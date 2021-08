FC 08 Villingen - FC Schalke 04 im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft heute die Partie FC 08 Villingen - FC Schalke 04 live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Oberliga vs. 2. Bundesliga heißt es in der Partie FC 08 Villingen - FC Schalke 04 im Rahmen der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Schalke ist in der vergangenen Saison als Tabellenletzter abgestiegen und muss sich nun in der 2. Bundesliga beweisen. Die beiden Mannschaften trafen beim DFB-Pokal bereits einmal aufeinander.

Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung zum Spiel FC 08 Villingen gegen FC Schalke 04. Außerdem bieten Ihnen unsere Liveticker aktuelle Highlights zum Spiel und Infos zur Aufstellung kurz vor dem Anstoß.

FC 08 Villingen - FC Schalke 04 im DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Anstoß zur Partie FC 08 Villingen - FC Schalke 04 ist um 15.30 Uhr. Das Spiel läuft heute am Sonntag, 8. August 2021 in der MS Technologie-Arena.

FC 08 Villingen gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream - Sonntag, 8.8.21

Die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen. Sky überträgt FC 08 Villingen - FC Schalke 04 aber in voller Länge im Stream und im Pay-TV. Hier der Überblick:

DFB-Pokal 2021/22: FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand

In unserem Datencenter gibt es alle wichtigen Infos rund um den DFB-Pokal 2021/22: Aufstellung zum Spiel FC 08 Villingen - FC Schalke 04, aktuelle Ergebnisse, zeitnahe Termine. In unserem Liveticker können Sie die Highlights der Partie am 8. August verfolgen.

Übertragung FC 08 Villingen gegen FC Schalke 04 live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche DFB-Pokal-Spiele sind im Free-TV zu sehen?

Der DFB-Pokal startete im August in die 1. Hauptrunde. Das Spiel FC 08 Villingen - FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen - wie auch die anderen 62 Partien im DFB-Pokal. Der Sender hat sich nämlich einen Großteil der Übertragungsrechte gesichert. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet Sky auch einen kostenpflichtigen Stream im Internet an.

Für die Übertragung im Free-TV sind die beiden Sender Sport 1 und ARD zuständig. Die ARD wird in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal 21/22 die Partie Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach übertragen. Es ist das letzte Spiel der 1. Hauptrunde. Auch in der 2. Hauptrunde werden die Sender jeweils ein Spiel im Free-TV zeigen, um welche es sich handelt, steht aber noch nicht fest. Hier finden Sie die Links zu den kostenlosen Live-Streams:

DFB-Pokal 2021/22: Bilanz und Infos zu FC 08 Villingen und FC Schalke 04

Beim DFB-Pokal in der Saison 16/17 haben Schalke und der FC 08 Villingen bereits gegeneinander gespielt. Obwohl Schalke mit 4:1 als klarer Sieger hervorging, konnte Villingen doch ein Tor schießen.

FC 08 Villingen

Der FC 08 Villingen hat sich durch seinen Sieg beim südbadischen Verbandspokal für den DFB-Pokal qualifiziert.

Liga: Oberliga Baden-Württemberg

Trainer: Marcel Yahyaijan

Stadion: MS Technologie-Arena

FC Schalke 04

Schalke ist zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren in der vergangenen Saison wieder abgestiegen. Mit 16 Punkten war die Mannschaft Tabellenletzter und spielt in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga.

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Dimitrios Grammozis

Stadion: Veltins-Arena

