FC Augsburg

09:03 Uhr

Der FC Augsburg kämpft mit den Tücken großer Turniere

Felix Uduokhai (links, hier gegen Robert Gumny) hat seine Verletzung vollständig auskuriert. Im ersten Training am Donnerstag konnte er alle Übungen beschwerdefrei mitmachen. Das bedeutet wohl auch, dass er in wenigen Wochen zu den Olympischen Spielen reisen wird.

Plus Wegen EM und Olympia fehlen in der Vorbereitung des FCA immer wieder Spieler. Was Trainer Markus Weinzierl davon hält.

Von Marco Scheinhof

Es war ein guter Beginn für Felix Uduokhai. Der Innenverteidiger des FC Augsburg konnte alle Übungen beim Auftakttraining am Donnerstag mitmachen. Seine Sehnenverletzung am Sprunggelenk scheint völlig ausgeheilt. „Es schaut bisher sehr gut aus“, sagte Markus Weinzierl nach der rund einstündigen Einheit. Zum einen ist das eine gute Nachricht. Für Uduokhai und für den Trainer. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass der FCA wohl einen Großteil des Sommers auf Uduokhai verzichten muss. Vielleicht sogar für immer, sollte sich noch ein interessierter Verein melden und Uduokhai wechseln wollen.

