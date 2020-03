vor 46 Min.

Ex-BVB-Profi Rummenigge: Götze spielt künftig nur für "Kategorie-B-Clubs"

Michael Rummenigge sieht BVB-Kicker Mario Götze künftig nur für Vereine der Kategorie B auflaufen. Der Vertrag des Stürmers endet in Dortmund am Ende der Saison 2019/2020.

Ex-BVB-Profi Michael Rummenigge prophezeit Dortmund-Kicker Mario Götze künftig nur noch Fußballclubs der B-Klasse als Arbeitgeber. Was er dem Weltmeister rät.

Der ehemalige BVB-Profi Michael Rummenigge sieht für Fußball-Weltmeister Mario Götze in Zukunft nur noch zweitklassige Alternativen zu seinem aktuellen Club Borussia Dortmund.

Der 27 Jahre alte Schütze des Tores zum 1:0 Deutschlands im WM-Finale 2014 gegen Argentinien habe nur noch Aussichten auf "Vereine der Kategorie B", sagte Rummenigge in seiner Kolumne beim Onlineportal Sportbuzzer. "Ich denke da an Klubs der Größenordnung Everton, West Ham oder italienische Mittelklasse-Vereine. In der Bundesliga könnte er zu Borussia Mönchengladbach passen oder nach Leverkusen."

Götzes Vertrag beim BVB endet am Saisonende, Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit blieben bisher ohne Ergebnis. Das schürt Spekulationen über einen Vereinswechsel. Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hatte in der Bild-Zeitung bereits am Freitag erklärt, dass "er bei uns kein Thema" sei.

Michael Rummenige hat drei Tipps für BVB-Spieler Mario Götze

Mario Götze, der zusammen mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin das erste Kind erwartet, hat nach dem WM-Coup kaum noch zu seiner Bestform gefunden, weder bei Bayern München noch nach der Rückkehr zum BVB. Bei Dortmunds Trainer Lucien Favre ist Götze nur zweite Wahl.

Das ist Mario Götze 1 / 15 Zurück Vorwärts Mario Götze wurde am 3. Juni 1992 in Memmingen geboren.

Er begann beim Allgäuer Mini-Verein SC Ronsberg mit dem Fußballspielen.

Im Alter von sechs Jahren zogen Götze und seine Familie nach Dortmund.

Götzes Großeltern leben noch im Allgäu. Zu Weihnachten besucht er sie regelmäßig.

Nach einem kurzen Gastspiel beim Hombrucher SV wechselte Götze 2001 zu Borussia Dortmund.

Mario Götze durchlief beim BVB sowie beim DFB alle Jugendmannschaften.

Sein erstes Profispiel für Borussia Dortmund absolvierte er am 13. Spieltag der Saison 2009/2010 beim 0:0 gegen Mainz 05.

Sein erstes Bundesligator erzielte er am 29. August 2010 beim 3:1-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart.

2011 und 2012 wurde Götze mit Dortmund deutscher Meister. 2012 holte er mit dem Team den DFB-Pokal mit einem 5:2 im Finale gegen den FC Bayern. 2017 kam beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sein zweiter Pokal hinzu.

Als kleiner Junge war Mario Götze ein Fan des FC Bayern.

2009 und 2010 wurde Götze mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.

Im April 2013 wurde bekannt, dass Götze von Dortmund zum FC Bayern wechselt.

Beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien erzielte er in der 113. Spielminute den Siegtreffer zum 1:0.

Nach drei weniger erfolgreichen Jahren beim FC Bayern München kehrt Mario 2016 zurück zum BVB Dortmund.

Im Mai 2018 heiratet Mario seine Lebensgefährtin, das Model Ann-Kathrin Brömmel. 2020 erwartet das Paar sein erstes Kind.

Michael Rummenigge, dreimal deutscher Meister mit den Bayern und Pokalsieger mit Dortmund (1989), empfiehlt Götze drei Dinge: Weil er an "Schnelligkeit verloren" habe, sollte er "mehr Regisseur sein", "nicht ans Geld denken", "diesen ganzen Mist in den sozialen Netzwerken lassen und sich allein auf den Sport konzentrieren". Rummenigge: "Wenn ich ihn manchmal bei Instagram sehe, frage ich mich, ob das noch ein Fußballer ist oder eher ein Show-Talent." (dpa)

