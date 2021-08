FCA spielt vor Fans in der WWK-Arena: Diese Einschränkungen gibt es

Der FC Augsburg wird vor Zuschauern im Stadion in die Bundesliga starten. Doch von der Normalität ist der Verein noch weit entfernt. Was jetzt im Stadion gilt.

Aus wirtschaftlichen und sportlichen Gründen wünschen sich die Bundesligisten die Rückkehr der Zuschauer. Die vollen Stadien während der Europameisterschaft ließen die Zuversicht wachsen, Derartiges künftig wieder im Ligaalltag zu erleben. Von Normalität kann jedoch weiterhin keine Rede sein, noch werden Fans mit Corona-Beschränkungen leben müssen.

Wie ist der aktuelle Stand?

Entscheidend ist bislang der Sieben-Tage-Inzidenzwert. Solange dieser unter 35 liegt, dürfen die Profiklubs in Bayern die Tribünen mit bis zu 35 Prozent der Zuschauerkapazität füllen. Für Augsburg bedeutet das konkret: Rund 10.000 Fans dürfen während eines Spiels ins Stadion. Mit Sorge beobachten die FCA-Verantwortlichen die steigende Inzidenz. Sollte diese bis zum Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag über 35 klettern, würden länderübergreifende Sportveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht mehr genehmigt.

Wie einheitlich sind die jetzigen Regeln?

Der Föderalismus in der Politik sorgt weiterhin dafür, dass einige Vereine stärker von Lockerungen profitieren könnten als andere. Sportlich und finanziell kann das Nachteile bedeuten. Zudem bestehen gravierende Unterschiede in der Beschaffenheit und Infrastruktur der Stadien. Manche sind weitläufiger, andere enger. Manche haben mehr Stehplätze, andere weniger. Darauf verweist entsprechend die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in ihrem Hygienekonzept. Klubs müssten „standort-individuelle Schutz- und Hygienekonzepte entwickeln, die mit den zuständigen Gesundheitsbehörden vor Ort abgestimmt und von diesen genehmigt“ würden. In der Praxis gilt für Fans die 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen), versetztes Sitzen und Maskenpflicht beim Verlassen des Platzes.

Wann dürfen Gästefans wieder ins Stadion?

Ab dem dritten Spieltag wollen die Bundesligisten dem Gastverein wieder Tickets zur Verfügung stellen. Kalkuliert wird mit fünf Prozent der Gesamtkapazität, in Augsburg wären das rund 1500. Sollten irgendwann die Beschränkungen wegfallen, wären dort wieder 3000 Gästefans erlaubt.