war. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das damalige Finale allerdings nach Köln verlegt. Dieses Jahr treffen nun Manchester United und Villarreal im Europa League Finale in Polen aufeinander. Pau Torres, der Verteidiger von Villarreal, sieht eine historische Chance für die spanische Fußballmannschaft. Denn Manchester United konnte zuletzt 2017 die Europa League für sich entscheiden, Villarreal jedoch noch nie.

