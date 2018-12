vor 52 Min.

Ex-Profi Jan Rosenthal kritisiert Fußball-Geschäft: "Viel Fassade"

Jan Rosenthal lief 200 Mal in der Bundesliga auf. Im Sommer beendete er seine Karriere - und blickt kritisch auf die Branche zurück.

Der frühere Bundesligaspieler Jan Rosenthal hat sich sehr kritisch über den Profi-Fußball geäußert. "Mich haben viele Dinge zunehmend genervt: Der Egoismus in dem Geschäft - es geht in vielen Vereinen vorrangig um Macht, Status und nicht um die Sache an sich, also das, was dem Mannschaftserfolg dient", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler in einem Interview mit dem Sportbuzzer.

"Die TV-Interviews sind doch fast alle gleich"

Rosenthal, der neun Jahre bei Hannover 96 spielte und nach weiteren Stationen beim SC Freiburg sowie Eintracht Frankfurt, im Sommer beim Zweitligisten Darmstadt 98 seine aktive Karriere beendete, moniert zudem die Oberflächlichkeit der Profi-Fußballer. "Die TV-Interviews sind doch fast alle gleich, das spiegelt den ganzen Schein der Branche gut wieder", erklärte der 200-fache Bundesligaspieler. "Viel Fassade, meist wenig Inhalt."

Auch sein eigenes Verhalten analysierte er selbstkritisch. "Natürlich kann man nie verallgemeinern, aber vielerorts wird die eigene Welt komplett überhöht - da beziehe ich mich auch genauso mit ein. Nicht zuletzt bei all den politischen Fragen heutzutage merke ich im Nachhinein, wie ich mich geradezu der Lächerlichkeit preisgegeben habe", sagte der 32-Jährige. "Man denkt, man wäre sonst wie wichtig - dieser Eindruck wird einem eben auch permanent von außen vermittelt -, aber tatsächlich ist das Quatsch."

Gerade bei jungen Profis läuft alles über Statussymbole

Gerade bei jungen Spielern gehe es häufig nur um die Profilierung über Statussymbole. "Mal eine Uhr, mal ein Auto, oder die neuen teuren Klamotten. Man bedient das Image des Profis, weil genau diese Dinge Gesprächsthema in der Kabine sind", sagte der Offensivspieler. (dpa)

