FC Augsburg

15:51 Uhr

Der FCA steht vor intensiven Wochen

Plus Beim 2:5 gegen den FC Bayern München deutete sich zur Halbzeit ein Debakel an. Doch zwei eigene Tore machen Mut für die neue Saison. Da wird es Änderungen geben.

Von Robert Götz

Am Ende eines denkwürdigen Fußballnachmittages mussten die Spieler des FC Augsburg in der Allianz-Arena wieder die Rolle einnehmen, die ihnen halt das imaginäre Drehbuch am letzten Spieltag beim FC Bayern München zugewiesen hatte: sie schauten zu. Die 2:5 (0:4)-Niederlage spielte außerhalb des FCA-Kosmoses nur insofern eine Rolle, dass Robert Lewandowski in der letzten Sekunde, mit dem letzten Schuss sein 41. Saisontor erzielt hatte und damit Gerd Müller als alleinigen Rekordhalter abgelöst hatte.

Themen folgen