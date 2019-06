vor 31 Min.

Ex-Sevilla-Star Reyes kommt bei Autounfall ums Leben

Auf Twitter verkündet der FC Sevilla die traurige Nachricht vom Tod seines ehemaligen Stürmers José Antonio Reyes. Der Spieler starb bei einem Autounfall.

Von Oliver Bosch

José Antonio Reyes ist tot. Die traurige Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Internet, seitdem der Ex-Club des Top-Stürmers um 12.01 Uhr einen Kondolenz-Tweet absetzte. "Wir könnten keine schlechteren Nachrichten bestätigen. Der geliebte Sevilla-Star José Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ruhe in Frieden", postete der FC Sevilla auf Twitter. Innerhalb von zwei Stunden retweeteten über 23.000 User die Meldung.

José Antonio Reyes ist tot

Die Anteilnahme unter Kollegen und Clubs aus der ganzen Welt ist groß. Ex-Verein Arsenal London schreibt: "Jeder bei Arsenal ist am Boden zerstört über die schockierende Naxchricht vom Tod unseres ehemaligen Spielers José Antonio Reyes bei einem Verkehrsunfall in Spanien. José Antonio Reyes: 1983-2019. Ruhe in Frieden, José."

Aus der Bundesliga schlossen sich FC Bayern München und FC Schalke 04 schnell den Kondolenzbekundungen auf dem Kurznachrichtendienst an: "Der FC Bayern München übermittelt sein aufrichtigstes Mitgefühl an Familie und angehörige. Ruhe in Frieden" bzw. "Ruhe in Frieden José Antonio Reyes. Unser größtes Beileid für ihre Angehörigen und die ganze Familie. Ganz viel Kraft aus Gelsenkirchen". Real-Madrid-Urgestein Sergio Ramos schreibt, ihm fehlen die Worte: "Wir werden Diich immer in Erinnerung behalten, mein Freund!".

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1. Juni 2019

José Antonio Reyes geht mit Rekord in den Fußball-Himmel: fünf Europa-League-Titel

Zuletzt ging der 35-Jährige für Extremadura UD in der zweiten spanischen Liga auf Torejagd. Seine Karriere begann Reyes beim FC Sevilla. Dort entwickelte er sich zu einem begehrten Stürmer. In der Folge setzten Real Madrid, Atlético Madrid, Benfica Lissabon und der FC Arsenal auf seine Torjägerqualitäten. Sein Talent blieb auch Spaniens Nationalcoachs nicht verborgen. 22 Mal lief er für "La Furia Roja" auf und erzielte dabei vier Tore. Unter Arsenal-Trainer Arséne Wenger holte Reyes 2004 den englischen Pokal und - ungeschlagen - die Meisterschaft. Insgesamt erziele er 23 Tore in 110 Pflichtspielen für das Londoner Traditionsteam.

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1. Juni 2019

Drei Jahre später gesellte sich die spanische Meisterschaft mit Real Madrid zu seiner Titelsammlung. José Antonio Reyes feierte auch in den internationalen Wettbewerben große Erfolge. So hielt er in der Europa League 2010 und 2012 mit Atlético Madrid und von 2014 bis 2016 mit dem FC Sevilla den Siegerpokal in seinen Händen. Rekord! Kein Spieler errang diesen Titel häufiger.

