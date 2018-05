vor 47 Min.

Ex-Bayern-Coach Ancelotti übernimmt den SSC Neapel Sport

Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti ist neuer Trainer des italienischen Vizemeisters SSC Neapel.

"Ich bin glücklich und stolz, diese Mannschaft einer solch einzigartigen Stadt zu trainieren", sagte Ancelotti in einer Video-Botschaft in vier Sprachen via Twitter.

Zuvor hatte es Ancelotti abgelehnt, die italienische Fußball-Nationalmannschaft zu übernehmen. Nach einem Treffen am Dienstag in Rom mit Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis hatte es am Mittwoch ein weiteres entscheidendes Gespräch mit der Vereinsführung gegeben. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, erhält Ancelotti eine Vertrag für drei Spielzeiten.

Ancelotti nimmt den Platz von Maurizio Sarri ein, von dem sich Neapel getrennt hatte. De Laurentiis dankte Sarri, der eigentlich noch einen Vertag bis 2020 hatte, auf Twitter "für sein wertvolles Engagement in Napoli, das der Stadt und den Fans weltweit Prestige und Emotionen verlieh und einen Spielstil schuf, den jeder bewundert hat", hieß es in dem Tweet.

Der SSC Neapel hatte sich unter Sarri in der Serie A lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Juventus Turin um den Meistertitel geliefert und war schließlich auf Platz zwei gelandet. (dpa)

Bericht "Gazzetta dello Sport"

Homepage SSC Neapel

Themen Folgen