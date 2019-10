vor 51 Min.

Europa League live: Guimarães - Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream

Beim Spiel Vitória Guimarães - Eintracht Frankfurt in der Europa League stehen die Frankfurter unter Druck. So verfolgen Sie die EL-Partie live im TV, Stream oder Ticker.

Gegen Vitória Guimarães will es Eintracht Frankfurt in der Europa League besser machen als beim Auftakt gegen Arsenal. Das Spiel ging damals schließlich mit 0:3 verloren. Damit können sich die Frankfurter in ihrer Gruppe eigentlich keine weitere Niederlage leisten, wenn das Weiterkommen nicht in Gefahr geraten soll. Ob ein Sieg gelingt, lässt sich heute Abend am 3.10.19 live im Free-TV, Stream und Ticker verfolgen.

Was Frankfurt Mut machen könnte: Auch Guimarães war mit Schwierigkeiten in die EL 2019/20 gestartet: Gegen Standard Lüttich setzte es ein 0:2. Damit steht aber auch die Mannschaft aus Portugal schon unter Druck.

Wie sieht die Personalsituation bei Frankfurt aus und wo lässt sich das Spiel sehen? Hier die Infos.

Europa League: Eintracht Frankfurt hat Personalsorgen

Frankfurt wird in der Offensive auf André Silva und Gonçalo Paciência setzen. In der Defensive hat die Mannschaft aber so einige Sorgen. Unter anderem fällt Torwart Kevin Trapp nach einer Schulter-OP aus.

Außerdem fehlen Makoto Hasebe, David Abraham und Dominik Kohr verletzt. Dafür ist aber im Mittelfeld zumindest wieder Sebastian Rode fit.

Vitória Guimarães - Eintracht Frankfurt im TV und Live-Stream - Übertragung und EL-Spielplan

Heute ist kein DAZN nötig, um Frankfurt in der Europa League zu sehen. RTL Nitro überträgt nämlich das Spiel im Free-TV. Einen Gratis-Stream gibt es aber nicht beziehungsweise nur in einer Testphase. RTL Nitro lässt sich nur über das kostenpflichtige TV Now Premium im Stream sehen. Das ist für eine Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 4,99 Euro monatlich an. Laut RTL kann der Service aber monatlich gekündigt werden.

Hier eine Übersicht über die weiteren Spiele im EL-Spielplan von Eintracht Frankfurt:

19. September, 18.55 Uhr: Frankfurt - Arsenal: 0:3

03. Oktober 2019, 21.00 Uhr: Guimarães - Frankfurt (RTL Nitro)

24. Oktober 2019, 21.00 Uhr: Frankfurt - Standard Lüttich

07. November 2019, 18.55 Uhr: Standard Lüttich - Frankfurt

28. November, 21 Uhr: Arsenal - Frankfurt

12. Dezember, 18.55 Uhr: Frankfurt - Guimarães

Guimarães gegen Frankfurt live im TV & Stream: Free-TV oder DAZN?

Europa League live: Eintracht Frankfurt im Live-Ticker verfolgen

Sie können bei uns auch alle Spiele von Eintracht Frankfurt in der Europa League im Live-Ticker verfolgen - genau wie alle anderen EL-Partien. Den Ticker finden Sie hier:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

