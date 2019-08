vor 4 Min.

FC Augsburg: Kader für die Bundesliga-Saison 2019/20

Mit welchem Kader will der FC Augsburg in der aktuellen Bundesliga-Saison erfolgreich sein? Hier geben wir einen Überblick.

In dieser Bundesliga-Saison würde der FC Augsburg den Klassenerhalt gerne früh sichern - nicht wie in der abgelaufenen Spielzeit. Damals stand erst am 32. Spieltag fest, dass der FCA nicht mehr absteigen kann. In dieser Saison sollen dabei zahlreiche Neuzugänge im Kader helfen, etwa Tomás Koubek, der von Stade Rennes nach Augsburg gewechselt ist. Der Tscheche soll das Torwartproblem des FCA lösen.

Und auf der rechten Abwehrseite landete der FCA in dieser Saison einen kleinen Coup. Der Verein lotste Stephan Lichtsteiner nach Augsburg. Der Schweizer sammelte in seiner Laufbahn reichlich Erfahrung, unter anderem bei Top-Klubs, etwa Juventus Turin oder FC Arsenal. Doch das sind nicht alle Spieler, die es in der Bundesliga reißen sollen. In der Tabelle finden Sie alle Spieler des FCA.

FC Augsburg: Kader für die Bundesliga-Saison 2019/20 im Überblick

Nummer Spieler Geburtsdatum Nation Position Vertrag bis Bisherige Vereine Tor 1 Andreas Luthe 10.03.1987 Deutschland Torwart 2022 VfL Bochum 13 Fabian Giefer 17.05.1990 Deutschland Torwart 2021 Schalke 04, Bristol City, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen 21 Tomás Koubek 26.08.1992 Tschechien Torwart 2024 Stade Rennes, Sparta Prag, Slovan Liberec Hradec Králové 39 Benjamin Leneis 08.03.1999 Deutschland Torwart 2023 eigene Jugend Abwehr 2 Stephan Lichtsteiner 16.01.1984 Schweiz Rechter Verteidiger 2020 FC Arsenal, Juventus Turin, Lazio Rom, LOSC Lille, Grasshoppers Zürich 3 Mads Pedersen 01.09.1996 Dänemark Linker Verteidiger 2024 FC Nordsjaelland 5 Marek Suchý 29.03.1988 Tschechien Innenverteidiger 2021 FC Basel, Spartak Moskau, Slavia Prag 6 Jeffrey Gouweleeuw 10.07.1991 Niederlande Innenverteidiger 2024 AZ Alkmaar, SC Heerenveen 15 Jozo Stanic 06.04.1999 Kroatien/Deutschland Innenverteidiger 2022 eigene Jugend 18 Tin Jedvaj 28.11.1995 Kroatien Innenverteidiger Leih-Ende 2020 Bayer Leverkusen, AS Rom, Dinamo Zagreb 22 Amaral Borduchi Iago 23.03.1997 Brasilien/Italien Linker Verteidiger 2024 SC Internacional 26 Simon Asta 25.01.2001 Deutschland Rechter Verteidiger 2020 eigene Jugend 31 Philipp Max 30.09.1993 Deutschland Linker Verteidiger 2022 Karlsruher SC, Schalke 04 32 Raphael Framberger 06.09.1995 Deutschland Rechter Verteidiger 2024 eigene Jugend 36 Reece Oxford 16.12.1998 England/Jamaika Innenverteidiger 2023 West Ham United, Borussia M'gladbach, FC Reading 40 Tim Rieder 03.09.1993 Deutschland Innenverteidiger 2021 SV Darmstadt, Slask Wroclaw Mittelfeld 4 Felix Götze 11.02.1998 Deutschland Defensives Mittelfeld 2022 FC Bayern 8 Rani Khedira 27.01.1994 Deutschland Defensives Mittelfeld 2021 RB Leipzig, VfB Stuttgart 10 Daniel Baier 18.05.1984 Deutschland Defensives Mittelfeld 2020 VfL Wolfsburg, 1860 München 14 Jan Morávek 01.11.1989 Tschechien Zentrales Mittelfeld 2022 Schalke 04, FC Kaiserslautern, Bohemians 1905 16 Ruben Vargas 05.08.1998 Schweiz/Dominikanische Republik Linkes Mittelfeld 2024 FC Luzern 17 Noah Sarenren Bazee 21.08.1996 Nigeria/Deutschland Rechtes Mittelfeld 2024 Hannover 96 23 Marco Richter 24.11.1997 Deutschland Linksaußen 2023 eigene Jugend 24 Fredrik Jensen 09.09.1997 Finnland Offensives Mittelfeld 2023 Twente Enschede 25 Carlos Gruezo 19.04.1995 Ecuador Defensives Mittelfeld 2024 FC Dallas, VfB Stuttgart, Barcelona SC, Independiente 28 André Hahn 13.08.1990 Deutschland Rechtsaußen 2022 Hamburger SV, Borussia M'gladbach, Kickers Offenbach, FC Oberneuland, TuS Koblenz 34 Georg Teigl 09.02.1991 Österreich Rechtes Mittelfeld 2022 Eintracht Braunschweig, RB Leipzig, RB Salzburg Angriff 7 Florian Niederlechner 24.10.1990 Deutschland Mittelstürmer 2022 SC Freiburg, FSV Mainz, FC Heidenheim, Unterhaching, FC Ismaning, FC Falke 9 Sergio Córdova 09.08.1997 Venezuela Mittelstürmer 2022 Caracas FC 11 Michael Gregoritsch 18.04.1994 Österreich Hängende Spitze 2022 Hamburger SV, VfL Bochum, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, SV Kapfenberg 20 Julian Schieber 13.02.1989 Deutschland Mittelstürmer 2021 Hertha BSC, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg 27 Alfred Finnbogason 01.02.1989 Island Mittelstürmer 2022 Real Sociedad, Olympiakos Piräus, SC Heerenveen, KSC Lokeren, Helsingborg, Breidablik 35 Seong-Hoon Cheon 21.09.2000 Südkorea Mittelstürmer 2023 eigene Jugend 37 Maurice Malone 17.08.2000 Deutschland/USA Mittelstürmer 2020 eigene Jugend

