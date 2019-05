vor 2 Min.

Europa League Finale: Datum, Uhrzeit, Ort, Live-Übertragung & Free-TV

Schafft es Eintracht Frankfurt in das Europa League Finale 2019? Heute Abend entscheidet es sich gegen Chelsea. Außerdem spielen Arsenal und Valencia. Wir verraten alles zum UEL-Finale, wo und wann findet es statt: Live-Übertragung, Free-TV, Ort, Datum und Uhrzeit. Sowie: Ist das Finale im Free-TV zu sehen, auf Sky oder DAZN?

Europa League Finale wo: Ort, Austragungsort & Stadion

Das Finale der Europa League 2019 findet heuer in Baku in Aserbaidschan statt. Baku liegt weit weg, etwa 2000 Kilometer entfernt von Moskau bzw. Istanbul. Ausgetragen wird das Finale im Olympiastadion von Baku, das 2015 fertiggestellt wurde und 70.000 Menschen Platz bietet. Der Flughafen Heydar Aliyev liegt 20 Kilometer nordöstlich von Baku und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden. Baku ist die Hauptstadt Bakus und größte Stadt von Aserbaidschan.

Europa League Finale 2019 wann: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Tag & Spielplan

Das Finale der Europa League findet am Mittwoch, 29. Mai 2019, in Baku statt. Anpfiff ist um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Zeitverschiebung/Zeitunterschied: Aserbaidschan liegt in einer anderen Zeitzone und ist zwei Stunden vor Deutschland. Deshalb dürfte das Europa League Finale um 23 Uhr Ortszeit angepfiffen werden - eine wohl enorme Belastung für Spieler.

Datum/Tag: Mittwoch, 29. Mai 2019

Uhrzeit, Anstoß: 21 Uhr (MEZ)

Zeitunterschied/Anstoß vor Ort: 2 Stunden/23 Uhr

Begleitprogramm, Spielplan: noch nicht bekannt

Europa League Finale live im TV: Live-Übertragung, Free-TV, Stream, Sky & DAZN

Das Finale der Europa League 2019 wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Wer genau überträgt, ist aktuell noch nicht 100 Prozent klar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es eine Live-Übertragung des EL Finales 2019 im Free-TV auf RTL geben wird. Online wird das Finale wohl der Streaming-Dienst DAZN live senden. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, wo und wie Sie das Endspiel der Europa League live in TV und Live-Stream sehen können.

UEFA Europa League Saison 2018/2019

Die UEFA Europa League 2018/19 ist die 48. Auflage des zweitbedeutendsten Wettbewerbs für Fußballvereine. Bis zur Saison 2008/09 lief der Wettbewerb unter der Bezeichnung UEFA-Pokal. Der Sieger qualifiziert sich für den UEFA Super Cup 2019 und bekommen einen Starter-Platz in der Gruppen-Phase der kommenden Champions League Saison.

