Europa League heute Abend live in TV & Stream: Free-TV?

Eintracht Frankfurt startet mit einem Heimspiel gegen den FC Arsenal in die Europa League. Europa League heute Abend live in TV & Stream: Free-TV?

Die EL-Saison 2019/2020 startet so richtig durch und die Fußball-Fans stellen sich die Fragen: Wo kann ich die Europa League Partien heute Abend live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen? Im Gratis-Stream und Free-TV oder nur auf DAZN?

Die Europa League beginnt heute Abend (Donnerstag, 19. September 2019) mit der Gruppenphase und Fußball-Fans stellen sich insbesondere die Frage, wo sie die deutschen Teams (Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg) sehen können in der Live-Übertragung. Laufen die Spiele im Free-TV und Gratis-Stream oder nur kostenpflichtig im Pay-TV auf DAZN? Hier finden Sie alle Antworten rund um die Übertragung der Europa League live in Fernsehen und Stream.

Hier finden Sie zeitnah zu jedem Spieltag, welche Partien wo live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein werden.

Europa League heute Abend: Die Spiele der deutschen Teams live in TV und Stream

Donnerstag, 19. September 2019:

Eintracht Frankfurt (SGE) - Arsenal London, 18.55 Uhr (live auf DAZN)

VfL Wolfsburg - Oleksandria, 21 Uhr (Live auf DAZN)

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC, 21 Uhr (Live auf DAZN und RTL Nitro)

Weitere namhafte Partien heute Abend, die auf DAZN übertragen werden:

PSV Eindhoven - Sporting Lissabon, 18.55 Uhr

Stades Rennes - Celtic Glasgow, 18.55 Uhr

Glasgow Rangers - Feyenoord Rotterdam, 21 Uhr

Manchester United - Astana, 21 Uhr

FC Porto - Young Boys Bern, 21 Uhr

Die nächsten deutschen Partien im Free-TV auf RTL Nitro

Donnerstag, 3. Oktober 2019: Vitória Sport Clube - Eintracht Frankfurt, (21 Uhr/RTL Nitro)

Donnerstag, 24. Oktober 2019: Eintracht Frankfurt - Standard de Liège, (21 Uhr/RTL Nitro)

Europa League 2019/20 live in TV, Fernsehen & Stream: EL live im Free-TV auf RTL?

Für deutsche Fußball-Fans gibt es relativ gute Nachrichten für die Europa League Saison 2019/20, denn es gibt Partien der EL, die kostenlos, gratis und umsonst sowie ohne Anmeldung live im Free-TV zu sehen sein werden. Die RTL Gruppe hat sich wieder 15 Spiele gesichert, die sie in dieser Saison live zeigen können. Beispielsweise laufen Spiele auf RTL oder RTL Nitro. Die 15 Spiele sind gedeckelt, so dass maximal ein Spiel pro Spieltag der Europa League live in TV und Fernsehen bei RTL zu sehen sein wird.

EL 2019/20 live in TV & Stream: DAZN oder Sky? Wer zeigt was?

Wer aber die Europa League 2019/2020 wirklich verfolgen will, der muss DAZN abonnieren. Auf DAZN werden alle Spiele der EL 19/20 live im Stream zu sehen sein. Wer live im Stream dabei sein will, muss das Abo abschließen, das im ersten Monat kostenlos ist und dann 11,99 Euro pro Monat kostet. Wer gleich ein ganzes Jahr DAZN abschließt, muss pro Monat umgerechnet 10 Euro zahlen.

UEFA Europa League: eine kurze Geschichte

Die Europa League ist nach der Champions League der zweitwichtigste Europapokal-Wettbewerb im Fußball für Vereine. Sie wurde 1971 unter dem Namen UEFA Cup (in Deutschland UEFA-Pokal) als dritter Europapokal-Wettbewerb begründet. 1999 wurde dieser mit dem damals noch bestehenden Europapokal der Pokalsieger zusammengeführt. Ihren heutigen Namen erhielt sie nach der Saison 2008/09. Der Wettbewerb besteht aus einer Gruppenphase und fünf daran anschließenden K.-O.-Runden besteht. Der Sieger darf im kommenden Jahr an der Champions League teilnehmen und spielt gegen den Sieger der UEFA Champions League um den UEFA Super Cup.

