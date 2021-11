Gegen den FC Bayern gilt beim FC Augsburg die 2G-Regel

Wenn der FC Augsburg nach der Länderspielpause am Freitag (19. November/20.30 Uhr) den FC Bayern München in der WWK-Arena empfängt, dann darf der FCA nur geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion lassen.

Da die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf „rot“ gesprungen ist und damit die 2G-Regel bei Großveranstaltungen gilt, darf der FCA im Heimspiel gegen den FC Bayern (19. November/20.30 Uhr) nur geimpfte oder genesene Zuschauer in die WWK-Arena lassen. Dafür gibt es keine Zuschauerbeschränkungen mehr. Das Stadion kann mit 30660 Zuschauern gefüllt werden. Das teilte der Klub mit. Lediglich Kinder unter zwölf Jahren sind von der 2G-Regelung ausgenommen. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre unterliegen hingegen auch der 2G-Regelung.

Die Duelle gegen den amtierenden deutschen Meister zählen immer zu den gefragtesten Heimspielen des FCA. Trotzdem verzichtet der FCA auf einen Top-Zuschlag und er geht sogar noch weiter: Wie in den Heimspielen zuvor bietet er die Tickets zu reduzierten Preise an. So kosten sie im Vergleich zu den üblichen Tageskartenpreisen 25 Prozent weniger. Ein Stehplatzticket kostet nur zehn Euro.

Für alle Dauerkarten-Inhaber ist ihr jeweiliger Stammplatz bis Mittwoch (12 Uhr) reserviert. Danach startet der Vorverkauf für alle FCA-Vereinsmitglieder (max. vier Tickets). Je nach Verfügbarkeit beginnt am Freitag (12 Uhr) dann der freie Verkauf (max vier Tickets). Neben dem Online-Ticketshop gibt es auch die Möglichkeit, Tickets über die Ticket-Hotline 01803-019070(Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 0,09 €/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min.) zu kaufen. Als stationärer Verkauf steht das Service Center an der WWK ARENA zur Verfügung.