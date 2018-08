vor 5 Min.

European Championships 2018 live im TV und Stream Sport

Die European Championships laufen 2018 zum ersten Mal. Alles zum Zeitplan, Übertragung, Entscheidungen. Wo sind die Wettkämpfe live im TV und Stream zu sehen?

Es ist eine sportliche Großveranstaltung, wie es sie noch nicht gegeben hat: Sieben Sportarten, 188 Medaillen-Entscheidungen, 4782 Athleten - alles gleichzeitig. Auch den Austragungsmodus hat es in dieser Form noch nicht gegeben: Vom 2. bis 12. August finden in Berlin sowie in Glasgow die European Championships statt, die sieben Europameisterschaften aus verschiedenen Sportarten miteinander verknüpfen. Auch für die TV-Sender bedeutet die Mammut-Veranstaltung ein Wagnis: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen, beginnend ab dem 3. August, 100 Stunden Livesport. Zu sehen ist das alles im TV und im Live-Stream.

European Championships live im TV und Stream sehen

Die Programmchefs der beiden Sender sehen das XXL-Programm als Experiment. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sagte: "Wir hoffen, dass unsere Zuschauer das Erfolgsrezept des Wintersports im Fernsehen nun auch im Sommer annehmen." Im Winter schaltet regelmäßig ein Millionenpublikum bei Sportarten wie Skispringen oder Biathlon ein. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky freut sich: "Die Möglichkeit für so vielseitige Übertragungen hat man sonst nur bei Olympischen Spielen."

European Championships 2018: Worum geht es bei den Wettkämpfen?

Das Konzept, das mehrere europäische TV-Sender zusammen entwickelt haben, sieht vor, dass sieben Europameisterschaften gleichzeitig stattfinden. Während in Berlin die Leichtathletik-Europameisterschaften stattfinden, gehen in Glasgow die Ruderer, Turner, Schwimmer, Triathleten, Golfer und Radsportler an den Start, um die europäische Krone zu gewinnen. Die European Broadcasting Union (EBU) als Dachverband der europäischen öffentlich-rechtlichen Sender hat sich um die Organisation des Events gekümmert.

ARD und ZDF werden umfangreich von European Championships berichten. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archiv)

Wann übertragen ARD und ZDF live?

Die beiden öffentlich-rechtliche Sender übertragen ab dem 3. August 2018 live an insgesamt zehn Sendetagen im Wechsel die European Championships. Im linearen TV werden unglaubliche 100 Stunden Livesport zu sehen sein. Zum Teil starten die Sender bereits um 9 Uhr morgens mit der Übertragung. Bis zu den abendlichen Nachrichtenformaten wie "Tagesschau" um 20 Uhr in der ARD oder "heute" um 19 Uhr im ZDF gibt es dann Sport satt. An den Tagen, an denen Leichtathletik-Wettbewerbe stattfinden, wird es sogar bis 22 Uhr Sport zu sehen bekommen. Wem das immer noch nicht reicht, kann auf die Live-Streams anbieten, die die Sender anbieten. Bis zu drei parallele Live-Streams bieten ARD und ZDF an, allerdings ohne Kommentar.

Wo laufen die European Championships im Live-Stream?

Wer nicht im linearen Free-TV einschalten kann oder will, wird im Internet fündig. Der Live-Stream der ARD ist hier zu sehen, der des ZDF ist hier zu sehen. Darüber hinaus bietet die ARD über die Sportschau-App eine Live-Stream-Übersicht an. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig. Eine ähnliche Funktion bietet die ZDF-Mediathek an. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen.

Das Zugpferd der European Championships sind die Wettbewerbe der Leichtathletik-EM. Wann welche Entscheidungen anstehen und wo diese im TV und Live-Stream zu sehen sind, ist hier im Detail nachzulesen. Den Zeitplan der European Championships finden Sie hier.

Jessy Wellmer wird von den European Championships in Glasgow berichten. Bild: Britta Pedersen, dpa (Archiv)

Welche Kommentatoren und Reporter sind bei den European Championships dabei?

In Glasgow moderieren Jessy Wellmer (ARD) und Rudi Cerne (ZDF). Aus dem Berliner Olympiastadion präsentieren Claus Lufen (ARD) und Norbert König (ZDF) die Leichtathletik-Übertragungen. Als Experten unterstützen im Ersten Frank Busemann (Leichtathletik), Julius Brink (Multisport) und Hajo Seppelt (Doping). Im ZDF bringen Michael Schrader (Leichtathletik), Christian Keller (Schwimmen) und Ronny Ziesmer (Turnen) ihr Expertenwissen mit ein. (eisl)

Themen Folgen