Europa League heute: Finale - Live-Übertragung im TV und Stream

UEFA Europa League: Hier feiern die Chelsea-Spieler den Einzug ins Finale. Heute, am Mittwoch, 29. Mai, treffen sie auf Arsenal. Hier die Infos zur Live-Übertragung und Uhrzeit.

UEFA Europa League Finale: Heute steigt das Spiel FC Chelsea - FC Arsenal. Infos zu Live-Übertragung, Austragungsort und Uhrzeit können Sie hier nachlesen.

Das Europa League Finale steht an: Am Mittwoch, 29. Mai, wird das Endspiel in Baku, Aserbaidschan, ausgetragen. Dabei treffen erstmals zwei Clubs aus einer Stadt aufeinander: Die englischen Premier-League-Rivalen, FC Chelsea und FC Arsenal, kommen beide aus London. Für Arsenal wäre es eine Premiere, die Europa League zu gewinnen.

Alle Infos zur genauen Uhrzeit und Live-Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Europa League Finale heute: Ort & Stadion

Das Europa League Finale 2019 findet in der Hauptstadt von Aserbaidschan, Baku, statt. Dort treffen die beiden Finalisten heute Abend im Olympiastadion aufeinander - dies wurde 2015 fertiggestellt und bietet Platz für rund 70.000 Zuschauer. Ob alle Plätze besetzt sein werden, ist jedoch fraglich. Dass nur rund 6000 Tickets pro Verein zur Verfügung gestellt wurden, führte vorab bereits zu einigen Diskussionen und reichlich Kritik. Zudem sei vielen Fans die Reise in den Kaukasus zu beschwerlich und zu teuer.

Eine neue Gelegenheit, in Baku eine Partie zu sehen, wird es im Rahmen der UEFA EURO 2020 geben: Drei Spiele sollen dort ausgetragen werden.

Chelsea - Arsenal im Europa League Finale: Schiedsrichter, Videobeweis

Im Endspiel der UEFA Europa League 2019 wird erstmals der Video-Schiedsrichterassistent eingesetzt. Natürlich wird es auch einen Schiedsrichter auf dem Spielfeld geben. Bei der Partie Chelsea - Arsenal wird das Gianluca Rocchi aus Italien sein. Filippo Meli und Lorenzo Manganelli werden ihn als Assistenten unterstützen - Daniele Orsato ist Vierter Offizieller.

UEFA Europa League Finale 2019: Datum, Uhrzeit, Anpfiff

Chelsea - Arsenal: Das Finalspiel der UEFA Europa League startet am Mittwoch, 29. Mai 2019, um 21 Uhr (MEZ). Vor Ort wird der Anpfiff durch die Zeitverschiebung erst um 23 Uhr sein - eine vermutlich enorme Belastung für die Spieler. Hier der Überblick:

Finale: FC Chelsea - FC Arsenal

Datum: Mittwoch, 29. Mai 2019

Uhrzeit, Anstoß: 21 Uhr (MEZ)

Zeitunterschied/Anstoß vor Ort: 2 Stunden/23 Uhr

Europa League: Heute das Finale live im Free-TV und Stream sehen

Wer nicht an Ort und Stelle sein kann und möchte, kann sich das Europa League Finale auch live im Free-TV und Stream ansehen. So überträgt der Privatsender RTL die Partie zwischen Chelsea und Arsenal live im deutschen Fernsehen. Um 20.15 Uhr startet die Berichterstattung rund um das Finalspiel.

Das Europa League Finale der UEFA wird auch live im Stream übertragen - allerdings kostenpflichtig. Hier kann man zwischen TVNow und DAZN wählen.

UEFA Europa League Saison 2018/2019: Infos und Fakten

Die UEFA Europa League 2018/19 ist die 48. Auflage des zweitbedeutendsten Wettbewerbs für Fußballvereine. Bis zur Saison 2008/09 lief der Wettbewerb unter der Bezeichnung UEFA-Pokal. Der Sieger qualifiziert sich für den UEFA Super Cup 2019 und bekommt einen Starter-Platz in der Gruppen-Phase der kommenden Champions League Saison. Außerdem ist der Pokal der UEFA Europa League der schwerste aller UEFA-Trophäen: 15 Kilogramm wiegt das gute Stück.

